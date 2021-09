“Es una campaña de desprestigio”: Antonio Attolini salió en defensa de Mariana Imaz Sheinbaum

El politólogo se mostró a favor de la hija de la Jefa de Gobierno (Fotos: Twitter @SoyLuiSitoLopez / @AntonioAttolini // Cuartoscuro)

Antonio Attolini arremetió en contra de quienes aseguraron que Mariana Imaz Sheinbaum, hija de Claudia Sheinbaum y Carlos Imaz, obtuvo una beca por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) gracias a las influencias de la Jefa de Gobierno.

“A la hija de @Claudiashein se le otorgó una beca (¡para la que concursó!) para estudiar su doctorado en el año de 2016 (¡dos años antes de que su madre fuera Jefa de Gobierno!). Es un no tema. En realidad es una campaña de desprestigio que busca hacer escarnio con una tontería”, escribió el politólogo a través de su cuenta personal de Twitter.

Recientemente ha circulado una publicación en dicha red social la cual exponía que la hija de la Jefa de Gobierno recibió fuertes sumas de dinero por parte del Conacyt bajo los conceptos de “Becas de Posgrado Nacional y al Extranjero, Seguro Médico en el Caso de Becas al Extranjero, Estancias Posdoctorales Nacionales y al Extranjero, Estancias Sabáticas y Repatriaciones-Retenciones”.

Attolini salió en defensa de Mariana Imaz Sheinbaum (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

De acuerdo con información de la Plataforma de Nacional de Transparencia del INAI, Imaz Sheinbaum se vio beneficiada a partir del 2018 hasta el 2020 por el Conacyt al recibir más de un millón pesos.

Según la información brindada por la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas del Conacyt al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) durante el 2019, Imaz Sheinbaum recibió $820,684.734 pesos. La cifra que obtuvo durante ese año fue mayor a la que recibió durante el 2018 ($660,131.4221), por lo que algunos especulan con que la académica pudo beneficiarse de la entrada de su madre al gobierno de la Ciudad de México y la llegada de María Álvarez-Buylla al frente del Consejo.

Para el 2020, el monto de la beca fue de $191,751 pesos bajo el mismo concepto.

Imaz Sheinbaum recibió más de un millón de pesos por parte del Conacyt (Foto: Instituto de Investigaciones Filosóficas/UNAM)

Tras la revelación de los ingresos de la hija de la Jefa de Gobierno, Sheinbaum Pardo salió en su defensa y lanzó un fuerte mensaje de apoyo en donde señaló estar orgullosa de ella.

“Estoy muy orgullosa de mi hija. Ella, por méritos propios, consiguió un doctorado en la Universidad de California y, como decenas de miles de personas, una beca del Conacyt para poder estudiar su doctorado en el extranjero”, comentó durante una conferencia de prensa.

Asimismo aseguró que nunca han utilizado influencias, pues mencionó que ella se ha formado para sacar su pasaporte, licencia o en el banco.

“Nunca utilizamos ninguna influencia para hacer ninguno de estos trámites, (mi hija) tiene su beca desde el 2016, es importante que lo supieran, terminó ya su doctorado y me siento muy orgullosa de ella y eso es importante que se conozca. No creo que estos ataques (en redes) ayuden a un ambiente sano y no creo que sean buenos de ninguna manera “, comentó.

Claudia Sheinbaum dijo estar orgullosa de su hija (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, Attolini no fue el único partidario a la Cuarta Transformación (4T) que se lanzó contra de quienes criticaron a Imaz Sheinbaum, pues Jenaro Villamil le mandó un mensaje al ex presidente Felipe Calderón, luego de que compartiera una nota periodística en donde se presentaba la cantidad de recursos que fueron entregados a la hija de la Jefa de Gobierno.

El ex mandatario borró dicha publicación, sin embargo aún sigue publicado el mensaje de Villamil.

“Mariana Imaz Sheinbaum tramitó y concursó por una beca para @Conacyt_MX desde 2016. El engaño pretende presentar el caso como nepotismo “haiga sido como haiga sido”, ¿verdad don @FelipeCalderon?”, escribió el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

Sin embargo, el descontento se ha hecho presente entre los cibernautas, pues se ha creado un debate entre quienes apoyan a la mandataria local, como quienes catalogan este hecho de “nepotismo”.

