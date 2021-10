Quién es Tartufo y por qué Fernández de Cevallos le dice así a AMLO

Diego Fernández de Cevallos tundió a AMLO en Twitter. Fotos: Cuartoscuro

El ex presidente de la Cámara de Senadores, Diego Fernández de Cevallos, se dirigió a Andrés Manuel López Obrador como “tartufo”, otra forma de decirle “hipócrita” y “falso”.

En contexto, esta figura con la que se Fernández de Cevallos ha comparado a AMLO se refiere a la obra de Molière, una comedia que trata de un personaje que ha caído bajo la influencia de un falso devoto, que busca quedarse con todos sus bienes, Tartufo.

Al escribir esta obra, Molière ataca un bastión muy influyente: los falsos devotos. Entre ellos se encuentran hombres religiosos sinceros pero también manipuladores conscientes del poder que puede proporcionarles su devoción. Este segundo grupo es el que el autor ataca.

La obra de Moliere, Tartufo, es una crítica social a los falsos devotos. Foto: Colección Privada de S. Whitehead

A través de la plataforma de Twitter, el Jefe Diego se ha expresado en contra de la gestión gubernamental de AMLO, mandando mensajes en los que critica a López Obrador y lo califica de cínico.

Últimamente, ambas figuras políticas se han visto envueltas en la polémica social debido a los comentarios que han emitido tanto en internet como, específicamente, AMLO en sus conferencias matutinas.

El más reciente tuit de Cevallos resultó risorio para el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera de esta mañana, AMLO expuso el tuit de Fernández de Cevallos relacionado a la Conquista. (Foto: Twitter)

“Puso un tuit hace como dos días y díganme si no es de una persona enojada [...] y no hay que perder el sentido del humor, nada más es aclarar las cosas”, comentó AMLO respecto a las múltiples acusaciones de Fernández de Cevallos sobre él.

La primera imagen que mostró en la conferencia era una captura de pantalla de un tuit de Diego Fernández de Cevallos acerca de la ironía de AMLO al querer asistir a la ONU a hablar de anti-corrupción cuando “México se ubica como uno de los países más corruptos del mundo”.

Posteriormente, AMLO pidió al equipo técnico proyectar el post de Cevallos sobre la Conquista; “Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos “fuimos conquistados”, porque sin los espermas europeos de hace 500 años, no habrían nacido. TARTUFO, además, desciende de un abuelo ESPAÑOL”.

Fernández de Cevallos sobre la participación de AMLO en la ONU. (Foto: Twitter)

Volviendo un poco sobre la mañanera de hoy y en relación con las declaraciones de Fernández de Cevallos, el presidente López Obrador fue interrogado sobre su presunta participación el la liberación del ex gobernador de Sonora y partidario del PAN, Guillermo Padrés Elías, quien fue acusado de lavado de dinero y liberado gracias a una fianza de 100 mdp.

A lo anterior, AMLO respondió a la reportera en contra Diego Fernández de Cevallos, argumentando que “Diego y el señor Lozano (Antonio Lozano Gracia), más que nada el señor Lozano fueron los abogados de Padrés, tienen mucha influencia en el poder judicial. Les daban banda ancha para proponer jueces, magistrados, ministros. Así como les entregaron la procuraduría, Diego proponía ministros. Entonces ¿cómo le hizo Padrés? Así, te estoy explicando”.

El presidente continuó leyendo algunos tuits de Cevallos y volvió a comentar que Fernández de Cevallos estaba muy enojado.

El ex gobernador de Sonora acompañado en todo momento por su abogado Antonio Gracia. FOTO: CUARTOSCURO.COM

López Obrador también dijo esta mañana cómo fue que conoció a Diego Fernández de Cevallos, hilando este suceso al del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien fue sustituido por Ernesto Zedillo, hecho que precedió al debate done participarían Lázaro Cárdenas y Diego Fernández de Cevallos, donde ganó este último y acto seguido desapareció de la esfera pública.

Acerca de Fernández de Cevallos, hay que decir que desde el mes de septiembre ha arremetido contra AMLO refiriéndose a él como “tartufo”. Los ejemplos de sus publicaciones van desde criticar sus iniciativas de ley, argumentando que “Tartufo está politraumatizado y moralmente descerebrado”.

Otros ejemplos de lo que Fernández de Cevallos ha acusado con sus tuits son las mañaneras del mandatario de la república, los comentarios del presidente respecto a las empresas farmacéuticas y los compromisos fallidos de AMLO, “no mentir, no traicionar, no robar”.

Diego Fernández de Cevallos publicó en Twitter una foto de su denuncia contra AMLO. Foto: Twitter

El también candidato a la presidencia en 1994, además ha declarado vía Twitter que denunció a AMLO hace más de cuatro meses con la Fiscalía General de la República, por las imputaciones que el presidente le hizo públicamente el pasado 25 de mayo de este año. “La Fiscalía General de la República nada ha respondido ni investigado, encubriendo así al difamador cobarde”, tuiteó Cevallos.

SEGUIR LEYENDO: