HR Ratings prevé que Pemex necesitará ayuda económica del gobierno federal al menos hasta 2029

La calificadora HR Ratings estimó que Pemex seguirá necesitando recursos públicos hasta 2029. Crédito: Reuters

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Este jueves, la agencia HR Ratings estimó que los apoyos financieros del gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) continuarán al menos hasta el año 2029.

Las transferencias hacia la petrolera seguirán, porque los resultados financieros previstos para la empresa pública del Estado no serán suficientes para cumplir con sus obligaciones de deuda sin recursos públicos.

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HR Ratings prevé que Pemex necesitará de recursos públicos hasta 2029

La calificadora no se anduvo con rodeos, también recortó la calificación soberana a largo plazo de México de “HR BBB + (G)” a “HR BBB (G)”, aunque mantuvo una perspectiva estable.

La decisión de la calificadora no es casualidad, pues informó que responde al deterioro de los balances fiscales y a una expectativa de menor crecimiento económico.

Además, el análisis anticipa que la deuda pública mantendrá una trayectoria ascendente durante los próximos años.

El respaldo a Pemex se suma a las presiones presupuestarias de México, al tiempo que el costo financiero de la deuda y la rigidez del gasto limitan el margen de maniobra de las finanzas públicas.

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Pemex ya celebra contratos con empresas privadas, pero existen ciertas omisiones. Crédito: SNTIMP

Mecanismos financieros para la petrolera se quedan cortos

HR Ratings reconoció que los mecanismos financieros implementados por el Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, permiten reducir la deuda bruta de Pemex y atender con mayor holgura los vencimientos programados. Estas medidas, señaló la calificadora, también podrían favorecer que la petrolera registre balances financieros positivos bajo su contabilidad fiscal.

La calificadora advierte, sin embargo, que ese avance no bastará para eliminar la necesidad de recursos públicos destinados al pago de la deuda.

“Desde nuestra perspectiva, la generación de superávit financiero de Pemex será aún insuficiente para dejar de recibir los apoyos del Gobierno para el pago de deuda, por lo menos hasta 2029”, detalla el análisis de HR Ratings.

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De acuerdo con la calificadora, la continuidad de dichas transferencias refleja el reto de fortalecer las finanzas de la petrolera sin trasladar nuevas presiones al presupuesto federal.

No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por su parte, reconoció que la estrategia de apoyo ha contribuido a mejorar el perfil de vencimientos y reducir las necesidades futuras de respaldo presupuestario.

Prevén que deuda pública se dispare hasta 66 por ciento en 2033

Aparte de todo lo que depara al país con Pemex, HR Ratings explicó que la revisión de la nota crediticia de nuestro país está fundamentada con el comportamiento de las finanzas públicas y en las perspectivas económicas.

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Sin embargo, la agencia ratificó la calificación de corto plazo en “HR3 (G)” y mantuvo estable la perspectiva a largo plazo.

HR Ratings estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) cerrarán 2026 con un déficit de 4.6 por ciento del Producto interno bruto (PIB). Con este resultado, México acumula cinco años consecutivos con déficits superiores a 4 por ciento del PIB.

La calificadora prevé, además, que el saldo histórico de la deuda llegue a 54.5 por ciento del PIB al cierre de 2026. Sus proyecciones ubican este indicador en 61.2 por ciento para 2030 y en 65.6 por ciento para 2033.

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FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la empresa petrolera mexicana Pemex en una de sus gasolineras de Ciudad de México, el 28 de agosto de 2014. La empresa petrolera estatal mexicana Pemex quiere iniciar las importaciones de crudo ligero a finales de este año, con un volumen que podría alcanzar los 70 000 barriles al día (bpd) y con el objetivo de impulsar la producción de las refinerías, según ha declarado José Manuel Carrera, director ejecutivo de PMI Comercio Internacional, la filial de Pemex dedicada al comercio de petróleo. REUTERS/Edgard Garrido (MÉXICO - Etiquetas: NEGOCIOS LOGOTIPO ENERGÍA)/Foto de archivo

Menor crecimiento pone en aprietos las finanzas públicas

Respecto a la economía, HR Ratings proyecta un crecimiento real del PIB de 1.3 por ciento para 2026, por debajo del 1.5 por ciento estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para largo plazo las estimaciones siguen ser las mejores, pues la calificadora redujo su previsión de crecimiento promedio anual de 1.85 por ciento a 1.5 por ciento.

Advierte que gasto público crece más que los ingresos

La agencia atribuye el ajuste al desempeño moderado de la economía, a la debilidad persistente de la inversión y al estancamiento de la productividad. Advirtió, además, que el gasto público crece a un ritmo mayor que los ingresos, mientras los intereses de la deuda absorben una proporción cada vez mayor de los recursos presupuestarios.

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A tanker truck of the Mexican state oil firm Pemex's drives from Monterrey to Cadereyta Jimenez, in Guadalupe, Mexico, March 18, 2026. REUTERS/Daniel Becerril (Reuters)

HR Ratings reconoció los esfuerzos para elevar la recaudación tributaria y contener el déficit. No obstante, considera necesario fortalecer el crecimiento económico y avanzar en la consolidación fiscal para moderar el endeudamiento.

Aunque México conserva el grado de inversión, según Hacienda, las proyecciones de HR Ratings dejan claro que no será sencillo que Pemex deje de necesitar recursos públicos. Aunado a que la evolución de la deuda pone en aprietos la sostenibilidad de las finanzas públicas.