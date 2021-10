FMI sugirió a Pemex posponer construcción de la refinería de Dos Bocas

Refinería Dos Bocas, Tabasco (Foto: Twitter@SENER_mx)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a Petróleos Mexicanos (Pemex), posponer la construcción de la refinería de Dos Bocas (Tabasco), con la finalidad de reducir gastos, y de esta manera, solventar su situación económica.

Pero no solo eso, también le sugirió vender activos no esenciales, reformar su costoso plan de pensiones y enfocarse en campos rentables, así lo señala un comunicado final de la Misión del Artículo IV del fondo para 2021.

Aseguró que los escándalos de corrupción que ocurrieron en el pasado, subrayan la importancia fundamental de fortalecer los procesos de gobernanza y adquisiciones dentro de la empresa productiva del Estado..

“Las pérdidas de Pemex están colocando una carga para los contribuyentes y desplazando otros usos más productivos de los recursos fiscales”, destacó el organismo.

Imagen de archivo: REUTERS / José Luis González

El organismo internacional aconsejó un gradual endurecimiento de la política monetaria y dijo que México está soportando un costo humanitario, social y económico “muy alto” por la pandemia del COVID-19, mientras el subempleo se mantiene por encima del pico alcanzado durante la crisis financiera mundial

El documento del FMI, encabezado por Kristalina Georgieva, incluye los nuevos pronósticos para la economía mexicana, que significan un recorte al pasar de 6.30% a 6.2% para el 2021; mientras que para el siguiente año será de 4%.

También recomendó permitir a los privados participar en la distribución de hidrocarburos y fortalecer la red eléctrica, ya que se promovería un sector energético más barato, más confiable, sostenible y competitivo.

Así mismo, el Fondo Monetario Internacional sugirió aumentar el gasto y realizar una reforma fiscal progresiva que elimine los tratamientos preferenciales, aprovechar mejor el predial, recaudar más a través de una mejor tributación a la minería, eliminar la tasa cero del IVA en algunos alimentos, así como modificar los subsidios a las gasolinas porque sólo beneficia a los que más tienen.

Foto de archivo: REUTERS / Henry Romero

Pese a las recomendaciones del organismo internacional y a que tiene un gran número de detractores que aseguran es una obra mal planeada, la construcción de la refinería de Dos Bocas continúa avanzando, ya que la fecha para su entrega y operación está próxima.

El pasado 26 de septiembre, al visitar la nueva refinería, el presidente prometió que estará lista para junio de 2022. De hecho, su gobierno ha vendido el proyecto como el complejo petrolero más importante de México.

“Vamos a mostrarles esto de manera breve. Es domingo, se ven pocos trabajadores. Estamos en la construcción de la refinería, la nueva refinería que vamos a inaugurar el año próximo; en nueve meses”, dijo López Obrador en un video subido a su cuenta de Twitter.

Aseguró que cerca de 30 mil trabajadores trabajan en el nuevo complejo de Petróleos Mexicanos (Pemex), con un objetivo claro: la autosuficiencia.

(Foto: Twitter / @rocionahle)

“Durante todo este tiempo, son cerca de 30 mil trabajadores. La están construyendo los trabajadores de México. Están haciendo esta gran obra para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo que antes se exportaban, ahora va a procesarse en México!, dijo López Obrador.

Además, destacó que con esta nueva refinería, así como la adquirida en Texas y las que están en proceso de rehabilitación, ayudarán a no tener más gasolinazos ni alzas de precio en el país.

“Así como la nueva refinería, ya adquirimos la de Texas y se rehabilitan seis refinerías más. Vamos a ser autosuficientes, ya no vamos a comprar gasolinas, diésel en el extranjero. Todo se va a producir en México y así vamos a poder garantizar que no aumenten el precio los de los combustibles, que no haya gasolinazos”, enfatizó.

