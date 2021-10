Cuál es el cargo público que ocupará la influencer Mariana Rodríguez en Nuevo León

La influencer y empresaria María Rodríguez Cantú tendrá un cargo público en una de las nuevas dependencias del gobierno de Nuevo León, encabezado por su esposo, Samuel García.

Cabe mencionar que la influencer rechazó el puesto en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), un puesto que comúnmente ocupan los conyugues de los mandatarios. Esto fue lo que dijo al respecto ante a la prensa:

Por ello, señaló que trabajará en las actividades de todas las secretarías de forma universal. “Mi oficina va a estar a la par del gobernador”, afirmó.

Samuel García en su gobierno tiene planeado la gestión de tres gabinetes, los nombres son: Generación de Riqueza Sostenible, el Buen Gobierno e Igualdad Social. Además, quiere 17 secretarías, así como representaciones del Ejecutivo de Nuevo León en el extranjero y en la Ciudad de México.

En este sentido, Mariana Rodríguez será quien coordine los tres gabinetes desde su oficina que trabajará a la par con el gobernador.

La nueva unidad administrativa llamada “Amar a Nuevo León” está incluida en el artículo 21 de la reciente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

En el artículo está establecido que “la persona titular del Poder Ejecutivo contará con las siguientes Unidades Administrativas: Oficina Ejecutiva; Amar a Nuevo León; Secretaría Particular; Consejería Jurídica; Gerencia de Proyectos; Representación del Estado en la Ciudad de México; Sistema Estatal de Información; y Comunicación”, las personas titulares las designa directamente el Ejecutivo.

La propuesta del gobernador emecista para el aumento que pasa de 12 a 17 las Secretarías de su estado fue aprobado por en Congreso de Nuevo León con 41 votos a favor y uno en contra, a través de La Ley Orgánica de la Administración Pública.

En una entrevista para Milenio, la empresaria dijo que en un futuro si es para ayudar, no pasaría desapercibida la opción de contender por un puesto público.

“Pues no lo descarto, porque la vida me ha puesto en lugares que no pensé tan pronto; si en algún momento lo considero o me lanzo para algo, mientras sea para ayudar y que sea algo que yo quiero y que nadie me imponga, pues lo haremos”