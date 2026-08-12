Alfredo Olivas y su familia, 11 años bajo ataque: de los balazos en su concierto al asesinato de su primo en Zapopan

Han sido 11 años de ataques a la familia de Alfredo Olivas. (Cuartoscuro/Redes sociales)

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Jesús Aarón Olivas Cázares, primo del cantante Alfredo Olivas, fue asesinado la noche del lunes 10 de agosto de 2026 dentro de los Tacos Fermín, en la colonia La Cima de Zapopan, Jalisco, cuando un comando de ocho hombres irrumpió en el local y abrió fuego contra los comensales. El ataque dejó además otra persona muerta, cuatro heridas y ningún detenido, y se suma a una cadena de agresiones que durante once años ha golpeado al cantante, a su padre y a su hermano.

La víctima tenía 30 años y presentó dos impactos en tórax, uno en espalda y otro en la barbilla, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Jalisco. El segundo fallecido fue identificado como Pedro Fidel “N”, de 22 años. Cuatro personas más resultaron heridas, entre ellas otro primo del cantante, Vicente Trinidad Olivas Ortiz, trasladado en estado grave a un hospital de Zapopan.

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Los otros tres heridos fueron identificados como José Antonio, de 22 años; Elías Mauricio, de 25, con una herida en el antebrazo izquierdo; y Gustavo Adolfo de Jesús, de 33, con lesiones en el brazo derecho y el dedo del pie izquierdo. Se trata de jóvenes originarios de Sinaloa, Coahuila y Jalisco.

Ataque a primos de Alfredo Olivas en taquería. (X@PandadelAmorXXI)

Los atacantes llegaron cerca de las 21:00 horas a bordo de tres camionetas. Vestían ropa táctica y portaban armas largas semiautomáticas. Descendieron, entraron al establecimiento y dispararon en ráfaga directamente contra un grupo de comensales. El pánico se apoderó del local; trabajadores y clientes corrieron a cubrirse. Los sicarios salieron, abordaron sus vehículos y escaparon antes de que llegaran los primeros elementos de la Policía Municipal de Zapopan, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano.

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Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses procesaron la escena. En el interior del local hallaron una pistola calibre 9 milímetros y múltiples casquillos calibres .40 y 9 milímetros.

Ocho años de ataques contra su familia

El asesinato del primo no es el primer episodio violento que sacude a la familia. La cadena arranca en febrero de 2015, cuando el propio Alfredo Olivas fue baleado sobre el escenario de la Discoteca La Hacienda, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, mientras interpretaba Así es esto. Tenía 20 años.

La primera agresión contra el cantante de regional mexicano se presentó en febrero de 2015 en Parral, Chihuahua. Crédito: Youtube/ ozeamusic sahira moreno

Se agachó para lanzar su chaqueta al público; el novio de una asistente lo interpretó como un coqueteo y disparó 24 veces desde la zona VIP. Seis balas impactaron al cantante en piernas, abdomen y espalda. Dos personas más en el área murieron en el hospital. Los responsables fueron detenidos. De esa noche nació el corrido El Paciente.

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Tres años después, el 14 de diciembre de 2018, fue el turno del padre. Alfredo Olivas Valenzuela, conocido en algunos reportes como “Chapo Alfredo”, recibió varios disparos frente a su domicilio en la colonia Ciudad de los Niños, en Zapopan. Fue hospitalizado. Diez días más tarde, la madrugada del 24 de diciembre, un comando intentó ingresar al hospital Santa María Chapalita, donde convalecía. Sus escoltas repelieron la agresión; en el enfrentamiento murieron dos de los atacantes.

En 2018, el padre del cantante fue atacado a balazos frente a su casa en Zapopan, Jalisco, y resultó herido. (Redes sociales)

El 31 de diciembre de 2018, días después de los ataques al padre, apareció una narcomanta colgada en un puente peatonal de Zapopan. El mensaje, firmado presuntamente por un grupo criminal, acusaba a Olivas Valenzuela de ser jefe de plaza al sur de Sonora y afirmaba que los muertos del hospital no eran escoltas, sino sicarios. Ninguna autoridad ha confirmado oficialmente esas acusaciones.

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El ataque más letal: Irving Olivas, su esposa y su bebé

El episodio más devastador para la familia ocurrió el sábado 17 de abril de 2021. Irving Alejandro Olivas Rojas, hermano del cantante, viajaba en una camioneta Cadillac Escalade por Avenida Periférico, cerca de la vía 5 de Mayo, en Zapopan, cuando sujetos armados bloquearon el vehículo y abrieron fuego. El auto recibió al menos 30 impactos. Irving murió junto con su pareja y su hijo de un año y ocho meses.

Dentro del vehículo también iban una niña de cuatro años y una niñera. Ambas sobrevivieron con lesiones. La niñera fue hallada por las autoridades sosteniendo al bebé sin vida al momento de su llegada. Ningún grupo criminal fue identificado oficialmente como responsable, aunque versiones periodísticas vincularon el ataque con disputas de plaza.

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vehículo en el que viajaba el hermano de Alfredo Olivas.

En 2022, el asesinato de Fernando Delgadillo Hermosillo, alias “El Miko”, en Acapulco, Guerrero, amplió el perímetro de violencia asociado al entorno familiar. Reportes de medios y fuentes policiales lo describían como un colaborador cercano de Olivas Valenzuela y lo vinculaban con el tráfico de metanfetaminas y con la estructura de Rafael Caro Quintero. Meses antes de su muerte, autoridades habían asegurado un laboratorio de drogas en Cajeme, Sonora, relacionado con esa red.

El falso ataque en 2025

En noviembre de 2025, rumores sobre un nuevo atentado contra el cantante circularon ampliamente en redes sociales y medios digitales tras un concierto en Tamaulipas. La Vocería de Seguridad estatal y su representante los desmintieron. El propio Olivas publicó una fotografía para confirmar que se encontraba a salvo.

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El gremio de la música regional mexicana ha sido golpeado de forma recurrente por este tipo de ataques. Valentín Elizalde fue ejecutado tras un concierto en Tamaulipas en 2006; Sergio Gómez, vocalista de K-Paz de la Sierra, fue secuestrado, torturado y asesinado en Michoacán en 2007. Los Tacos Fermín, en la colonia La Cima de Zapopan, se convirtieron la noche del 10 de agosto en el escenario más reciente de esa historia.

Hasta la noche de este martes, el músico no se ha pronunciado sobre el más reciente ataque contra su familia.