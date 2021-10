Alberca, jacuzzi y asador: así es la lujosa casa que adquirió Luisito Comunica

El youtuber, hace apenas unas semanas, había dado a conocer que había adquirido una propiedad en Venezuela. Foto: Instagram

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, es uno de los youtubers más conocidos del país, e incluso, a nivel internacional. Así lo ha demostrado cada vez que sube un video en algún otro país de Latinoamérica, y la gente lo reconoce y se acerca a él para tomarse una foto o simplemente para saludarlo.

Luisito Comunica en fechas recientes dio de que hablar, pues en redes sociales fue criticado duramente por haber adquirido una casa en Venezuela, a “precio ganga”, pues pagó USD 20,000, aún cuando millones de personas de ese país buscan emigrar a otro lado para buscar mejores condiciones de vida.

“He comprado una casa en Venezuela, yo sé lo que muchos están pensando ‘Luisillo, esa no ha sido una buena decisión, ¿qué acaso no ves las noticias?, ¿no sabes que ese país está pasando por una situación complicada y que muchísimos están buscando huir, que no hay recursos?’”, dice Luisito en el video en el que “presume” su nueva casa.

Ante los cuestionamientos planteados por él mismo, el creador de contenido responde que la situación no está mal en todo el país y que consideraba una buena inversión a futuro comprar una casa por el bajísimo costo al que la adquirió.

El youtuber mostró su nueva propiedad en sus redes sociales. Foto: Instagram Luisito Comunica

Sin embargo, hace apenas unos días, Luisito Comunica dio a conocer que adquirió otra residencia, aunque no dio a conocer el lugar en el que se encuentra. Hace apenas unos día, el youtuber subió algunas fotos de su nuevo hogar en sus redes sociales. La casa fue criticada de nuevo por algunos internautas, quienes calificaron el hogar como sumamente lujoso.

“Fue un día muy emocionante, hoy vine a recoger una casita la cual ya le tenía puesto el ojo desde hace unos mesecitos y hoy por fin se hizo”, explicó el youtuber mexicano.

La casa cuenta con jacuzzi, alberca, cuatrimoto, asador y sala de jardín, aunque explicó que planea hacerle algunas modificaciones a su nuevo hogar. “Vean cuanto espacio hay para mejorar, wow, el dueño anterior quería llegar a un trato para dejar muebles, pero preferí dejarla vacía, así tengo más espacio”, señaló Villar Sudek.

Al lado de Arianny Tenorio, su novia, Luisito hizo un recorrido por el hogar, el cual compartió por medio de su cuenta de Instagram, en donde también subió algunas fotos de la propiedad. “Tengo en mente que sea una casa muy colorida, como estilo pop”, dijo Luisito sobre la decoración.

La casa cuenta con una sala en el jardín. Foto: Instagram Luisito Comunica

Se estima que los ingresos de Luisito Comunica es de unos 4 millones de dólares anuales, lo que se traduce a una fortuna anual del 80 millones de pesos anuales.

La historia de Luisito en YouTube inició en el 2007, cuando empezó con un canal en donde publicaba tutoriales para aprender canciones en piano, sin embargo, este no tuvo el éxito que esperaba. Después apareció en otros proyectos con enfoques distintos, pero fue hasta que Comunica se enfocó en su canal y consiguió un gran alcance en dicha plataforma.

Actualmente, su contenido se enfoca en viajes, tecnología, gastronomía y en exponer ciertos momentos de su vida diaria. Su canal de YouTube cuenta con más de 37 millones de suscriptores y muchos de sus videos superan las 30 millones de reproducciones.

Negocios de Luisito Comunica

El youtuber también tiene un lado empresarial pues tiene diversos negocios que han hecho que su fortuna se multiplique. Su primer negocio fue su marca de ropa “Rey Palomo”, la cual no cuenta con tienda física, su modo de venta es completamente virtual. En ella comercializa gorras, camisetas, chaquetas y una gran variedad de prendas.

Se estima que Luisito Counica percibe ingresos de 80 millones de pesos anuales. Foto: Instagram Luisito Comunica

Posteriormente puso sus ojos en la industria de las telecomunicaciones y creó una marca de telefonía llamada “Pillofon”.

También incursionó en el negocio de los restaurantes y se convirtió en uno de los socios de un establecimiento de cocina japonesa tradicional llamado Deigo & Kaito ubicado al sur de la Ciudad de México.

Hace unos meses lanzó su su propia marca de licor de tequila con sabor a tamarindo que llamada “Gran Malo”.

Recientemente abrió un segundo restaurante al cual llamó “Bolichera 21″, el cual ofrece ofrece un menú de gastronomía fusión japonesa, mexicana y china.

