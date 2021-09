“Fracaso”: Damián Zepeda reaccionó a la comparecencia del secretario de Gobernación

Damián Zepeda arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la comparecencia del titular de la Segob (Foto: Senado de la República)

Damián Zepeda Vidales, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), arremetió contra la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, ante el Pleno del Senado de la República como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno.

Durante su intervención, el legislador aseguró que se debe realizar un diagnóstico objetivo basado en datos de si las cosas van bien o mal, así como proponer mejoras. “Con datos objetivos públicos del propio gobierno yo me pregunto ¿estamos mejor hoy que hace tres años? ¿los mexicanos tienen mejor calidad de vida? La respuesta es, no”, aseveró.

Zepeda Vidales indicó que ha resultado un fracaso el gobierno de Morena para el país, por lo que propuso al titular de la Segob algunas reflexiones para “ayudar a que México mejore, y voy a fundamentar mi dicho”.

En materia de seguridad, el legislador informó que al día de hoy, la actual administración tiene un total de 100,000 homicidios dolosos, así como 30 millones de delitos al año, “y claro que la violencia no nació en este gobierno, pero se hizo una promesa a los mexicanos: recuperar la paz”.



El funcionario explicó que la llamada Cuarta Transformación ganó en las elecciones de 2018 por el hartazgo social que había en el país, sin embargo, a tres años del gobierno de López Obrador han incrementado los homicidios, pues si se compara con los tres primeros años de los últimos dos sexenios, a uno lo duplica y al otro lo triplica, “y esos son datos de la Secretaría de Seguridad Pública”.

“Parecería que es obvio, pero lo tengo que decir, por eso ganaron, ganaron porque había un hartazgo del pasado. Yo no planteo regresar al pasado, no soy defensor de oficio de nadie en absoluto, creo que se hicieron cosas bien y hay que continuarlas, y se hicieron cosas mal y hay que cambiarlas”, declaró.

El panista manifestó que la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón fracasó, por lo que se debía intentar algo distinto para acabar con la violencia en el país, pero, sentenció, el gobierno de AMLO sólo encargó a más militares la seguridad pública del Estado.

“Qué tal invertir en más inteligencia, particularmente inteligencia financiera para desarticular el crimen organizado, inversión en tecnología, fortalecimiento a policías estatales y municipales”, propuso.

El senador propuso la creación de un Ingreso Básico Universal y un Seguro de Desempleo (Foto: Cuartoscuro)

En materia económica, el senador reprochó la caída del 8.5 % del PIB; detalló que de los cuatro motores de la economía que se mueven en el consumo, la inversión al gasto público y la balanza comercial, sólo esta última produce, mientras que los otros motores están “tronados”.

“Hay 17 millones de mexicanos hoy, ahorita, no en el sexenio anterior, ahorita, que están en una de tres condiciones, o no tiene empleo o están subocupados, es decir, que trabajan menos horas al día o menos días a la semana de las que deben, o no están en la población económicamente activa, pero si les ofrecen un trabajo lo toman”, explicó.

Por lo que propuso la creación de un Ingreso Básico Universal y un Seguro de Desempleo.

En salud, el integrante de Acción Nacional señaló que hay más de 15 millones de personas que no tienen acceso a un servicio de salud de este gobierno. Expuso que el Seguro Popular no era perfecto, y aunque se le cambió el nombre a Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no se le debe de quitar la atención a los mexicanos.

“Y particularmente en justicia hubo una promesa, acabar con el abuso que había en el pasado de persecuciones políticas, y hoy hay persecuciones políticas en este país, y no es correcto, no es correcto que persigan a alguien por pensar distinto (...) No se van a solucionar los problemas de México con odio, se van a solucionar generando consensos”, concluyó.

