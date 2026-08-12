Cae encargado del C2 de Villa de Tezontepec: habría usado cámaras de vigilancia para proteger a grupo criminal en Hidalgo

El funcionario alertaba al grupo criminal para evitar operativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El encargado del Centro de Control y Comando Municipal (C2) de Villa de Tezontepec, Hidalgo, fue detenido el martes 11 de agosto durante un cateo en su domicilio de la colonia Centro, señalado por presuntamente haber puesto el sistema municipal de videovigilancia al servicio de un grupo delictivo generador de violencia en la región sur del estado.

El C2 es el sistema municipal de monitoreo en tiempo real mediante cámaras de seguridad, atención de llamadas de emergencia y coordinación de respuesta entre corporaciones policiacas. Quien lo opera tiene acceso a información sobre la ubicación de patrullajes y la logística de operativos, lo que lo convierte en un punto de infiltración de alto valor para cualquier organización delictiva.

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El operativo dejó además 36 dosis de presunta droga aseguradas al interior del inmueble: 20 envoltorios de hierba seca con características propias de la marihuana y 16 dosis de una sustancia granulada con características propias del cristal, según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

El encargado del sistema municipal de videovigilancia de Villa de Tezontepec habría puesto ese acceso al servicio de una célula dedicada al robo de vehículos y casas habitación en la región sur de Hidalgo. (SSPH)

Entre las líneas de investigación que derivaron en su detención figura que el funcionario habría alertado a sus integrantes sobre cuándo y dónde actuarían las corporaciones de seguridad, aprovechando su acceso al sistema de monitoreo municipal. Hasta el momento la SSPH no precisó en su comunicado oficial el nombre del grupo criminal ni los mecanismos específicos de colaboración.

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La operación involucró a cuatro corporaciones

La orden de cateo fue cumplimentada mediante coordinación interinstitucional entre la SSPH, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional. Según Milenio, el grupo al que presuntamente protegía el funcionario se dedicaba al robo de vehículos y al robo a casas habitación en la región.

El funcionario desempeñaba además funciones administrativas para el ayuntamiento.

El encargado del sistema municipal de videovigilancia de Villa de Tezontepec habría puesto ese acceso al servicio de una célula dedicada al robo de vehículos y casas habitación en la región sur de Hidalgo. (SSPH)

El detenido y los objetos asegurados fueron trasladados ante el Ministerio Público, instancia que integrará la carpeta de investigación. Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen más personas relacionadas con los hechos ni si el servidor público continuará vinculado al proceso.

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Policía de Tezontepec en la mira

La detención del encargado del C2 no es un caso aislado en el municipio. En mayo pasado fueron detenidos el director y el subdirector de la policía municipal de Tezontepec por narcomenudeo y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército mexicano.

El 6 de agosto, apenas cinco días antes del cateo al funcionario del C2, un integrante de la policía municipal de Villa de Tezontepec fue aprehendido por su probable participación en el almacenamiento y distribución de drogas. Ese mismo operativo derivó en la detención de dos personas más, puestas a disposición del Ministerio Público por ser señaladas como generadoras de violencia en la región sur del estado, en los límites con el Estado de México.

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Un video del municipio muestra al oficial detenido realizando un operativo de prevención. Crédito: Facebook - Cuenta Oficial del Gobierno Municipal de Tezontepec de Aldama 2024-2027

Tres días antes de esas detenciones fue localizado el cuerpo de un hombre con huellas de violencia y al menos un impacto de arma de fuego, dentro de bolsas de plástico, con una cartulina con un mensaje amenazante entre facciones criminales. En ese contexto también circuló en redes sociales un video del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que acusó la usurpación de sus siglas y advertía colusión entre mandos de seguridad y células contrarias.

El titular de la SSPH, Salvador Cruz Neri, señaló en una entrevista con Milenio que se requiere mejorar las pruebas de control y confianza en las corporaciones policiacas municipales e integrarlas al Mando Coordinado en la entidad. El funcionario afirmó que las recientes aprehensiones demuestran que no habrá impunidad para efectivos que incurran en prácticas ilícitas.

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