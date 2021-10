Por qué “El Tigre” Azcárraga apareció en los Pandora Papers

A los funcionarios de estado, políticos, celebridades y futbolistas aparecidos en los Pandora Papers, se sumó Emilio Azcárraga Milmo (Foto: Twitter / @PrimeraVoz_Mx)

El pasado domingo 03 de octubre se publicó una investigación global comandada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en la que se reveló información proveniente de una filtración de casi 12 millones de documentos confidenciales de 14 estudios de abogados especializados en la creación de sociedades y fideicomisos offshore en paraísos fiscales y que datan de 1970 hasta 2020. Tales pesquisas fueron bautizadas como Pandora Papers.

El trabajo revela negocios y secretos financieros de más de 30 líderes de estado, 330 políticos y funcionarios de más de 90 países y decenas de multimillonarios que integran clasificaciones anuales, como los famosos rankings publicados por la revista estadounidense Forbes, así como celebrities, y cantantes, entre ellos Shakira, Julio Iglesias y Chayanne.

A la lista se sumó Emilio Azcárraga Milmo, empresario mexicano que fue considerado como uno de los magnates más poderosos influyentes y millonarios del siglo XX, figuró en la última filtración del caso Pandora Papers y ha trascendido que la fortuna que dejó “El Tigre” tras su fallecimiento en 1997 derivó en empresas fantasma.

"El Tigre" Azcárraga estuvo casado por más de veinte años con Paula Cusi (Foto: Twitter / @moss_rub)

Según el diario español El País y la investigación realizada por Claudia Fernández y Andrew Paxman, El Tigre: Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, la herencia del empresario quedó dividida en seis partes iguales; cuatro fueron para sus descendientes, mientras que las otras dos pasarían a manos de su última esposa, Paula Cusi y a su última novia, Adriana Abascal, quien se coronó como reina de belleza en 1988.

Las revelaciones indican que Paula Cusi abrió seis fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas bajo su estatus de viuda de “El Tigre” Azcárraga. De acuerdo con los Pandora Papers, dichos fideicomisos llegaron a controlar bienes por más de USD 580 millones, entre ellos obras de arte, y piezas arqueológicas prehispánicas, incluyendo dos grabados mayas que vendió en USD 2.400 millones.

Según informa El País, la pieza clave para la arquitectura financiera de Paula Cusi fue precisamente su hermano, José Manuel Presa Matute, quien se ocupó personalmente de crear los fideicomisos y organizar el reparto de los beneficios entre él y su hermana. “Dos fideicomisos, The Rumi Trust y The Hafiz Trust, se encargaban de comprar y vender obras de arte. Los otros cuatro tenían como finalidad el manejo de cuentas en bancas privadas de Suiza e inversiones en Bolsa: The Sinan Trust, The Al-Magar Trust, The Averroes Trust y The Abi-Rabia Trust”, señaló el diario español.

Adriana Abascal, la última novia de Emilio Azcárraga Milmo apareció en los Pandora Papers (Foto: Instagram @adrianaabascal)

Sin embargo, la pareja sentimental con la que “El Tigre” Azcárraga compartió más de dos décadas de su vida no es la única que aparece en los Pandora Papers, pues Adriana Abascal, quien lo acompañó en su lecho de muerte también está involucrada en la creación de estructuras offshore y está vinculada a la compra venta de obras de arte.

De acuerdo con la investigación, Abascal creó la sociedad Auburn Services, también en las Islas Canarias Británicas y fue accionista de dicha asociación hasta el año 2010, cuando cedió sus acciones a su exesposo, el magnate de telecomunicaciones español Juan Villalonga, exdirector de la compañía Telefónica.

Entre los archivos confidenciales de Asiaciti Trust, un proveedor de servicios offshore basado en Singapur, se observó que Abascal también ha sido compradora de arte, pues en 2014 compró un cuadro de Picasso y otro de Richard Prince al coleccionista suizo Paolo Vedovi. “La última pareja de Azcárraga Milmo pagó USD 2,800 millones en 2015 para comprar el cuadro Ho Westward del artista Ed Ruscha a Global Art Portfolio Ltd, una compañía establecida en Hong Kong ligada al galerista suizo Paolo Vedovi”, se precisó en “El País”.

SEGUIR LEYENDO: