Estela Calderón, actriz de Amor en Custodia, anunció el fallecimiento de una de sus mellizas de 7 meses

Estela se casó en mayo de 2015 con Giampaolo Spaventa (Foto: Instagram/@estelacalderon)

Estela Calderón se convirtió en madre por primera vez a finales del mes de febrero de este año y en las fotografías que compartió del nacimiento de sus mellizas se pudo apreciar que una de ellas necesitaba utilizar oxígeno y desafortunadamente la actriz confirmó que falleció una de las pequeñas.

Fue en una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores donde Calderón, quien fuera actriz de Amor en custodia, compartió esta triste noticia, pues uno de sus fanáticos cuestionó la razón por la que ya no habían aparecido las dos bebés en sus publicaciones de Instagram. " Cada vez que subo algo, me preguntan por mi otra bebé y cada vez que leo un mensaje de esos, mi corazón se rompe”, así comenzó su mensaje.

Emilia y Alana nacieron prematuramente (Foto: Instagram/@estelacalderon)

“Mejor les escribo esto y dejamos las interrogantes para después. Alana, el otro amor de mi vida, ya no está en este plano. Después de un proceso muy difícil, trascendió. Estamos aprendiendo a vivir en esta nueva vida. Su amor, su ejemplo, su sabiduría y su paso por esta vida transformó la mía para siempre”. La veracruzana detalló que no iba a compartir más información al respecto, pero agradeció a sus seguidores su preocupación y el apoyo “Cuando me sienta lista compartiré más de ella y de todo este proceso. Gracias por su interés y cariño”, Estela finalizó con una frase “Mientras hay amor, hay vida”.

Fue en septiembre de 2020 cuando la actriz y su esposo compartieron que estaban esperando a dos bebés. “El corazón expandido de tantas emociones y cientos de pensamientos en mi cabeza que quiero compartir, pero no sé por dónde empezar ¡Somos 4! ¡Somos 4!”.

El "Baby Bump" de Estela Calderón (Foto: Instagram/@estelacalderon)

Durante su embarazo, Calderón mostró en sus redes sociales todo el proceso de gestación e incluso compartió su Baby Bump, que al ser dos niñas a las que esperaba, el crecimiento de su vientre era más notorio. Fue el día 27 de febrero cuando Estela publicó la primera foto de sus hijas, donde solo mostró las pequeñas manos de cada uno, pero junto a su publicación, informó que habían nacido prematuramente.

“¡Mis niñas de luz! Con su amor han venido a terminar de transformarnos a su papá y a mí. Inexplicable todo lo que siento. Llegaron antes de lo que aquí esperábamos, pero los tiempos de allá arriba fueron otros... Lo importante es que nuestro camino ya comenzó y es ¡para siempre! Juntos pa’ delante”.

Estela compartió esta reflexión sobre la perdida de un ser querido (Foto: Instagram/@estelacalderon)

En el mes de mayo la actriz comenzó a publicar algunas imágenes donde se puede ver que una de ellas necesitaba de oxígeno y para mediados de julio mostró la primera instantánea donde las mellizas no aparecieron juntas: “Abuela y Emilia. Extrañamos tanto a Alana, a papá, a las tías… Me urge que estemos todos juntos”.

Estela tardó poca más de dos meses para compartir su reflexión sobre la muerte, aunque no compartió muchos detalles. “La muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos la una para la otra lo seguimos siendo [...] La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. Porqué estaría yo fuera de tu mente solo porque estoy fuera de tu vista ? No estoy lejos… Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas, y no llores si me amas”, concluyó la fotógrafa.

Calderón en su cumpleaños número 40 (Foto: Instagram/estelacalderon)

Finalmente, el pasado 3 de octubre, la actriz celebró su cumpleaños número 40 y con dos fotografías a lado de su familia, añadió una breve descripción de su sentir ante este día. “En el cumpleaños más triste de mi existencia, sonrío y agradezco por lo maravilloso que sí tengo... #misamoresmasgrandes #aquiestassolecitomio”, este último hashtag en lo hizo en referencia a Alana.

SEGUIR LEYENDO: