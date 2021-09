“La corrupción va atada a la mentira”: Javier Corral respondió a Maru Campos tras acusaciones

Maru Campos, César Duarte y Javier Corral (Foto: Facebook@MaruCamposG/Cuartoscuro)

Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua por el PAN, contestó a la acusación de Maru Campos, actual mandataria del estado, respecto a un caso de supuesto favoritismo y compadrazgo en su gestión, en donde defendió su buena administración y tildó de mentirosa a la actual jefa del ejecutivo local.

“La corrupción por lo regular, va atada a la mentira. No se entiende una sin la otra”, escribió en su cuenta de Twitter junto con una publicación en la que se etiquetó a la militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Esto porque Campos Galván aseguró, el pasado fin de semana, que Corral Jurado rentaba la Casa de Representación del Gobierno del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México a un amigo suyo y, al mismo tiempo, señaló que se encontró con mucho desorden al asumir el cargo.

Javier Corral y Maru Campos guardan una rivalidad política desde hace tiempo (Foto: Reuters)

“Lo único que hemos podido ver en esa oficina es que se rentaba a un amigo del exgobernador, que no hay vehículos, no hay plazas […] Mucho desorden que encontramos, hay que volver a hacer esa representación”, mencionó rápidamente la gobernadora en una declaración a medios.

Ninguna de las dos partes ha ofrecido pruebas de lo dicho; sin embargo, estas declaraciones abonan a la serie de descalificaciones que se suelen hacer mutuamente desde hace casi un año, cuando la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) anunció que estaba investigando a Campos Galván por su presunta responsabilidad en actos de corrupción.

Todo inició cuando, derivado de las investigaciones contra César Duarte, ex gobernador de Chihuahua por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la FGE encontró indicios de que la actual gobernadora recibió 9 millones de pesos en sobornos por parte de Duarte Jáquez con la finalidad de permitir operar al entonces priista con impunidad.

César Duarte, desde prisión, exhortó a votar por Maru Campos (Fotos: Cuartoscuro // Facebook / @MaruCamposG)

Estos indicios están relacionados con una de tantas investigaciones contra el ex gobernador chihuahuense que se encuentra actualmente preso en Estados Unidos. A este caso se le conoce popularmente como la Nómina Secreta; sin embargo, no es el único contra el ex político.

De acuerdo con los reportes del operativo “justicia para chihuahua”, el ex gobernador priista es investigado por numerosos actos de corrupción, peculado, soborno, desvío de recursos, daño al erario local y desvío de recursos con fines electorales; no obstante, no se le ha podido iniciar el proceso en México por la defensa que ha pagado Duarte Jáquez.

Por su cuenta, Maru Campos ha negado rotundamente cualquier acto ilícito por el que ha sido señalada; empero, Javier Corral insiste en que la panista está relacionada con los actos de corrupción de Duarte.

Es en este contexto en el que los panistas se han descalificado mutuamente. Recientemente, Campos Galván aseguró que la gestión de Corral fue económicamente más catastrófica que la de Duarte, pues elevó la deuda local 12,000 millones de pesos más de la dejó el ex abanderado del PRI.

César Duarte se encuentra peso en Estados Unidos en espera de ser extraditado a México (Foto: EFE / Jonathan Fernández)

“La peor deuda de nuestra historia […] Dejó una deuda de 65,000 millones de pesos, peor que con Duarte”, dijo en una entrevista radiofónica. Asimismo, señaló que durante el último periodo de la gubernatura de Corral, se le regresaron 10 propiedades a César Duarte Jáquez, algo que también fue negado por el ex gobernador panista.

Dicha afirmación de Campos Galván atiende a las declaraciones de Juan Carlos Mendoza Luján, abogado defensor del ex gobernador preso, pues aseguró que la FGE y Duarte celebraron un convenio por la recuperación de diversos inmuebles que habían sido embargados por el estado.

Al respecto, el panista especificó que sí se perdió un juicio de extinción de dominio, pero que esto no representó que el estado de Chihuahua le regresara las propiedades a César Duarte. La robustez de las múltiples investigaciones y procesos contra el ex priista permitió que los inmuebles estén asegurados en diversas vías, incluida la fiscal.

La extinción de dominio se planteó como una de varias alternativas. “Una vía alterna para acelerar la disposición sobre los bienes. Es decir, era un plan B o C en la robusta estrategia institucional”, explicó Corral.

SEGUIR LEYENDO: