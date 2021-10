Así fue cómo un mensaje de pedida de mano desde la Torre Latino conmovió las redes sociales

Una pareja de jóvenes mujeres conmovió a los transeúntes del Centro Histórico de la Ciudad de México con una creativa propuesta de matrimonio que se viralizó este jueves en las redes sociales.

Y es que Fernanda, una diseñadora y tatuadora, le dio el anillo de compromiso a su novia Mishelle este 6 de octubre en plena explanada del Palacio de Bellas Artes, su sitio favorito de la capital. Para guardar la sorpresa, Fer utilizó las alturas de la Torre Latinoamericana, pues rentó una de sus terrazas donde se encontraban sus amigos y familiares con carteles que formaban la frase “¿Te quieres casar…”

Pero no es que faltara una palabra y un signo de interrogación. Luego de caminar unos minutos por el lugar, el letrero llamó la atención de Mishelle cuando los cómplices comenzaron a agitar los carteles. Fue ahí cuando Fer se hincó y sacó una hoja de post-It que decía: “conmigo?”, que estaba oculta en la caja del anillo.

Luego de unos segundos de magia y nervios, Mishelle aceptó la propuesta de matrimonio y Fer dio la señal a sus cómplices en la terraza cuando gritó “¡Me dijo que sí!”, comenzando a brincar emocionada por la respuesta, hecho que celebraron las personas que se encontraban en la explanada de Bellas Artes entre aplausos y gritos de “¡Beso, beso!”.

Cabe mencionar que la ilustradora contrató a un fotógrafo que fue el encargado de captar los mejores momentos. Dichas imágenes fueron compartidas este jueves por Fernanda a través de su cuenta de Twitter. “Sigo sin creer que el amor de mi vida me dijo que “SÍ” ayer”, escribió.

Hasta el momento la publicación tiene más de 22 mil “me gusta” y más de 860 “retweets”, además de que ha provocado un sinfín de reacciones:

”Qué chingón, es bonito ver a la gente feliz”, “Ay, no, quién está asando chiles que se salió una lagrimita”, “Mujeres sáficas elevando la vara en todos los aspectos del romance desde siempre”, “No las conozco y ya chillé”, “Solo así quiero que me pidan matrimonio en la CDMX”, “Al menos alguien encontró el amor en esta ciudad”, se puede leer entre los comentarios.

En entrevista para El Universal, Fer confesó que tuvo que planear todo desde hace siete meses y con ayuda de su amiga Blanca, su wedding planner, a quien le dijo que había soñado que le daba el anillo a Mishelle en Bellas Artes.

Aunque ya tenían el lugar había un problema: Fernanda tenía muy en claro que quería contar con la presencia de sus amigos y familia. “Sabíamos que iba a ser sorpresa y ella tampoco quería que toda la gente se viera ahí abajo”, expresó.

Por ello, llegaron al Café de la Gran Ciudad, el cual se ubica en el piso 9 de la Torre y que obviamente tiene una gran vista hacia el Palacio de Bellas Artes.

Eso no fue todo. Para llevar a su prometida hasta el lugar, Fer usó de pretexto que la habían invitado a ser parte de una exposición en el histórico recinto.

“Le dije a Mish que me habían invitado a participar en una exposición en Bellas Artes, así que comencé a crear un cuadro con una letra M para que no sospechara; ya teníamos que salir porque le dije que la cita era a las cinco de la tarde, pero ella aún no tenía su manicure listo, así que se puso unas uñas que se pegan que compramos en el súper y así fue como tuvo un manicure listo en cinco minutos”