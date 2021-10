Los memes que desató la aparición de Emilio Lozoya en un lujoso restaurante de la CDMX

Memes Emilio Lozoya (Foto: Twitter)

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien enfrenta procesos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, fue captado el pasado 9 de octubre en el restaurante Hunan de la Ciudad de México.

La aparición de Lozoya se viralizó luego de que la periodista Lourdes Mendoza compartiera la imagen en donde se le ve acompañado de Eduardo Molina, Lore Guerra Autrey y Doris Beckmann.

Ante ello, los cibernautas abarrotaron las redes sociales de memes en donde exponían su inconformidad por la falta de seriedad que se le ha dado al caso, mientras que algunos otros señalaron que la actual administración protege al acusado.

Durante su conferencia matutina de este 11 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tachó este hecho de inmoral y provocador.

“Creo que es legal, pero inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decir lo menos, un acto de provocación porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, le llaman de otra manera, pero eso es”, señaló el mandatario.

Cabe señalar que desde su llegada a Palacio Nacional, López Obrador ha mantenido un discurso en contra de la corrupción. De hecho, durante dicha conferencia, anunció que el próximo mes viajará a la ciudad de Nueva York para hablar sobre lo que considera el principal problema del mundo en el marco del nombramiento de México como cabeza del consejo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por su parte, Mendoza narró los hechos de su encuentro con Lozoya Austin en su columna para el periódico El Financiero, en la cual detalló cómo fue su acercamiento con el ex servidor público.

“Entré y, efectivamente, Emilio Lozoya estaba en tremenda fiesta, departiendo, ligando y comiendo el afamado pekin duck de la cocina cantonesa china. Casi de inmediato lo reconocí, aunque estuviera de espaldas a la entrada, y sin perder el tiempo les tomé cuatro fotos. Doris Beckmann se percata y grita: ¡Ay, no! Lozoya voltea, me ve y, mientras yo le digo: ‘Tienes brazalete, ¿no estás arraigado?’, él grita: ‘Camarero’ (habrá creído que estaba en Madrid o en Málaga?) para que lo rescatara de las imágenes de mi celular. Acto seguido, me di la vuelta y me salí”, describió la periodista.

La Fiscalía General de la República (FGR) reiteró que Lozoya Austin, continúa bajo proceso.

“Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso”, establece el comunicado que difundió este 11 de octubre la FGR.

Lozoya Austin fue detenido en febrero de 2020 en la ciudad de Málaga, España y posteriormente extraditado a México el 17 de julio de ese año.

Tras llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue internado en el Hospital Ángeles del Pedregal para ser atendido de un cuadro de anemia y problemas de esófago. Después de 14 días de permanecer en el nosocomio, el ex funcionario fue dado de alta y permaneció en su domicilio con libertad bajo vigilancia.

A pesar de haber sido vinculado a dos procesos penales por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, el ex director de Pemex negoció con la FGR para convertirse en testigo colaborador del Ministerio Público y aportar información que lleve a sancionar a altos ex funcionarios relacionados con la entrega de sobornos, actos de corrupción y la adjudicación irregular de contratos de obra pública durante administraciones anteriores

