Al menos 10 implicados en el caso de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga Foto: Instagram/@inesgomezmont

El Juez de control: Iván Zeferín Hernández, confirmó que se libraron las órdenes solicitadas por la Fiscalía General de la República en contra de 10 personas por delincuencia organizada y lavado de dinero en un comunicado publicado por la FGR.

Entre los nombres de las órdenes de captura se encuentran: Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese mismo organismo.

La FGR señaló que fueron más de 2 mil 950 millones de pesos los que se desviaron a empresas supuestamente factureras vinculadas con Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos con el OADPRS.

También se señaló que también fue solicitada la aprehensión de Paulo Uribe Arriaga, ex director General de Administración, así como, José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras.

Eduardo Guerrero Durán es uno de los más buscados, ya que fue el quien en su momento también fue el responsable de los centros penitenciarios del gobierno del estado de Chihuahua.

Hace dos semanas se dio a conocer que Inés Gómez Mont está acusada por delincuencia organizada y lavado de dinero, y cuenta con una orden de arresto junto a su esposo, Víctor Álvarez Puga. Ambos son buscados por la Fiscalía General de la República (FGR); y de acuerdo a algunos medios, la conductora se encuentra prófuga en Estados Unidos.

Desde el pasado viernes 10 de septiembre se dio a conocer que Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga fueron acusados por supuestamente haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y se extendió una orden de aprehensión en su contra.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, encargada del caso, tiene un informe que indica que la pareja salió de México desde hace varios meses, por lo que estarían en calidad de prófugos.

Sin embargo, al paso de las horas la ex conductora televisiva mandó un mensaje desde su cuenta de Instagram donde aseguró que no tenía conocimiento sobre la supuesta orden de aprensión en su contra ni sobre las dichosas pruebas en las que se basan.

“Los que han hecho llegar sus muestras de apoyo, se los agradezco de todo corazón. Sepan que estamos esperando para enfrentar este proceso y ejercemos todos nuestros derechos”, se lee en su publicación.

Tras días sin conocerse el rastro de la exconductora de programas como Ventaneando y Cuéntamelo ya!, tres compañeras del medio artístico de la acusada dieron sus comentarios en torno al caso que sorprendió al público, sobre todo por la millonaria cantidad por la que es señalada Gómez Mont.

En el programa La saga, conducido por Adela Micha, donde se dieron cita Susana Zabaleta y Rebecca de Alba, hablaron del mediático caso: “Siempre me sorprendió y no deja de sorprenderme, sus fotos, y ojo que me encantan los trapos, pero es que ella…”, comenzó diciendo Micha en referencia a la afición de la acusada por la moda de alta gama y estratosférico precio.

“Lo que pasa es que vemos personas pero no las conocemos. En el caso de ella en específico es que no deja de sorprenderme que no es el único, salen casos por acá y por ella, de gente que ni conoces, pero la ves y piensas que nunca va a ocurrir… es que sale todo”, contestó De Alba. “Que de la noche a la mañana se hicieron de un chorro de lana” comentó Adela.

