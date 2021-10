Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz acusado de lavado de dinero, busca su libertad por buena conducta

Javier Duarte, exgobernador del estado mexicano de Veracruz, en Ciudad de Guatemala. EFE/Esteban Biba/Archivo

Los planes de Javier Duarte están en marcha. El ex gobernador de Veracruz (2010-2016) —acusado por asociación delictuosa y lavado de dinero— apelará por obtener su libertad por buena conducta.

El ex funcionario, operador principal de una trama corrupta que desvió y blanqueó cientos de millones de pesos del erario, fue detenido en Guatemala (América del Sur) el 15 de abril de 2017 y extraditado a México el 17 de julio del mismo año.

El 26 de septiembre se declaró culpable luego de negociar con la Procuraduría General de la República (hoy FGR) para obtener una pena menor. Aunque originalmente se pretendía imponerle 25 años por los delitos cometidos, al final sólo le fueron dados nueve años.

El viernes 15 de octubre, cumplió 4 años con seis meses en la cárcel —lo que significa que ya pasó la mitad de su proceso— por lo que podrá reclamar su libertad anticipada.

El ex presidente Enrique Peña Nieto ( en medio) y el ex gobernador de estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (extrema derecha) (Foto: ÁNGEL HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO)

Duarte, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, solicitará una audiencia con un juez de ejecución de sanciones para pedirle su preliberación.

La excarcelación del ex funcionario del PRI será posible gracias a la Ley Nacional de Ejecución Penal que establece la libertad condicional al imputado siempre y cuando no afronte otros procesos que ameriten prisión preventiva, además haber tenido buena conducta durante su estadía en la cárcel.

La ley también dicta que el acusado deberá pagar la multa o reparación de daño —establecida durante la sentencia—, acreditar que su libertad no implica un riesgo para la sociedad, víctimas o testigos que reclamaron en su contra y haber cumplido con las actividades de readaptación social en la cárcel.

El ex gobernador tiene dos procesos abiertos en el fuero común de Veracruz por delitos de servidores públicos, pero en ninguno de ellos tiene impuesta la prisión preventiva justificada.

Hace una semana, el veracruzano fue aislado por sospechas de coronavirus; sin embargo, el viernes se informó que se le hicieron dos pruebas, una rápida y una PCR, y en ambas salió negativo.

Durante esos días, una persona, que visitó a Duarte en el centro penitenciario, dio positivo al virus, por lo que Duarte fue aislado. El veracruzano deberá esperar una semana más como lo establecen los protocolos de salubridad.

Javier Duarte (Foto: Reuters)

Duarte se ha presentado ante las autoridades como la víctima de un presunto grupo de delincuentes encabezado por el ex presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. De acuerdo con el ex funcionario, fueron ellos quienes los detuvieron para agradar a los votantes del Estado de México, que entonces se encontraba en elecciones.

SEGUIR LEYENDO: