19S: el Gobierno de México y el Sistema Nacional de Protección Civil convocaron a macrosimulacro nacional

El Gobierno de México y Protección Civil de México convocaron a macrosimulacro nacional el próximo domingo 19 de septiembre (FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO.COM)

El Gobierno de México y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) convocaron al macrosimulacro nacional que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de septiembre en conmemoración de los dos sismos que sacudieron a la Ciudad de México y otras zonas del interior de la República en los años 1985 y 2017.

Este sería el segundo Simulacro Nacional de este año, cuyo objetivo es fomentar la cultura de la protección civil en la ciudadanía y mejorar la respuesta ante alguna situación de emergencia, desastre o siniestro por parte de los integrantes del Sinaproc. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el simulacro partirá de una hipótesis de un sismo magnitud 7.2, localizado en el centro de México a 35 km al este de Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla, y su profundidad será de 55 km.

No obstante, esta hipótesis no será aplicable para todas las comunidades que configuran el territorio nacional, ya que no todas las regiones están expuestas a sufrir de igual forma los efectos de un sismo, por lo que cada entidad federativa propondrá las hipótesis que considere más adecuadas en función de los riesgos que previamente han sido identificadas por los elementos de Protección Civil de cada localidad.

El ejercicio se llevará a cabo a las 11:30 horas, tiempo del centro de México y se convocó a la ciudadanía a nivel nacional, a los sectores públicos y privados, así como a los gobiernos de las entidades y municipios a participar en el simulacro.

Civiles durante el macrosimulacro sobre Avenida Juárez, Ciudad de México, en la que participó el cuerpo de Bomberos y Protección Civil con simuladores de rescate (Foto: Karina Hernández / Infobae)

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), considerando que un sismo o situación de emergencia se pueden presentar en cualquier momento, el simulacro se llevará a cabo en domingo, ya que es una excelente oportunidad de estar en familia y fomentar la preparación, así como poner en práctica nuestro Plan Familiar de Protección Civil y tener lista una mochila de emergencia para el día del ejercicio.

Con motivo del Segundo Simulacro Nacional 2021, en el día y hora señalados se activará la alerta sísmica en algunos municipios, los cuales podrás consultar en la página electrónica http://www.preparados.gob.mx/simulacronacional2021.

Asimismo, la SSPC invitó a la ciudadanía a registrar los inmuebles correspondientes a los lugares de trabajo, condominios, empresas o escuelas desde donde se participará a la hora del ejercicio. Lo anterior podrá hacerse a través del siguiente enlace: http://www.preparados.gob.mx/simulacronacional2021.

La dependencia exhortó a los participantes del macrosimulacro a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud (SSa) para evitar la propagación del COVID-19, las cuales incluyen mantener sana distancia, usar cubrebocas, así como aplicar gel antibacterial y lavar tus manos al regresar a tu inmueble.

La Secretaría de Protección Ciudadana exhortó a la ciudadanía a participar en el próximo macrosimulacro

Asimismo, el Cenapred ha realizado manuales para salvaguardar la integridad de las familias mexicanas ante distintos siniestros, incluyendo los sismos y ha señalado que la falta de planeación adecuada para enfrentar desastres expone vidas y patrimonios al mayor riesgo. En ese sentido, ha emitido las siguientes recomendaciones para elaborar un Plan Familiar de Protección Civil:

1. Detecta y reduce riesgos. Revisa el estado de la construcción de tu casa, el mantenimiento de las instalaciones (agua, gas, luz) y el mobiliario, (libreros, repisas, etc).

2. Diseña rutas de evacuación. Elabora un croquis sencillo de tu casa y alrededores. En él anota las observaciones sobre los posibles riesgos, así como las recomendaciones para reducirlos.

3. Toma la mejor decisión. Prepárate para tomar las decisiones más adecuadas a fin de afrontar desastres según las posibles circunstancias, pregúntate a qué peligros estás expuesto.

4. Realiza simulacros. Realiza periódicamente ejercicios o simulacros en el hogar.

