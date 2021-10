1.¿Qué son los Pandora Papers?

Es una nueva investigación global del Consorcio Internacional de Periodista de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés) basada en la filtración de casi 12 millones de documentos confidenciales de 14 estudios de abogados especializados en la creación de sociedades y fideicomisos offshore en paraísos fiscales, como Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas, entre otros. Son documentos que van desde 1970 a 2018, considerando fecha de creación de empresas, pero la mayoría de los archivos relacionados cubren el rango temporal hasta 2020. Muestran distintas operaciones como el establecimiento de empresas fantasma hasta movimientos de cuentas bancarias en más de 30 jurisdicciones y al menos 10 paraísos fiscales. El trabajo revela negocios y secretos financieros de más de 30 líderes de Estado, 330 políticos y funcionarios de más de 90 países, decenas de multimillonarios que integran los rankings de la revista Forbes, empresarios. También celebrities, cantantes y estrellas del fútbol mundial.

2.¿Qué es ICIJ?

Es una organización sin fines de lucro con sede en Washington, Estados Unidos, producto de una alianza de reporteros de investigación de todo el mundo que colaboran para publicar reportajes. Actualmente tiene 280 periodistas que pertenecen a varios medios de comunicación, desde pequeños portales de internet hasta medios tradicionales de prestigio internacional. Ha ganado varios premios internacionales, entre ellos el Pulitzer por Panama Papers. Su director ejecutivo es Gerard Ryle.

3.¿Cómo accedieron los periodistas integrantes del Consorcio a la filtración?

Los archivos fueron brindados por una fuente anónima a ICIJ a finales de 2019. La entrega fue en tandas, durante varios meses. En volumen, es la filtración más importante de la historia periodística, con un peso de 2,94 Terabytes, superior a Paradise Papers (2018) y Panama Papers (2016), que también dirigió ICIJ.

La investigación contó con la colaboración de más de 600 periodistas de 150 medios de 117 países, que accedieron a una plataforma encriptada al que sólo pueden ingresar los periodistas previamente autorizados, con una clave y código de seguridad. Infobae, junto a La Nación y elDiarioAR, tuvieron acceso exclusivo a los archivos, y sus periodistas miembros del Consorcio llevaron adelante la investigación periodística sobre los nombres vinculados a la Argentina.

A nivel internacional participaron, entre otros, The Washington Post y Miami Herald (Estados Unidos), BBC y The Guardian (Reino Unido), Le Monde (Francia), El País y La Sexta (España); Süddeutsche Zeitung (Alemania); El País, Quinto Elemento, Proceso y Univisión (México), ABC Color (Paraguay), Convoca e IDL (Perú), El Espectador y Connectas (Colombia); ArmandoInfo (Venezuela); Ciper y LaBot (Chile); y Búsqueda (Uruguay).

4.¿Qué diferencia hay con Panama Papers?

Ambos son proyectos liderados por ICIJ y, pese a que han pasado cinco años desde la publicación de Panama Papers, ambos comparten muchos rasgos comunes. Los documentos asociados a ambas filtraciones tienen su origen en proveedores offshore. De hecho, Panamá Papers se basó en la filtración de archivos provenientes de la firma panameña Mossack Fonseca, que tras el escándalo, tuvo que cerrar sus oficinas en todo el mundo, y su casa central en Panamá. El volumen de ambas filtraciones también es parecido, aunque Pandora Papers contiene unos 400.000 archivos más y sus 2,94 terabytes superan por poco a los 2,6 terabytes que supuso su antecesor.

Lo que no tiene precedentes es el nivel de detalle con que la nueva filtración muestra las relaciones entre quienes buscan beneficios en la creación de sociedades de paraísos fiscales y la amplia gama de profesionales que les ayudan a cumplir ese objetivo. No es un solo estudio, sino 14. Pandora Papers contiene información de más de 29.000 propietarios de sociedades, el doble de lo que se pudo extraer hace un lustro.

5.¿Cuáles son los estudios de dónde proviene la filtración?

La mayor cantidad de archivos proviene de Trident Trust Company Ltd (BVI), que aparece con 3.375.331 de documentos; el estudio de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), con 2.185.783; y Asiaciti Trust Asia Ltd (Singapur), con 1.800.650. Los otros estudios son: Alpha Consulting; Overseas Management Company(OMC); CIL Trust International Inc (Cititrust); All About Offshore (Seychelles); CCS Trust Limited (CCSL, anteriormente Commonwealth Corporate Services Limited); CIL Trust International Inc (Cititrust); Commence Overseas Limited (Commence BVI); Demetrios A. Demetriades LLC (DAD Law); Fidelity Corporate Services Limited (Fidelity); Glenn D. Godfrey and Company, LLP (GDG); Il Shin Corporate Consulting Limited (Il Shin); Overseas Management Company, Inc. (OMC); SFM Corporate Services S.A. y SFM Corporate Services (Dubai) Ltd. (SFM).

Entre los archivos a los que tuvo acceso el equipo argentino de ICIJ figuran2.521 argentinos dueños de empresas creadas en paraísos fiscales , con nombres de fantasía y directores, en su gran mayoría panameños, que cumplen ese mismo rol para cientos de firmas. Nuestro país está debajo de Rusia con 4.437 y Reino Unido con 3.501. Estos argentinos crearon la mayoría de las empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas: Hay 1.981 fundadas en esa jurisdicción y el resto en Belice, Panamá y Estados Unidos.

6.¿Qué es una sociedad offshore? ¿Para qué se utiliza?

Las sociedades offshore son entidades creadas en un país distinto de aquel en que residen sus beneficiarios. El problema de estas sociedades es cuando se crean en jurisdicciones opacas en busca de escasas o nulas cargas impositivas y de confidencialidad. Esas compañías no tienen actividad real en los países donde están registradas; no necesitan oficina, ni empleados. Se utilizan, en líneas generales, para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de unos activos que pueden ser financieros, pero también se pueden concretar en propiedades inmobiliarias, obras de arte o vehículos, entre otros. Un estudio publicado en 2017 estimó que un 10% del producto interior bruto mundial se encuentra en sociedades offshore.

7.¿Es legal ser beneficiario de una sociedad offshore?

Tener una sociedad en un paraíso fiscal es legal siempre que sus activos y sus beneficios se declaren a las autoridades del país donde el beneficiario tiene su domicilio fiscal, y no se utilice para blanquear activos o para evadir el pago de impuestos, entre otras actividades ilícitas. Es habitual que grandes empresas que operan en un mercado global estructuren su presencia internacional ubicando sus subsidiarias en alguno de estos territorios para aligerar sus cargas fiscales. Si alguien que tiene su domicilio fiscal en Argentina puede montar una sociedad en una jurisdicción offshore siempre que la AFIP sepa de su existencia y reciba los tributos correspondientes. Pero en la práctica, dificulta conocer quiénes son los beneficiarios finales de una sociedad, o quién controla realmente un activo, una cuenta bancaria u otra firma.

Infografías: Marcelo Regalado

Visualización interactiva: Daniela Czibener

