Sargazo alcanza niveles récord en 2026 y desata crisis ambiental

Aumenta sargazo en Quintana Roo y seguirá (AP Foto/Fernando Llano)

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El sargazo en Quintana Roo alcanzó durante 2026 niveles récord que han convertido el fenómeno en una de las mayores crisis ambientales registradas en el Caribe mexicano. De acuerdo con datos expuestos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), este año se estimó que alrededor de 90 mil 538 toneladas de sargazo al día recorrieron la zona, más del doble del promedio histórico.

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que en un periodo promedio circulan cerca de 40 mil toneladas diarias de esta alga en el Caribe mexicano. Sin embargo, aproximadamente 10 por ciento de esa biomasa llega a las costas de Quintana Roo.

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Cuando el arribo alcanza sus niveles más elevados, las playas pueden recibir alrededor de 9 mil 54 toneladas de sargazo diariamente, mientras que en periodos promedio llegan unas 4 mil toneladas y durante temporadas de baja presencia la cifra ronda las 2 mil 640 toneladas.

Bárcena señaló que la cantidad registrada en 2026 fue cuatro veces mayor que la observada en 2025 y 27 veces superior al promedio histórico.

Gran Cinturón de Sargazo aumenta su presencia

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó que el arribo masivo de sargazo a las costas mexicanas tiene su origen en un cambio en la circulación oceánica registrado desde 2011.

La especialista Rosa Elisa Rodríguez Martínez, integrante de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, explicó que el fenómeno adquirió una nueva dimensión desde 2011, cuando comenzó una proliferación extraordinaria de sargazo.

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Hasta entonces, esta alga se concentraba principalmente en el Mar de los Sargazos, en el Atlántico Norte. Posteriormente, su presencia se extendió hacia el Caribe, el Golfo de México y las costas de distintos países de América y África.

Esta nueva zona de acumulación es conocida como el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, que se extiende desde África occidental hasta el Golfo de México.

Las observaciones satelitales del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida muestran que la biomasa pasó de aproximadamente 63 millones de toneladas en 2018 a 214 millones en 2025.

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Durante 2026, aunque la biomasa total del Atlántico se mantuvo en niveles similares a los de 2025 entre abril y julio, el Caribe occidental registró un incremento considerable. En abril pasó de aproximadamente un millón de toneladas en 2025 a cuatro millones en 2026.

¿Por qué llega tanto sargazo a Quintana Roo?

Algas sargazo cubriendo la orilla de una playa desierta en la zona hotelera de Tulum, México, el 22 de julio de 2026. REUTERS/Paola Chiomante

La variabilidad de los arribos depende de diversos factores ambientales. Las corrientes marinas, los patrones de viento, las tormentas, huracanes y frentes fríos pueden determinar cuánto sargazo termina llegando a las costas.

Rodríguez Martínez señaló que el cambio climático también influye en las condiciones que favorecen el crecimiento y desplazamiento del alga, aunque todavía no existe una explicación definitiva sobre por qué determinados años presentan arribos mucho mayores.

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El aumento de nutrientes, principalmente nitratos y fosfatos, también ha favorecido la reproducción del sargazo en el Atlántico tropical.

Sargazo afecta playas, arrecifes y salud

Los arribazones masivos ya provocan consecuencias ambientales y económicas en Quintana Roo. La acumulación y descomposición del sargazo reduce los niveles de oxígeno en el agua y puede afectar a peces, pastos marinos, tortugas, arrecifes, manglares y bahías.

En Puerto Morelos se reportó recientemente la muerte de miles de peces relacionada con la disminución de oxígeno provocada por la descomposición de grandes cantidades de sargazo.

El problema también alcanza al sector turístico. Destinos como Tulum y Playa del Carmen han registrado afectaciones por la reducción de visitantes, así como impactos en hoteles, restaurantes y comercios.

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En materia de salud pública, los gases liberados por el sargazo en descomposición pueden provocar dolor de cabeza, irritación de ojos, nariz y garganta, náuseas y mareos. Además, el alga puede contener contaminantes como arsénico, cadmio y plomo, que eventualmente pueden incorporarse a las cadenas alimenticias.

Marina reforzará estrategia contra el sargazo

la Secretaría de Marina implementa una estrategia para recuperar la funcionalidad turística y ambiental de las playas del Caribe mexicano REUTERS/Paola Chiomante

Ante el aumento del fenómeno, la Secretaría de Marina implementa una estrategia para recuperar la funcionalidad turística y ambiental de las playas del Caribe mexicano.

El plan contempla la recolección del sargazo en aguas abiertas, aguas someras y playas, así como definir mecanismos para su aprovechamiento industrial o confinamiento.

Actualmente, la Semar dispone de dos buques sargaceros, 11 sargaceras costeras, embarcaciones anfibias, vehículos y personal especializado.

Además, se contempla una inversión superior a 2 mil millones de pesos en dos etapas. La primera considera 768.7 millones de pesos para elevar la capacidad de recolección hasta mil 870 toneladas diarias, mediante la adquisición de dos remolcadores, seis sargaceras costeras y la instalación de 50 kilómetros de barreras de contención en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual.

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La estrategia busca contener un fenómeno que, de acuerdo con especialistas y autoridades, ha alcanzado dimensiones inéditas y representa uno de los principales retos ambientales para las costas de Quintana Roo.