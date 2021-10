Negativa de amparo reveló que no hay orden de arresto contra ex director del Proyecto de la Línea 12

Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro de la Línea 12, no tiene ninguna orden de aprehensión en su contra (Foto: Twitter / @zaratuztra)

Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro de la Línea 12 en la administración del entonces jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, no tiene ninguna orden de aprehensión en su contra, aseguró la defensa de los implicados en la construcción de la obra.

Lo anterior, luego de que la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal de Ciudad de México, negó la protección definitiva para evitar ser detenido por el accidente de la Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro el pasado 3 de mayo.

Gabriel Regino, abogado del ex director del Proyecto Metro, declaró que se promovió el amparo ante una posible orden de aprehensión en contra del ingeniero, sin embargo, señaló que no existe hasta el día de hoy ningún mandamiento judicial contra Enrique Horcasitas.

Regino explicó a Infobae México que el amparo no se negó, sino la suspensión definitiva que demuestra, reiteró, que no existe hasta el momento ninguna acusación ni orden de aprehensión.

El abogado del ex director del Proyecto Metro declaró que se promovió el amparo ante una posible orden de aprehensión en contra del ingeniero (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

“Por eso se niega la suspensión definitiva, porque si no hay orden de aprehensión no se puede conceder una suspensión (...). Perdió el amparo, no, aquí no se ha perdido ningún amparo, no se ha perdido nada”, dijo el abogado en entrevista telefónica.

El litigante expresó que con esta noticia, se demuestra que no existen, hasta el día de hoy, elementos para proceder en contra de Horcasitas, ya que “él no tiene responsabilidad en la tragedia de la Línea 12, ni ninguna responsabilidad”.

“La prueba de que no es responsable es esa, que no hay ninguna orden de aprehensión, nosotros no perdimos, hemos ganado porque no hay orden de aprehensión, no tenemos que apelar nada. Esta determinación nos viene a favorecer y a robustecer de que no hay nada en contra de Horcasitas”, aseveró.

Gabriel Regino se remitió al informe “real” del Poder Judicial de la Federación donde, insistió, se determina que no hay órdenes de detención ni pruebas en contra del ex director del Proyecto Metro.

El abogado indicó que la empresa noruega DNV y su personal “ha violado el debido proceso” (Foto: Twitter/SGIRPC_CDMX)

Finalmente, indicó que la defensa está esperando a que la Fiscalía General de la República (FGR) dé trámite a las denuncias contra Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, así como con la empresa noruega DNV y su personal, “que ha violado el debido proceso”.

“Eso es lo que sigue, que se acabe la corrupción en la Ciudad de México, porque la corrupción está en la Fiscalía, ahí está y eso es lo que sigue”, concluyó.

Cabe recordar que el pasado 16 de septiembre, el despacho de abogados presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las “inconsistencias en la investigación para conocer las causas del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro”, la contaminación de evidencias, delitos de corrupción y la “notoria manipulación de la misma”.

La queja presentada ante la Comisión fue interpuesta “por violación a los derechos humanos de presunción de inocencia, defensa adecuada y debido proceso en agravio” de los 15 ex funcionarios públicos involucrados en la construcción de la Línea Dorada.

Así como por la falta de imparcialidad en la indagatoria que realiza la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital, “la vulneración a su autonomía por parte de la titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, así como las declaraciones emitidas por las autoridades al indicar que la causa de la tragedia fue una mala construcción de la obra”.

