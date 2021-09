11 días de silencio: La desaparición de Agatha Christie

El día de hoy se cumplen 131 años del nacimiento de Agatha Christie (Foto: "Agatha Christie" by Peter576. is licensed under CC BY 2.0)

Agatha Mary Clarissa Miller, mejor conocida como Agatha Christie, fue una de las autoras más prolíficas del siglo pasado. En vida, escribió alrededor de 74 novelas, existen 28 colecciones de cuentos cortos de su autoría, cerca de 16 obras teatrales y en ninguno de esos textos, ni siquiera en sus dos libros autobiográficos, dedicó un sólo capítulo, página, párrafo y oración para explicar qué pasó durante los 11 días en que desapareció sin dejar rastro alguno.

“Ella se negaba a hablar de ello, se negaba a responder preguntas al respecto. Incluso con su familia. Ella sabía que las personas a su alrededor sabían que se trataba de un tema prohibido”. Para la escritora Marie Benedict, la desaparición de Agatha Christie fue el reto más grande cuando se dió a la tarea de escribir acerca de ella, pero también una de sus motivaciones principales.

Al escribir “El secreto de Agatha”, Marie entró en terreno desconocido en varios sentidos. Por un lado, están los 11 días de silencio completo en la vida de Agatha Christie, y por el otro, el hecho de que Marie Benedict no estaba acostumbrada a escribir sobre mujeres tan famosas como ella.

Marie Benedict es la autora de "El Secreto de Agatha" (Foto: authormariebenedict.com)

“Usualmente escribo sobre mujeres que son desconocidas, cuyas historias son desconocidas, cuyos legados son desconocidos [...] me gusta echar luz sobre mujeres que son invisibles”, sin embargo, ese no es el caso de Agatha Chrisite. Ella no sólo es conocida por su extenso trabajo como escritora, sino por haber entramado algunos de los misterios más inteligentes y complejos de la literatura policiaca.

La novela de crímen e intrigas era la especialidad de Agatha Christie: de las 74 novelas que escribió 66 fueron del género policiaco. Su maestría en el género la llevó a que en el 2013 la Asociación de Escritores de Crimen reconociera su novela “El asesinato de Roger Ackroyd” como la mejor novela policiaca de todos los tiempos. Sin embargo, Agathe Christe cuenta que una de las historias que más trabajo le costó fue “Y no quedó ninguno”; una de las novelas favoritas por sus lectores más asiduos.

Por otro lado, uno de sus libros más conocidos, y que ha sido adaptado a la pantalla en diversas ocasiones, es “Asesinato en el Orient Express”. Aunque también destacan “Muerte en el Nilo” y “La ratonera”.

La desaparición de Agatha Christie fue ampliamente mediatizada (Foto: Daily Herald (Londres) 15 Diciembre 1926, p. 1.)

Pese a todo ese reconocimiento y la fama que siguió a su misteriosa desaparición, Marie Benedict piensa que Agatha Christie es un gran ejemplo de cómo “incluso con mujeres famosas, no las conocemos realmente. Sólo conocemos sus rostros públicos. No sabemos quiénes son de manera auténtica, y comúnmente no conocemos sus verdaderas historias”.

Para Marie Benedict, la razón que explica esta doble vida es que “la sociedad sólo quiere ver ciertas versiones de las mujeres. En los tiempos en que Agatha vivió, no era aceptable que una mujer fuera ambiciosa. Era aceptable que una mujer fuera madre, esposa, pero tener una carrera propia, eso no lo era”.

En “El secreto de Agatha”, su desaparición no solamente es una historia de misterio más en la vida de la autora. No se trata de un giro inesperado en la trama, sino una consecuencia de las dificultades por las que Agatha pasaba en ese momento de su vida.

Marie Benedict empieza su libro contando de manera paralela dos de los eventos más importantes en la vida compartida entre Agatha Mary Clarissa Miller y Archibald -Archie- Christe: el momento en que se conocieron y el proceso de su separación.

Agatha Christie junto a su esposo Archie, antes de su desaparición (Foto: Autor desconocido)

“Justo antes de su desaparición ocurrieron muchos eventos trágicos. Su madre murió un año antes [...] y ella [Agatha Christe] pasó un verano entero sorteando entre las pertenencias de su madre en esa casa enorme que tenía en la costa inglesa [...] Y fue justo por esos días que su esposo le dijo que la iba a dejar, que estaba enamorado de otra mujer”.

De tal forma que, en el momento de su desaparición, Agatha Chrisite estaba profundamente afectada a nivel emocional. Sin embargo, Marie Benedict no piensa en Agatha como una víctima de su súbita evanescencia; “tal vez estaba sumamente afligida emocionalmente, pero creo que intelectualmente, lo manejó”. Para ella no es una coincidencia que la autora de misterios tan inteligentes se hubiera evaporado de una manera tan similar a los rompecabezas que solía armar en sus novelas.

Cuando Marie Benedict escribe “El secreto de Agatha Christie”, no sólo tiene como objetivo develar el misterio de su desaparición. “Es profundamente satisfactorio ir atrás en la historia y construir una narrativa que es enteramente de mujeres, entrar en ese mundo [...] y lo que es aún más satisfactorio es ver la reacción de las lectoras. Siento que las lectoras, mujeres y hombres (pero obviamente muchas mujeres), están verdaderamente sedientas de estas historias”.

¿Qué libros recomendarías para alguien que está por empezar a leer a Agatha Christie?

“Algunos de mis favoritos son sus libros más famosos. Probablemente recomendaría ‘Asesinato en el Orient Express’ o ‘Muerte en el Nilo’. Y después de que lean mi libro, no antes, a menos que ya lo hayan leído, ‘El asesinato de Roger Ackroyd’. Es el libro que escribió un año antes de su desaparición.”

