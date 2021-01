Tras los pasos de Agatha Christie en el sur de Egipto

Asuán, Egipto, 27 Ene 2021 (AFP) - Casco negro resplandeciente, revestimientos de madera y ambiente Belle Epoque: el barco de vapor "Sudán", construido en 1885 y que ha inspirado a la novelista británica Agatha Christie, parece desafiar al tiempo perpetuando sobre las aguas del Nilo la leyenda de la "reina del crimen".La línea elegante de este buque de 73 metros de eslora y 14,5 metros de manga, amarrado en Asuán, en el sureste de Egipto, contrasta con las otras embarcaciones a menudo rudimentarias.Pese a la pandemia de coronavirus que ha obligado a las compañías de cruceros a meses de inmovilización, el "Sudán" reanudó el servicio en octubre. "Tuvimos reservas inmediatamente", dice a la AFP Amir Attia, director del barco de cruceros."El ambiente del viaje" inspiró a Agatha Christie sus primeros capítulos de "Muerte en el Nilo", publicado en 1937, relata Attia.Una obra que sigue de actualidad porque la enésima adaptación cinematográfica, dirigida por el británico Kenneth Branagh, tiene previsto salir en 2021.Construido para la familia real egipcia antes de ser transformado en barco de crucero en 1921, el "Sudán" recibió a la autora de 66 novelas, junto a su esposo, el arqueólogo Max Mallowan, en 1933.Se trata de un crucero de lujo al que pueden aspirar los amantes de la historia por... 3.600 a 4.500 euros (4.400 - 5.500 dólares) en un paquete de ocho días que incluye pernoctaciones en dos hoteles históricos donde se hospedó la pareja.Varias veces abandonado, el buque fue rejuvenecido tras su compra en los años 2000 por un operador turistico francés. - Viaje en el tiempo - El barco ha abandonado el carbón para abrazar el diésel y la energía solar, y sus 67 empleados trabajan "día y noche" en el mantenimiento de este crucero que cuenta 23 camarotes y suites.La suite de la escritora es la "más popular", con "reservas de hasta dos años de antelación", según Attia.En el puente de madera, la vista de las palmeras y las orillas arenosas del Nilo desde los sillones de mimbre es la misma que en tiempos de Hercule Poirot, el legendario detective belga de las novelas de Agatha Christie.En Asuán, el viaje en el tiempo también se realiza en el hotel Old Cataract, que también ha mantenido las huellas del paso de la novelista.Jean-Pierre Pichardier, profesor de universidad francosuizo jubilado, se aloja en el mismo por tercera vez. Dice que no viene "específicamente por Agatha Christie", sino para apreciar "este aspecto histórico".En el hall del hotel, detrás de un cordón de terciopelo, se encuentra una mecedora y un pequeño escritorio, donde se sentaba la escritora en su suite, asegura Selim Shawer, director general del establecimiento.Desde su construcción en 1899, el lujoso Old Cataract es un lugar privilegiado para los hombres de Estado, artistas y la alta burguesía internacional.Winston Churchill, el premio Nobel de literatura egipcio Naguib Mahfuz y "casi todos los presidentes franceses de los últimos cuarenta años" se han alojado aquí, dice Shawer.Pero, según él, es sobre todo la "posibilidad de ver dónde escribió Agatha Christie los primeros capítulos" de su novela egipcia lo que atrae a la clientela extranjera.hha/emp/gk/elm/af/mb -------------------------------------------------------------