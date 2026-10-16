Catean un punto de venta de drogas en Iztapalapa y capturan a "El Karnal", miembro de La Unión Tepito. SSC

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Jorge Guillermo Hernández Martínez, alias “El Karnal”, de 42 años, fue detenido tras el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble de la colonia San Antonio, en la alcaldía Iztapalapa. Las autoridades lo señalan como integrante de “La Unión Tepito”, organización dedicada a la extorsión y el narcomenudeo.

El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México. La acción se derivó de trabajos de investigación e inteligencia enfocados en identificar puntos de almacenamiento de droga en la capital.

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Ubicación del cateo y narcóticos asegurados

El inmueble intervenido se localiza en la calle Cerrada Miguel Hidalgo, dentro de la colonia San Antonio, en Iztapalapa. De acuerdo con el comunicado conjunto, el domicilio era utilizado para almacenar narcóticos.

Durante la diligencia, los elementos de seguridad aseguraron 46 bolsas con marihuana y cinco paquetes con cocaína. Ambas sustancias fueron trasladadas junto con el detenido ante la autoridad ministerial correspondiente.

Catean un punto de venta de drogas en Iztapalapa y capturan a "El Karnal", miembro de La Unión Tepito. SSC

Un cateo en la colonia San Antonio de Iztapalapa terminó con la detención de Jorge Guillermo Hernández Martínez, alias “El Karnal”, señalado como integrante de “La Unión Tepito”. Durante el operativo, encabezado por Marina, SSPC, SSC y la Fiscalía capitalina, se aseguraron 46 bolsas con marihuana y cinco paquetes con cocaína.

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Identidad del detenido y presunto grupo delictivo

Las autoridades identificaron al hombre detenido como Jorge Guillermo Hernández Martínez, de 42 años, conocido con el alias de “El Karnal”. Tras un cruce de información, se determinó que pertenecería a la organización criminal conocida como “La Unión Tepito”.

Según el comunicado conjunto, esta célula se dedica a la extorsión y a la compra, venta y distribución de droga. Su radio de operación se concentra principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Hernández Martínez fue informado de sus derechos constitucionales en el momento de su detención. Posteriormente, junto con los indicios asegurados, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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Cómo se obtuvo la orden judicial

El proceso que derivó en el cateo comenzó con labores de vigilancia en campo por parte del personal de seguridad. A través de estas tareas, los policías obtuvieron datos de prueba sobre las actividades presuntamente realizadas en el inmueble de Cerrada Miguel Hidalgo.

Catean un punto de venta de drogas en Iztapalapa y capturan a "El Karnal", miembro de La Unión Tepito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esos elementos fueron entregados por un agente del Ministerio Público a un juez de control. Con base en esa información, el juez otorgó el mandamiento judicial necesario para intervenir el domicilio.

El despliegue operativo se realizó sin uso de violencia. Las corporaciones involucradas indicaron que la diligencia se ejecutó en estricto apego a los protocolos de actuación policial, al uso de la fuerza y al respeto de los derechos humanos.

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Compromiso de las instituciones de seguridad

Marina, SSPC, SSC y la Fiscalía capitalina señalaron que este tipo de acciones coordinadas buscan fortalecer los trabajos de investigación e inteligencia contra la venta y distribución de sustancias ilícitas en la Ciudad de México.

Catean un punto de venta de drogas en Iztapalapa y capturan a "El Karnal", miembro de La Unión Tepito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las instituciones reiteraron su intención de continuar con la detención de integrantes de grupos generadores de violencia. El objetivo declarado es contribuir a la seguridad y el bienestar de la población capitalina.

No se detectaron errores factuales en el bloque. El texto permanece sin cambios, ya que fue validado en su totalidad contra la fuente consultada:

La Unión Tepito

La organización surgió entre 2009 y 2012, tras la caída de la Organización Beltrán Leyva, cuando antiguos integrantes de esa estructura y de La Familia Michoacana comenzaron a disputar el control del narcomenudeo en Tepito. El grupo contó inicialmente con el respaldo de Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, operador de los Beltrán Leyva.

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El primer líder reconocido fue Francisco Javier Hernández Gómez, alias “Pancho Cayagua”, considerado el fundador de la organización. Bajo su mando, el grupo desplazó al antiguo Cártel de Tepito y se consolidó en el narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso. Su liderazgo terminó en octubre de 2017, cuando fue asesinado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Óscar Andrés "N" fue condenado a 27 años de prisión por el homicidio calificado de una mujer

Tras su muerte, el control pasó a Roberto Moyado Esparza, alias “El Betito”, quien amplió las operaciones de extorsión y distribución de drogas hasta su captura en agosto de 2018. Le sucedió Óscar Andrés Flores Ramírez, “El Lunares”, detenido en enero de 2020, y después su hermano, “El Junior”, arrestado meses más tarde ese mismo año.

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Posteriormente asumió el mando Raúl Rojas Molina, alias “Mi Jefe”, capturado en mayo de 2022. Tras su caída, uno de los principales operadores identificados fue Eduardo Ramírez Tiburcio, detenido en marzo de 2024.

Las capturas consecutivas de sus líderes, junto con la creciente presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa en la capital, debilitaron a la organización. En 2022, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que La Unión Tepito había quedado fragmentada de manera irreversible, operando ya sin un mando central y dividida en células semiautónomas dedicadas al narcomenudeo, la extorsión, el homicidio y el cobro de piso en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

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