SSC detiene a implicado en el ataque a balazos contra extranjero y su acompañante en Azcapotzalco

Policías capitalinos lo ingresaron a la sede de la FGJCDMX en Azcapotzalco. Crédito: SSC

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a un hombre posiblemente relacionado con un intento de asalto y agresión con disparos de arma de fuego que dejó heridos a dos hombres —uno de ellos extranjero— en la alcaldía Azcapotzalco. Durante el operativo, los policías aseguraron dos armas de fuego con cartuchos útiles, un silenciador, dos celulares, dos motocicletas y un casco presuntamente relacionados con los hechos.

El hombre fue detenido horas después del ataque contra el auto de lujo. Crédito: Especial

El ataque ocurrió la tarde de este 15 de octubre en el cruce de la calle Ahuehuetes y la avenida Aquiles Serdán, colonia Pasteros, frente al Centro de Servicio Automotriz Orsa, cuando al menos cuatro sujetos distribuidos en dos motocicletas negras persiguieron un Lexus ES con placas de Morelos y dispararon contra él en más de 10 ocasiones. Los impactos alcanzaron el vidrio del conductor, una puerta trasera y el medallón del vehículo, lo que dejó heridos a ambos ocupantes.

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Las víctimas portaban una charola del Senado y una sería de nacionalidad china

De acuerdo con reportes del periodista Carlos Jiménez, a través de su cuenta en la red social X, los sujetos que viajaban en el Lexus portaban en el medallón una presunta identificación del Senado de la República, conocida coloquialmente como “charola”. Jiménez señaló que uno de los hombres era de nacionalidad china y el otro mexicano.

Datos revelados por el periodista detallaron que el mexicano habría declarado que los habían asaltado.

El conductor del vehículo, al intentar escapar de sus agresores, perdió el control y chocó contra un Mazda 2 estacionado afuera del Centro de Servicio Automotriz Orsa, con letreros de venta pintados sobre el vidrio trasero. El impacto también alcanzó una Jeep Grand Cherokee y otro vehículo color café, que terminó sobre la banqueta tras la colisión.

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El vehículo involucrado, de la marca Lexus, presentó diversos impactos en el vidrio del conductor. Crédito: Redes Sociales

Un motociclista ajeno a los hechos resultó lesionado cuando una camioneta lo impactó en medio del caos generado por la persecución, lo que provocó que su motocicleta quedara debajo del otro vehículo. El ataque se registró en un tramo con alta actividad comercial, a unas calles del Mercado Pasteros y de la estación Tezozómoc del Metro, lo que generó la presencia de numerosos testigos.

Además, según datos del periodista Antonio Nieto revelados esta tarde a través de su cuenta de X, las dos víctimas del ataque habrían declarado a las autoridades que se desempeñan como directivos de una marca de refacciones de motocicleta.

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Así fue la captura del presunto implicado

De acuerdo con un comunicado oficial de la SSC, los policías recibieron el reporte de dos hombres con manchas de sangre al interior de un vehículo en el cruce de Ahuehuetes y Aquiles Serdán. Los uniformados acudieron al lugar y solicitaron los servicios de emergencia para atender a los afectados, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

De manera paralela, con apoyo del monitoreo de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, se inició el seguimiento de los posibles responsables, quienes habrían huido a bordo de dos motocicletas después de la agresión, según el documento de la corporación.

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El análisis de las cámaras de videovigilancia permitió identificar a uno de los posibles implicados en la calle 5 de Mayo, colonia Providencia, de la misma alcaldía, señala el comunicado. Al llegar al sitio, los policías realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial.

Armas aseguradas. Crédito: SSC

Tras la revisión, los elementos de la SSC aseguraron dos celulares, dos armas de fuego con cartuchos útiles, un silenciador, dos motocicletas y un casco posiblemente relacionados con los hechos, de acuerdo con el reporte oficial. Por lo anterior, el hombre fue detenido e informado de sus derechos. Las motos aseguradas coinciden con las reportadas preliminarmente como herramientas durante la agresión armada.

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El sujeto capturado por las fuerzas de seguridad de la capital es identificado extraoficialmente con el nombre de Fred.

El detenido fue trasladado a la sede de la Fiscalía en la colonia Del Gas

El hombre detenido fue llevado a la sede de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ubicada en avenida Jardín número 356-B, colonia Del Gas, Azcapotzalco. Ahí, el agente del Ministerio Público definirá si existen elementos para vincularlo con el ataque armado.

Las motos aseguradas concuerdan con las que capturaron las cámaras del C2 en la huida de los responsables. Crédito: SSC

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar del ataque para resguardar la zona junto con personal de la policía capitalina, mientras se acordonaba el perímetro para preservar los indicios. Peritos de la FGJCDMX realizaron el levantamiento de evidencia balística en los distintos puntos donde se registraron los impactos de bala sobre el vehículo atacado.

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Entre las líneas de investigación que se analizaron en un primer momento estuvo la posibilidad de que el ataque haya tenido como origen un intento de asalto contra los ocupantes del vehículo.