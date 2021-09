Quién es Mariana Imaz Sheinbaum y cuánto dinero ha obtenido en Conacyt

Foto: Instituto de Investigaciones Filosóficas/UNAM

Tras la viralización de unas publicaciones en Twitter en donde figuraba el nombre de la hija de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se exponía que Mariana Imaz Sheinbaum fue beneficiada con una beca por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

De acuerdo con la página Filosóficas UNAM, Imaz Sheinbaum tiene una licenciatura en Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Posteriormente realizó una maestría en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona. Impartió clases de Historiografía y Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Claudia Sheinbaum señaló que nunca ha utilizado su influencias para beneficio de sus hijos (Foto: Cuartoscuro)

En 2016 inició sus estudios de doctorado en la Universidad de California, Santa Cruz mismos que concluyó en agosto de este año. Actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas en la Máxima Casa de Estudios.

De acuerdo con información de la Plataforma de Nacional de Transparencia del INAI, Imaz Sheinbaum se vio beneficiada a partir del 2018 hasta el 2020 por el Conacyt al recibir más de un millón pesos por el concepto de Subsidios para Capacitación para Becas.

Según la información brindada por la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas del Conacyt al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) durante el 2019, Imaz Sheinbaum recibió $820,684.734 pesos mexicanos por concepto de “pago corresponde a manutención para Becas de Posgrado Nacional y al Extranjero, seguro médico en el caso de becas al extranjero, Estancias Posdoctorales Nacionales y al Extranjero, Estancias Sabáticas y Repatriaciones-Retenciones”.

Imaz Sheinbaum recibión más de un millón de pesos durante 2018 y 2020 (Foto: Twitter/@luisberman)

La cifra que obtuvo en el 2019 fue mayor a la que recibió durante el 2018 ($660,131.4221), por lo que algunos especulan con que la académica pudo beneficiarse de la entrada de su madre al gobierno de la Ciudad de México y la llegada de María Álvarez-Buylla al frente del Consejo.

Para el 2020, el monto de la beca fue de $191,751 pesos bajo el mismo concepto.

Tras la publicación de esta información, en conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que nunca han utilizado influencias, pues mencionó que ella se ha formado para sacar su pasaporte, licencia o en el banco.

“Nunca utilizamos ninguna influencia para hacer ninguno de estos trámites, (mi hija) tiene su beca desde el 2016, es importante que lo supieran, terminó ya su doctorado y me siento muy orgullosa de ella y eso es importante que se conozca. No creo que estos ataques (en redes) ayuden a un ambiente sano y no creo que sean buenos de ninguna manera ”, comentó.

La titular del Conacyt esta bajo investigación por parte de la FGR (Foto: CDMX)

Durante este lunes 27 de septiembre, se informó que la Fiscalía General de la República (FGR), la cual esta bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, investiga a María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt a quien se le denunció desde hace más de un año por un puesto desacato a un mandato judicial.

De acuerdo con información de El Universal, los integrantes de la mesa directiva tramitaron un amparo que se derivó del desconocimiento por parte del Conacyt de la relación jurídica con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Según los estrados judiciales, hasta la fecha el juez de Amparo no ha podido remitir las constancias que le fueron requeridas por la FGR, solo remitió el incidente de suspensión requerido por la Fiscalía, en tanto que los autos originales del juicio fueron remitidos al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUIR LEYENDO: