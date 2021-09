Esta es la zona exclusiva de la CDMX donde se reubicará la estatua de Cristóbal Colón

La polémica estatua de Cristóbal Colón ya tiene un nuevo espacio en la Ciudad de México. Será reubicada en el Parque América, en la exclusiva colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Así se aprobó por unanimidad este jueves en el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep), lo cual fue informado a través de un comunicado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

El Comaep evaluó 20 posibles espacios, pero eligió el Parque América porque no hay afectaciones al medio ambiente y “por ser un espacio que dignifica el valor artístico de la obra, en la tercera sección de Polanco en la avenida Horacio”, ya que la obra fue catalogada como monumento histórico por decreto presidencial en 1956.

De acuerdo con la Seduvi, el objetivo del traslado a este nuevo sitio es que además de apreciar el valor artístico de la escultura, se permita su conservación y preservación.

“Se revisó que no hubiera afectaciones al medio ambiente, como la remoción de árboles; en términos de obra, que el peso no dañara al espacio a la redonda y que no hubiera afectaciones a las trazas urbanas, además de que la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con los registros más bajos de vandalización, por lo que se consideró el lugar más idóneo para su conservación y preservación”