México

Naim Darrechi reaparece en libertad y revela que irá a juicio en Barcelona por una demanda de 2024

Tras su detención en el aeropuerto de Madrid, el influencer reapareció para desmentir las versiones sobre su arresto y anunció que comparecerá ante un juzgado de Barcelona

Naim Darrechi reaparece en libertad y revela la razón de su detención en el aeropuerto de España
Naim Darrechi reaparece en libertad tras su detención en España. (IG: naimdarrechitv)
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El creador de contenido Naim Darrechi reapareció en libertad en España tras su detención en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y confirmó que enfrentará un juicio el 19 de octubre en Barcelona.

La intervención de las autoridades en la terminal aérea respondió a un requerimiento judicial pendiente por la imposibilidad de notificarlo en un domicilio físico en territorio español.

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El propio streamer explicó mediante una transmisión en la plataforma Kick que los agentes de seguridad lo abordaron al desembarcar de su vuelo procedente de México.

El despliegue de los elementos policiales en el aeropuerto de Madrid obedeció a la falta de localización para entregarle una citación judicial formal.

El creador de contenido permaneció retenido durante algunas horas antes de recuperar la libertad tras quedar notificado oficialmente por los funcionarios del juzgado.

Naim Darrechi irá a juicio en Barcelona por una demanda de 2024

El origen del expediente judicial correspondió a una denuncia presentada por una mujer tras una colaboración de contenido para adultos realizada en 2024.

La demandante sostuvo que la publicación de una fotografía promocional en la red social Instagram expuso su identidad e intimidad sin su consentimiento explícito.

Darrechi afirmó durante la transmisión que la difusión del material gráfico contaba con acuerdos previos entre las partes involucradas durante la grabación.

El streamer declaró que acudirá a los tribunales de Barcelona el próximo 19 de octubre para presentar los mensajes y pruebas que respaldan su postura.

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“Voy a afrontar las consecuencias que tenga que ser, no es nada grave”, sostuvo el creador de contenido al referirse a la audiencia programada.

El proceso legal busca determinar si existió una infracción a los derechos de imagen de la demandante o si el uso del material respetó los acuerdos pactados.

Naim Darrechi suma procesos penales pendientes en España y denuncias por presunta agresión sexual en México tras su retención en Madrid.
Naim Darrechi irá a juicio en Barcelona por una demanda de 2024. (IG: naimdarrechitv)

El deslinde de las investigaciones en México y los antecedentes de 2021

El arresto en la capital española desató especulaciones en plataformas digitales que vincularon el procedimiento con señalamientos recientes ocurridos en México.

Cristina Romero Álvarez, madre del influencer conocido como Abelito, anunció acciones legales contra Darrechi por presuntos tocamientos no consentidos ocurridos el 27 de septiembre en una fiesta.

El creador de contenido descartó cualquier relación entre su retención en la terminal madrileña y las acusaciones presentadas en territorio mexicano.

Las autoridades judiciales de España tampoco relacionaron la intervención con los hechos registrados en 2021 en Palma de Mallorca.

En aquel año, Darrechi enfrentó cargos por alteración del orden público tras participar en un botellón en la plaza Drassana e incitar a enfrentamientos con agentes policiales.

La inasistencia a una citación judicial en 2023 generó en su momento una orden de búsqueda y captura dictada por un juzgado balear.

El propio streamer aclaró que aquellos expedientes antiguos no motivaron la retención efectuada en el aeropuerto de la capital española.

Naim Darrechi
El influencer aclaró que sus expedientes antiguos no motivaron la retención efectuada en el aeropuerto de la capital española. (Facebook Naim Darrechi)

La reaparición en redes sociales y las reacciones de su entorno

La primera confirmación de la detención la difundió el creador de contenido Derek Trejo, quien viajó a España para iniciar un proyecto audiovisual con el streamer.

Trejo publicó mensajes en su cuenta de Instagram donde informó que Darrechi no logró salir de la zona de llegadas del aeropuerto de Madrid.

Horas después de la detención, Darrechi publicó una fotografía desde el interior de un vehículo con un mensaje dirigido a sus seguidores.

“Gracias a todos los que se preocuparon por mí, estoy bien”, escribió el influencer en la imagen publicada en su perfil oficial.

Publicación de Naim Darrechi tras ser liberado,
Publicación de Naim Darrechi tras ser liberado en España. (IG: naimdarrechitv)

La noticia de la retención generó declaraciones de su expareja, la influencer Yeri Mua, quien difundió videos en redes sociales sobre la detención.

La creadora de contenido mexicana celebró la intervención policial y recordó los episodios de violencia física y verbal registrados durante su relación en 2023.

Yeri Mua
Yeri Mua compartió mensajes que sus seguidores vincularon con la presunta detención de su expareja en España: “Le deseo lo mejor a los mejores y lo peor a los peores”. (Captura de pantalla @yerimua)

Darrechi retomó sus actividades públicas en España a la espera de presentarse ante la sede judicial de Barcelona para resolver la demanda en su contra.

La audiencia en el juzgado de Barcelona representará el primer trámite presencial de Naim Darrechi ante las autoridades españolas tras su retorno a Europa, en donde definirá si la causa iniciada por la difusión de imágenes se resuelve mediante un acuerdo entre las partes o si continúa hacia la apertura de un juicio oral.

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