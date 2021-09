Kim Kardashian compartió una experiencia de su adolescencia que la metió en muchos problemas

(Foto: Instagram: @Kimkardashian)

Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores al postear en su cuenta de Instagram una fotografía de ella recordando sus días en su adolescencia.

Las fotografías dejaban ver a una Kim Kardashian muy distinta a la que conocemos hoy en día, pues la adolescente lucía con ropa holgada, maquillaje obscuro y una actitud rebelde.

En la descripción del post compartido por ser el día nacional de la hija en Estados Unidos, se leía: “Mamá, ¡Perdón! Recuerdo estar castigada por culpa de Kourtney. Ella robó tu auto, lo manejo alrededor de la cuadra y aún cuando yo no participé en eso, me metí en problemas”.

(Foto: Instagram: @KimKardashian)

Pero las acusaciones en contra de su hermana no terminaron ahí, porque Kim añadió: “Nunca fue mi culpa, yo solo escuchaba a mi hermana y sus amigos. Ellos eran una muy mala influencia para mi”

La influencer no dejó pasar la oportunidad y le hizo una peculiar petición a sus hijas North y Chicago West: “North, Chi, por favor no sean tan duras conmigo cuando tengan la edad que yo tenía en estas fotos”, se leía en la descripción.

El post se volvió viral rápidamente y acumuló más de 5 millones de likes y 18,962 comentarios en la publicación.

Post viral de Kim Kardashian (Foto: Instagram: @KimKardashian)

En el pasado mes de Junio, la estrella del reality: Keeping up with the Kardashian´s anunció que el show estaría llegando a su fin después de 20 temporadas y 14 años en la cadena ‘E!’, lo que especuló que la familia abandonaría por completo la vida de reality que habían vivido por todo ese tiempo.

Sin embargo, las dinastía Kardashian no estaba lista para abandonar las pantallas de los televidentes y anunciaron que pronto estarían estrenando un nuevo reality a través de una popular plataforma de streaming (Hulu).

De momento se sabe muy poco acerca de la trama que abarcará esta primera temporada en Hulu, pero se especula que se ceñirá a los últimos acontecimientos vividos por la familia Kardashian- Jenner en Hollywood.

Kim en el nuevo set de grabación (Foto: Captura de pantalla de Historias de Instagram: @KimKardashian)

Su hermana, Kylie Jenner adelantó lo que los fans podrían esperar de este nuevo reality: “Este es nuestro próximo capítulo. En el nuevo programa nos verán evolucionar como familia. Los fans quieren que seamos como somos en realidad y así será desde el primer momento. Todos ellos se han involucrado emocionalmente en nuestro viaje, al igual que nosotras. No puedo decir mucho sobre lo que viene, pero ‘spoiler’: estaremos fabulosas y todo el mundo lo verá”.

Según contó Kim en No necesitan presentación, “No importa cuánto hayan trascendido nuestras vidas al programa y a las filmaciones, ese programa somos nosotros” comentó la influencer.

“Creo que durante muchos años intentamos probar que somos cool y que queríamos ser famosos. Ahora, el show muestra que somos normales, que somos como cualquier familia. Cambió por completo (...) (los espectadores) vinieron con nosotros. Vieron cuando apenas podía pagar la renta de mi departamento”, continuó.

Kim Kardashian

“No seríamos nosotros sin Keeping Up With the Kardashias”, concluyó Kim. Y, con justa razón, algunos argumentarían que la industria del entretenimiento, la moda y la belleza tampoco serían lo mismo sin ellas.

A pesar de todos los años de grabar en la cadena de “E!”, Kim y su familia se encuentran agradecidos con la cadena de televisión por darles la oportunidad de transmitir parte de su vida por la televisión.

SEGUIR LEYENDO: