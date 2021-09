Familia del padre que mató sus hijos en México por “tener ADN de serpiente” cree que fue un episodio de psicosis

Matthew Taylor Coleman con su esposa y sus dos hijas pequeñas, a las que mató por creer en las teorías de conspiración Fotos: Archivo

El estadounidense Matthew Taylor Coleman fue acusado formalmente la semana pasada de llevar a sus dos hijos a México y matarlos en la ciudad de Rosarito, Baja California, México, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en San Diego.

“Por ley, los cargos son elegibles para la pena de muerte. No hay palabras para describir el profundo dolor que envuelve a toda una comunidad cuando un niño es asesinado. El Departamento de Justicia está decidido a lograr justicia para estas víctimas y sus seres queridos”, dijo el fiscal federal interino Randy Grossman.

Las autoridades dijeron que Coleman confesó los asesinatos y le dijo al FBI que usó una pistola de pesca submarina para apuñalarlos.

“En este punto, todos creemos que tuvo un brote psicótico, es la única explicación que tiene sentido para nosotros. Algo hizo clic y él hizo algo que era incomprensible. Antes del 7 de agosto, pensamos que su vida era casi perfecta”, dijo una fuente al portal People.

La esposa de Matthew Taylor ha declarado que nunca sospechó nada sobre el actuar del padre de sus hijos incluso el día que se los llevó no pelearon ni nada sospechoso (Foto: Especial)

Quería tener más hijos

Cinco semanas antes de que Matthew Taylor Coleman fuera arrestado por el presunto asesinato de sus dos hijos, le envió un mensaje de texto a un amigo diciéndole que quería tener más hijos.

Cuando el amigo le preguntó a Coleman si ya había terminado de tener hijos, Coleman escribió: “No. Quiero al menos 4”, recopiló el mismo medio.

Luego, el amigo le preguntó cómo podía soportar tener cuatro hijos pequeños, por lo que insistió: “Soy inmune a los fluidos corporales en este momento. Estamos enseñando a ir al baño Kaleo y yo cambio los pañales de Roxy todo el tiempo. No me molesta”.

En la denuncia penal del caso se alega que Coleman contó al FBI que mató a sus hijos porque estaba convencido de que iban a convertirse en “terribles monstruos” pues las teorías de conspiración lo llevaron a creer que su esposa les había transmitido “ADN de serpiente”.

Matthew Taylor, profesor de surf de 40 años y de nacionalidad estadounidense era profundamente religioso (Foto: Especial)

Matthew Taylor Coleman, de 40 años, fue acusado este miércoles de asesinato en el extranjero de ciudadanos estadounidenses en relación con la muerte de su hijo de 2 años y su hija de 10 meses, según la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California. Las autoridades dijeron que Coleman confesó los asesinatos y le dijo al FBI que usó una pistola de pesca submarina para apuñalarlos.

La esposa de Coleman, identificada solo por sus iniciales, se comunicó con la policía de Santa Bárbara después de que su esposo sacó a los niños el sábado, pero no le dijo a dónde iban. Ella se preocupó después de que él no respondió a sus mensajes y, sabiendo que su esposo no tenía un asiento de niños para el automóvil con él, llamó a la policía.

El domingo se presentó el informe de una persona desaparecida y los oficiales le pidieron que usara la función Find My iPhone de Apple para ver si podía encontrar a Coleman. El programa mostró la última ubicación conocida de Coleman en Rosarito, México, dijo.

La policía alertó al FBI sobre la investigación, ya que se convirtió en un caso de presunto secuestro de los padres. Coleman fue detenido el lunes luego de que agentes de protección fronteriza inspeccionaran su camioneta cuando regresó a Estados Unidos, donde los agentes no vieron a sus hijos y encontraron sangre en el vehículo, dijeron las autoridades.

Los peritos determinaron que el primero en perder la vida fue el menor, y posteriormente la niña (Foto: Especial)

La denuncia alega que Coleman confesó los asesinatos al ser entrevistado el lunes y dio a las autoridades la ubicación del arma homicida y la ropa ensangrentada desechada. También identificó dos cuerpos recuperados por las autoridades mexicanas como los de sus hijos.

Según la denuncia, Coleman dijo que sabía que lo que hizo estuvo mal pero que “era el único curso de acción que salvaría al mundo”.

Es probable que el “ADN de la serpiente” sea una referencia a la teoría de la conspiración del “pueblo lagarto”, que sostiene falsamente que los extraterrestres reptiles gobiernan el mundo en secreto y han tomado posiciones importantes en el gobierno, la banca y Hollywood.

Coleman dijo a las autoridades que se enteró del “ADN de la serpiente” a través de las teorías de conspiración de QAnon e Illuminati, a pesar de que la teoría de la conspiración del pueblo lagarto es anterior a ambas en varias décadas.

SEGUIR LEYENDO: