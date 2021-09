Así es la nueva casa que compró Luisito Comunica en Venezuela

Luisito Comunica compró una casa en Venezuela y la presentó en su YouTube (Foto: Instagram / @luisitocomunica)

Luisito Comunica está de estreno. A través de su YouTube oficial, el famoso creador de contenido digital informó que se compró una casa en Venezuela, país donde causó una gran impresión durante su más reciente visita.

De acuerdo con el también llamado “Luisillo El Pillo”, la casa le costó un total de 20,000 dólares o 397 mil 512.00 pesos mexicanos, aunque puedes encontrar viviendas de hasta 7,000 dólares o 139 mil 129.00 si haces una búsqueda como la suya.

“Soy alguien que constantemente está buscando casas, departamento, me gusta estar informado en el tema y encontrar algo así por 20,000 dólares es muy raro, no pasa, no sucede. Me parece una buena oportunidad para invertir”, dijo.

Se trata de un pequeño departamento estilo loft en la ciudad de Lechería, en el estado de Anzoátegui, capital del municipio turístico licenciado Diego Bautista Urbaneja.

El youtuber también informó que le vendieron la casa completamente amueblada. Desde la cocina integral y eléctrica, refrigerador, hasta el famoso aire acondicionado, sillas, mesas, una cama, sillones, hasta sartenes, cubiertos, etcétera.

Una de las sospechas de Luisito Comunica es que los anteriores dueños salieron huyendo, tal vez del país, por lo que pidieron que se vendiera inmaculado, y así mismo se recibió, incluso con peluches.

Lo más impresionante, probablemente, es que se ubica la propiedad a unos metros del mar, por lo que pudiera sospecharse que sería mucho más costosa. Incluso tiene un balcón desde donde se avista un panorama bastante tropical.

“El papeleo, los trámites y demás, para hacer una inversión en Venezuela, no son del todo sencillo”, se sinceró Luisito; sin embargo, tenía un as bajo la manga.

Su pareja, Arianny Tenorio, fue el pretexto perfecto para que Luisito pudiera invertir dentro del país, aunque no entraron en detalles sobre la compra, ni la participación de la venezolana en la transacción.

“Pero cuando uno tiene una pareja venezolana, muchas cosas se facilitan. No fue una situación difícil, pero normalmente si un extranjero quiere invertir, si es un tramite larguito. no quiero que se vayan con la idea de que cualquiera puede llegar e invertir. Tener un aliado en el país, es la opción”, aseguró durante su video.

El siguiente paso, aseguró, será ponerlo listo para su renta como vivienda, pues pretende cobrar una renta al mes más allá de utilizar algún servicio de renta periódica.

Los datos que el mismo Luisito Comunica reveló en su video vlogg, indicarían que la renta puede ascender a unos 300.00 dólares, o hasta los 6 mil pesos mexicanos aproximadamente.

Y así finalmente se destapan las razones de la reciente visita de Luisito Comunica a Venezuela, pues incluso lo tildaron de comunista al asegurar que su viaje a este país de América Latina fue financiado por el mismo territorio sudamericano para dar a conocer una cara que no representa las precariedades que sufre su población por el régimen de Nicolás Maduro.

Posteriormente mencionó que se habían “filtrado” unas fotografías suyas donde se demuestra que es “Luisito Comunista” debido a este viaje, a lo cual respondió que se trata de un chiste iniciado hace unos meses por él mismo.

“No mamen, ese chiste yo mismo lo subí hace meses a mis redes. Dejen de decir boludeces”, escribió el influencer de origen poblano.

