Todo lo que se sabe de “The Mother”, el nuevo proyecto de Gael García Bernal y Jennifer López

El día de ayer se publicó el primer repartó de actores que participaran en The Mother película protagonizada por Jennifer Lopez y donde Gael García Bernal tendrá su oportunidad de actuar junto a la famosa actriz en la nueva producción de Netflix la cual tiene como directora a la mujer que dio el live action para Disney de Mulán.

The Mother es la primera producción de una larga lista de proyectos anunciados bajo una asociación de Nuyorican Productions de Jennifer López y Netflix. La directora, Niki Caro será la encargada de llevar esta historia, que según la revista Variety describe como un thriller espectacular.

La nueva producción no solo cuenta con grandes actores, sino que el guión está siendo escrito por Misha Green, quien formó parte de algunas series aclamadas de HBO, una de las más sonadas es Territorio Lovecraft.

La trama de la película en donde la protagonista es la actual pareja de Ben Affleck ella se desenvuelve como una agente del FBI que está siendo perseguida por un asesino en serie, en la historia va conociendo algunos perosajes que le ayudaran a salir adelante.

Hasta ahora no se ha anunciado la fecha de la filmación ni del estreno de The Mother, el proyecto todavía está en sus primeras etapas de desarrollo. Pero Netflix trabaja muy rápido y lanza nuevas películas cada semana, así que es posible que tengamos más detalles de este thriller a principios de 2022.

Por ahor solose puede esperar a que llegue el momento de revelar más información. Mientras tanto, Jennifer Lopez está produciendo nuevos proyectos con Netflix, se llama The Cipher y cuenta la historia de una agente del FBI que está persiguiendo a un asesino serial que publica complicados códigos y acertijos en el Internet. Y se dice ambas empresas tienen otras películas y series más en puerta, aunque todavía no hay nada público.

Los seguidores mexicanos vieron por última vez a Gael García Bernal en Old, dirigida por M. Night Shyamalan. Lo siguiente para Bernal es el papel de Salvador Dalí en el podcast “The Playboy Interview”. Cuando habló con Remezcla a principios de este verano , estaba entusiasmado con el proyecto: “Eso fue muy divertido de hacer. No lo he escuchado, pero sé que ha sido anunciado. Veamos cómo va mi acento catalán. Espero que sea bueno “, dijo Gael García Bernal.

También es importante recordar que el famoso actor mexicano se ha encontrado en la boca mediática tras los rumores que apuntaban al Rudo y Cursi que su empresa Ambulante habría recibido más de 35 millones de pesos a lo largo de tres años de la administración de Felipe Calderón, del 2009 al 2012 y 133 millones a lo largo del sexenio de Peña Nieto.

Prontamente la empresa Ambulante junto a los dos actores Diego Luna y García Bernal desmintieron los rumores y publicaron en un comunicado que el actual gobierno también los apoyaba: “Dichos apoyos son producto de un esfuerzo recaudatorio que ha sido exitoso gracias a la confianza pública en Ambulante, al amplio y conocido impacto de nuestras iniciativas, y al manejo íntegro y transparente de los fondos. Esta confianza ha sido ratificada por el Gobierno Federal actual, con la entrega de recursos en los últimos dos años para estos fines”, resaltarón en el comunicado donde negaban el financiamento y la perdida de recursos.

