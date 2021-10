Empresas Offshore: la clave en el manejo de la fortuna de “El Tigre” Azcárraga de Televisa en los Pandora Papers

Foto: Twitter / @PrimeraVoz_Mx

Uno de los empresarios que más han marcado al país, sin duda es Emilio Azcárraga Milmo, que era conocido como El Tigre. Él fue padre del actual dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, e hijo de quien fundara esa empresa, Emilio Azcárraga Vidaurreta.

Cuando el Tigre estuvo al frente de Televisa, logró internacionalizar la empresa y aumentar su fortuna de manera exuberante, hasta lograr conseguir ser considerado el hombre más acaudalado de toda Latinoamérica. Se estima que su fortuna estaba valuada en USD 5,000 millones.

Sin embargo, no todo fue tan bueno en su vida. Hace unos días, salió a la luz una investigación llamada los Pandora Papers, o Papeles de Pandora, en donde se destapaba un sofisticado sistema que tienen algunas de las personas más acaudaladas del mundo y con más poder, para llevar su dinero a paraísos fiscales y pagar menos impuestos de los que debían. Entre ellos se vieron artistas, políticos, empresarios y líderes mundiales. El Tigre Azcárraga también salió involucrado, aunque lleve 24 años sin vida.

La muerte del Tigra, marcó un antes y un después en la empresa Televisa, el imperio televisivo más grande en el mundo de habla hispana. Los Papeles de Pandora, investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), arrojan relevantes pistas sobre en dónde terminó buena parte de la fortuna del padre de Azcárraga Jean.

Paula Cusi fue la cuarta esposa de El Tigre. Foto: Twitter / @Choch0s_

La fortuna que dejó El Tigre se repartió, luego de su muerte, entre sus seis herederos con seis partes iguales: su cuarta y última esposa, su última novia (quien tenía 40 años menos que él), tres hijas de su segundo matrimonio y Emilio Azcárraga Jean, su único hijo varón.

El nombre de Azcárraga Milmo aparece en los Papeles de Pandora a través de su cuarta esposa, Paula Cusi (su nombre real es Encarnación Presa Matute), una ex presentadora mexicana. Ella abrió seis fideicomisos y una decena de empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, según la investigación.

En la documentación obtenida en la investigación, en la que participaron más de 600 periodistas del mundo, y casi 120 países, del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), Cusi se identifica como viuda del Tigre Azcárraga y pone su herencia como principal fuente de ingresos. En total, administró algo así como USD 580 millones entre 2015 y 2017, así como una gran colección de arte.

El fideicomiso se creó en marzo de 2012, un año después del inicio de una batalla legal entre Cusi y Emilio Azcárraga Jean. Eso porque en 2011 el hijo del Tigre denunció a Cusi por falsedad en sus declaraciones a raíz de otra demanda, en 2007, para reclamar parte de la herencia del Tigre. La ex presentadora pasó unos días encerrada, y finalmente, llegó a un acuerdo para salir de prisión por el que recibió un pago mucho menor. Acabó demandando a sus abogados.

Adriana Abascal fue la última pareja del empresario. Foto: Twitter / @PrimeraVoz_Mx

José Manuel Presa Matute, hermano de Cusi, se encargó de crear los fideicomisos en las Bahamas. Dos de ellos, The Rumi Trust y The Hafiz Trust, encargados de las obras de arte; y otros cuatro -The Sinan Trust, The Al-Magar Trust, The Averroes Trust y The Abi-Rabia Trust- destinados a la gestión de cuentas bancarias e inversiones. Con uno de ellos invirtieron el dinero de las telenovelas en acciones en empresas tecnológicas punteras, como Apple, Microsoft, Amazon, Google o Facebook.

En las Islas Vírgenes Británicas, también pusieron en marcha una sociedad, de nombre Grimound Limited, que tenía el objetivo de controlar las inversiones de los fideicomisos. Entre sus compras, un antiguo tintero ruso del siglo XVIII por valor de 250,000 libras, una escultura de Alberto Giacometti o varios relieves mayas.

Por su parte, Adriana Abascal, última novia del Tigre, y quien contaba con 40 años menos que él, también aparece en la filtración. Según documentos obtenidos en la reveladora investigación, Abascal también estuvo involucrada en la compra-vente de obras de arte. En 2014, por ejemplo, pagó más de medio millón de euros por un 25% de los derechos de ‘Femme nué couchée’ de Pablo Picasso.

SEGUIR LEYENDO: