Cómo conseguir una constancia por participar en el simulacro nacional 2021

(Foto: Karina Hernández / Infobae)

Este domingo 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2021, el cuál pretender crear conciencia en la población y contribuir a que los mexicanos puedan estar preparados y sepan como actuar en caso de algún sismo o terremoto.

Además, como una forma de incentivar la participación durante esta simulación, el Gobierno de México dará constancias aquellas personas que se registren y colaboren durante el simulacro que se realizará a las 11:30 de la mañana tiempo del centro de México.

Protección Civil (PC) compartió desde sus redes sociales que no importa si los pobladores están en sus casas, oficinas, empresas o comercios. Todos pueden participar desde donde se encuentren. Por tanto, si quieres conseguir tu constancia a continuación te decimos todo lo que debes saber para obtenerla.

-Primero se deberá acceder al siguiente enlace: Constancia Simulacro 2021

-Se deberá colocar el estado de residencia

-Posteriormente un correo electrónico

-Se colocará el nombre del responsable o encargado del inmueble

-Tipo de inmueble (viviendas, edificios comunes, gobierno, comercial, educativo, cultural o recreativo)

-Cuántos pisos tiene el inmueble

-Seleccionar la hipótesis de acción (sismo). No obstante, en caso de que la zona de residencia no sea sísmica, se puede colocar otro tipos de fenómenos que afectan a la localidad (tornados, ciclones tropicales, huracanes, etc.).

-Mencionar si el inmueble pertenece al sector federal, estatal, municipal o privado

-En caso de ser oficina, colocar el nombre del centro de trabajo

-Señalar si el lugar es arrendado, propio o comodato

-Colocar cuántas personas viven en el inmueble y cuantas están de manera temporal

-Añadir si existen personas con discapacidad

Cabe señalar que en caso de que anteriormente ya se hubieran registrados, el sitio solicitará únicamente confirmar los datos ya proporcionados anteriormente

*Información en desarrollo...