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Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores de hoy 11 de agosto

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
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La espera ha llegado a su fin: los resultados ganadores de todos los sorteos de Tris han sido revelados por la Lotería Nacional, desatando un torbellino de expectativas entre los participantes, quienes tienen la posibilidad de ganar miles de pesos en premios.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida de que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para cobrar tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

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Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Clásico

Sorteo: 36467

Resultado: 73090

Tris De las Siete

Sorteo: 36466

Resultado: 46538

Tris Extra

Sorteo: 36465

Resultado: 78437

Tris De las Tres

Sorteo: 36464

Resultado: 39632

Tris Medio Día

Sorteo: 36463

Resultado: 7718

De lunes a domingo, cinco veces al día, se difunden los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

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Los resultados de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)
Los resultados de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Qué documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

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