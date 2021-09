“Pueden gritar porque no fueron abortadas”: Fernández de Cevallos se posicionó sobre el aborto

Diego Fernández de Cevallos aseguró que no se ha despenalizado el aborto por completo en México (Fotoarte: Steve Allen)

El debate sobre el aborto sigue causando polémica entre los diversos personajes políticos que generan opinión para que la ciudadanía obtenga información al respecto, pues buscan poner en el oído público su posición y conocimiento.

Ahora fue el caso de Diego Fernández de Cevallos, quien aprovechó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la no criminalización de las mujeres al momento de decidir sobre su cuerpo y abortar y aportó sus ideas al debate.

Por medio de su columna en el portal del medio Milenio, la cual tituló “Al margen de dogmas o griterías” el abogado con pasado panista cuestionó la postura de los magistrados y aseguró que, aunque se haya aprobado esta decisión, las tragedias seguirán.

En un primer caso mencionó que la mujeres seguirán siendo criminalizadas al momento de interrumpir su embarazo. Mientras que, para seguir su crítica, aseguró que los “no natos” serán “asesinados” por esta acción.

Debido a las repercusiones que la gestación interrumpida podrían causar, según el ex candidato presidencial señaló que la sociedad y el gobierno se deben unir para defender todas las vidas humanas, “desde que comienzan hasta que terminan de manera natural” a la par de proteger los derechos de las mujeres y su maternidad.

La SCJN decidió no criminalizar a las mujeres que aborten (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

“Difícil equilibrio entre bienes jurídicos que en ocasiones colisionan”, dijo Fernández de Cevallos.

El “Jefe Diego”, como también es conocido, coincidió en que la Suprema Corte fue respetuoso con quiénes discrepan con ella, lo cual provocó una relación saludable por la separación del Estado, la Iglesia y la Conciencia individual.

Sin embargo, destacó que muchos sectores del país generaron una conclusión falsa luego de la decisión tomada por la SCJN, pues no sé despenalizó el aborto, sólo “resolvió la inconstitucionalidad parcial de una ley de Coahuila y siempre se refirió a que no deben ir a la cárcel las mujeres (y quienes les auxilien) por abortar durante los ‘primeros días de la gestación’”.

Continuó con su posicionamiento sobre la defensa de la vida humana y dijo que el debate debe centrarse en si se logra está defensa con acciones punitivas del Estado, como el encarcelamiento, contra las mujeres que deciden abortar.

“En este caso: creo que frecuentemente no es la mejor ni más justa defensa que debe y puede hacerse de la vida humana”, escribió el ex político del PAN.

El "Jefe Diego" pidió la protección de la vida humana desde su gestación hasta el fin de manera natural (FOTO: ENRIQUE ORDOÑEZ/CUARTOSCURO)

Acerca de sus propuestas para preservar la vida de los “no natos”, Fernández de Cevallos mencionó que hay “acciones más eficaces” como la educación, los métodos anticonceptivos, los profilácticos, la adopción y la no impulsión de las mujeres hacia los abortos clandestinos.

Finalmente, el “Jefe Diego” recordó que, hasta el momento, la ley mexicana penaliza los abortos que se ejecutan después de las primeras 12 semanas de la gestación, y pidió atender a la ciencia sobre el principio de la vida humana para encontrar una solución al debate de la interrupción legal, segura y gratuito del embarazo.

“Al margen de dogmas y griterías; aquellos determinan conductas individuales, y quienes pueden gritar, es porque no fueron abortadas”, sentenció.

Cabe resaltar que fue el pasado 7 de septiembre cuando las y los 10 ministros del pleno de la Corte invalidaron el artículo 196 del Código Penal coahuilense que imponía de uno a tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”.

Ante este escenario, la criminalización, y por ende su despenalización, es competencia local y legislativa. Por ello hay que esperar que los Congresos locales reformen sus Códigos Penales para que ninguna mujer vuelva a pisar la cárcel por abortar y, en un futuro, sea legal esta decisión.

