El secreto para la independencia financiera

Foto: Susana Gonzalez/Bloomberg

Una buena planeación de los recursos económicos, aunado a un plan de ahorro e inversión, es esencial para trazar el camino hacia la independencia financiera.

El coordinador de los programas de Educación Financiera de AFORE PENSIONISSSTE, Axel Hernández Díaz de León, señaló que esos hábitos financieros son primordiales para vivir y prever nuestro nivel de consumo en el futuro.

La mayoría de las personas viven día a día y planean objetivos de crecimiento, pero le dan poca importancia a su futuro o retiro laboral. “Es necesario tomarse un momento para saber qué se está haciendo y después modificar mis conductas para alcanzar la independencia financiera”, apuntó.

Dijo que, si bien no existe un monto ideal para considerarse independiente financieramente, la clave se encuentra en los ingresos pasivos y al estilo de vida deseado para el resto de la vida. “Preguntarse ¿cómo me veo en cinco, 10 o más años?, es un buen comienzo para fijar las metas financieras”, comentó.

Foto: Susana Gonzalez/Bloomberg

El funcionario enfatizó que la independencia financiera resta preocupaciones, ofrece una mejor calidad de vida, permite disfrutar y da la oportunidad de ser dueño del tiempo, adicionalmente reiteró que es conveniente controlar los gastos y mantener un presupuesto para un mejor control de los recursos.

Subrayó que el invertir los ahorros representa un acierto para acelerar el objetivo e impide que la inflación consuma el capital, por lo que enfatizó que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) son una alternativa viable en ese camino.

Indicó que las AFORE utilizan a las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORE) Generacionales como una “bolsita” para depositar e invertir los recursos de los Trabajadores afiliados al ISSSTE, IMSS e independientes, quienes observarán los rendimientos como retribución.

Las Sociedades de Inversión recorren una trayectoria de inversión apropiada para cada momento de la vida del Trabajador y disminuyen los riesgos conforme se acerca la edad de retiro, siempre con los lineamientos y restricciones establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), explicó.

Foto: Susana Gonzalez/Bloomberg

Hernández Díaz de León recordó que las AFORE mexicanas destacaron entre los fondos de pensiones de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante 2020, pues registraron rendimientos mayores a 9.3 por ciento.

A ello se suma que los rendimientos son competitivos en comparación con otros instrumentos financieros, como las cuentas bancarias o bonos gubernamentales a corto plazo, expuso el especialista de la Administradora Pública.

Para incrementar el ahorro y la inversión, indicó, es conveniente reducir los gastos innecesarios y buscar fuentes extras de ingresos. “Mientras más ingresos se generen, más recursos se pueden aportar al plan para llegar a la independencia financiera”, concluyó.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 12NOVIEMBRE2020.- Aspectos de monedas y billetes. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

¿Cómo iniciar?

Algunos de los consejos del economista Enrique Horcasitas son:

Piensa en ganar, no en ahorrar

“Trabaja duro y comienza a ahorrar desde joven”, es el consejo usual para construir tu independencia financiera. No guardes tu dinero para una mala racha para asegurar tu futuro; hazlo trabajar. Busca incrementar tus ingresos, pero no te limites a pensar en trabajar más. En lugar de desgastarte pensando en la seguridad del dinero que ya tienes, hazlo trabajar para ti; no en fondos de retiro, sino en inversiones reales que cotizan en bolsa.

Cambia y crece

No te sientas obligado a seguir con el estilo de vida que has llevado hasta ahora sólo porque has invertido demasiado tiempo en ello. Si encuentras algo mejor, entonces aprovecha la oportunidad de colocarte en otra posición más favorable. Aprende nuevas habilidades, lee todo lo que pueda inspirarte a ser alguien diferente, cambia drásticamente los hábitos que te limitan en el día a día, etcétera.

(Foto: Pixabay)

Piensa en riqueza, no en consumo

Warren Buffet, uno de los hombres más ricos del mundo, aún vive en una casa que compró en los cincuenta por 31,500 dólares. Hoy en día, el empresario estadounidense vale más de 68 billones de dólares. Las posesiones tienen poco que ver con el éxito.

No busques aumentar tu riqueza para tener más. Si te aumentan el sueldo, no lo gastes inmediatamente en un auto más caro o una casa más grande. Busca maneras de invertirlo; conviértelo en activos, no en pasivos.

No temas querer más

Desde niños nos enseñan a tener los pies bien plantados en la tierra y tener sueños razonables: metas alcanzables, un paso a la vez, escoger una dirección y moverse de manera segura hacia ella, esperar lograr algo algún día. No pienses que tus metas son demasiado ambiciosas o imposibles. Eventualmente descubrirás que no lo son.

