Día Mundial del Corazón: Las enfermedades cardiacas matan más que el COVID-19 y la diabetes en México

La pandemia por COVID-19 llegó a marcar un parteaguas en la salud de los mexicanos, pues se hicieron más visibles las comorbilidades que afectan a la población y de las cuales, pueden desencadenar una serie de complicaciones al adquirir el virus.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por problemas de salud, las tres principales causas de muerte a nivel nacional son: enfermedades del corazón (20.8 por ciento), COVID-19 (15.9 por ciento) y diabetes (14.6 por ciento).

En el periodo de enero a agosto de 2020 se contabilizaron 108 mil 658 muertes por COVID-19, por debajo de las enfermedades del corazón que ocupan el primer lugar con 141 mil 873 y por encima de la diabetes que ocupa el tercer lugar con 99 mil 733.

El cuarto lugar lo ocupan los tumores malignos, seguido de la Influenza y neumonía, las enfermedades del hígado se encuentran en el sexto lugar, las enfermedades cerebrovasculares en el séptimo, en la octava posición las agresiones (homicidios), los accidentes en el lugar número nueve y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas en el décimo.

Según la Fundación Española del Corazón, en el mundo, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y puede originarse por múltiples factores: el tabaquismo, la diabetes, la presión arterial alta y la obesidad, la contaminación del aire o patologías menos comunes, como la enfermedad de Chagas o la amiloidosis cardiaca.

¿Qué es un infarto?

Un infarto es la necrosis o muerte de las células, de un órgano o parte de él por falta de riego sanguíneo debido a una obstrucción o estenosis (estrechez) de la arteria correspondiente.

Comúnmente se le denomina infarto al infarto agudo de miocardio (músculo cardiaco) pero le puede ocurrir a cualquier órgano.

El infarto agudo de miocardio se produce cuando las arterias coronarias se estrechan, el oxígeno no llega al miocardio o bien, éste, al no recibir oxígeno, no puede producir energía para moverse. También sucede cuando mueren las células del tejido que no reciben sangre (el tejido se necrosa).

En la mayoría de las ocasiones no se presentan todos los síntomas, sino una combinación de algunos de ellos, como el dolor tipo peso en el pecho que no se modifica con los movimientos ni con la respiración, bastante intenso y en ocasiones se irradia hacia mandíbula, cuello y espalda, brazo izquierdo, y en algunos casos, brazo derecho. Se puede asociar a sudor frío y mareo.

Otras veces se manifiesta con dolor en la parte alta del abdomen, dificultad para respirar, ganas de vomitar y pérdida de conocimiento.

Por su parte, un infarto fulminante muerte súbita “es el fallecimiento inesperado de una persona sana, que se encontraba bien en un plazo de 24 horas previas al inicio de los síntomas”, de acuerdo con la Fundación Española del Corazón.

¿Cómo prevenir un infarto?

La mejor forma de prevenir un infarto fulminante es con un diagnóstico previo de las condiciones de salud que podrían ocasionar este problema.

El Electrocardiograma y el Ecocardiograma son dos pruebas diagnósticas para conocer si se corre el riesgo de padecer un infarto fulminante, asimismo es recomendable que estas pruebas sean realizadas en personas con factores de riesgo de presentar un infarto de este tipo.

Otras acciones para prevenir un posible infarto y que además contribuyen a un bienestar general son:

Si padeces algún síntoma, es importante llamar al Código Infarto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 800 936 3743

