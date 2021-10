“Una felicitación por su cumpleaños canciller”: la publicación de Mauricio Toledo que despertó críticas en Twitter

Mauricio Toledo Gutiérrez (Foto: Twitter@mauriciotoledog)

Mauricio Alonso Toledo, ex diputado federal acusado por la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJCDMX) de enriquecimiento ilícito, felicitó vía Twitter al canciller Marcelo Ebrard, con motivo de su cumpleaños 62.

“Una felicitación por su cumpleaños canciller @m_ebrard. Que sean muchos años más de trabajo en beneficio de los mexicanos”, escribió el experredista desde Chile, país al que había huido de las autoridades mexicanas.

Varios usuarios comentaron la publicación y criticaron a Mauricio Toledo por “hacerle la barba” al actual secretario de Relaciones Exteriores de México.

“Señor, no le haga la barba al canciller, ni le dé el saludo de Judas. Tarde que temprano, usted acabará en la cárcel a pesar de su campaña y acciones de relaciones públicas”, fue uno de los comentarios.

En este sentido, el canciller Ebrard es el encargado de realizar los trámites para traer desde Chile a Toledo, y de esta manera enfrente a las autoridades de Ciudad de México por los diversos delitos que le imputan.

Los problemas para el ex delegado de Coyoacán comenzaron cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que investigara las finanzas de Mauricio Toledo.

Tras las pesquisas, la UIF decidió que era pertinente que la Fiscalía General de la República (FGR) tomara el caso de Mauricio Toledo, por la magnitud de los hallazgos. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó depósitos por 223 millones 948 mil 238 pesos y retiros por 354 millones 720 mil 290 en las cuentas de Toledo Gutiérrez, sus prestanombres y empresas, por lo que determinó que era un caso para las autoridades federales.

En este esquema de presunto enriquecimiento ilícito fueron señalados por la UIF otros tres ex funcionarios, cuatro particulares y cuatro empresas. Y es que los presuntos delitos fiscales cometidos por Mauricio Toledo ocurrieron, aparentemente, mientras éste era delegado de la ahora Alcaldía de Coyoacán, así que en los hechos también están involucrados Francisco Mendoza Esparza, exdirector Jurídico de la delegación Coyoacán; Silvia Verónica Inzunza Gastélum, subdirectora de área en la delegación Coyoacán y en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal (ALDF), y Jesús Sánchez Pita, asesor en la ALDF.

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Los particulares implicados por la UIF son familiares de Mauricio Toledo, mientras que las cuatro empresas señaladas por operaciones irregulares son: Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, S.A. DE C.V.; Batcroa Corporate, S.A. DE C.V.; Integradores Kyoszen, S.A. DE C.V., y XC International Commerce, S.A. de C.V.

Gracias a los hallazgos de la UIF, tanto la FGR como la FGJ CDMX continuaron sus investigaciones alrededor de los bienes y propiedades de Mauricio Toledo. Para poder continuar con la judicialización del caso, la Fiscalía de la capital defendió ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero, para retirarle al diputado la inmunidad política.

La FGJCDMX argumentó que Mauricio Toledo cuenta con propiedades que no empatan con sus ingresos como funcionario público. Además, descubrieron que entre el 2012 y el 2018, Toledo Gutiérrez gastó más de 20 millones de pesos, mientras que su sueldo como delegado de Coyoacán en aquel entonces no podía ser mucho más de 9 millones de pesos.

Previo al comunicado que emitió la FGJCDMX, desde Chile, Mauricio Toledo otorgó una entrevista para Radio Fórmula. De acuerdo a los comentarios que vertió el ex diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aseveró que no se va a poner “de pechito” ante la justicia mexicana.

(Foto: mauriciotoledog)

“Yo no creo en la justicia de mi país, de México. Se ha utilizado la justicia de manera facciosa, de manera interrumpida al grado del gobierno y también de la oposición, hoy como estoy en Chile, como soy chileno, encuentro en otro país otros escenarios donde la justicia es imparcial”, señaló.

El pasado martes 24 de agosto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó la publicación de la Ficha Roja, a través de Interpol México, que fue autorizada y publicada por la Secretaría General de Interpol.

No obstante, la Fiscalía aseguró que buscará la detención por medio de tratados internacionales, ya que Toledo no puede ser asegurado con el apoyo de la Interpol, debido al alcance que tiene esa herramienta de búsqueda internacional en la República de Chile, país en el que se encuentra el ex legislador del Partido del Trabajo (PT).

