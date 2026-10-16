PAN designa coordinadores municipales en Tamaulipas de cara a las elecciones del 2027

El PAN designó liderazgos locales en Cruillas, Gómez Farías, Jiménez y Llera para fortalecer su presencia. (PAN)

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Este 15 de octubre, Jorge Romero, presidente del PAN, presentó a los coordinadores del partido en municipios de Tamaulipas para encabezar sus trabajos locales.

El nombramiento en Tamaulipas incluyó a Diana Vanessa Leal López en Cruillas, Silvia Lorena Botello Martínez en Gómez Farías, Roberto Gallegos de León en Jiménez, Héctor Castillo Robles en Llera y Sheyla Trino Palacios Suárez en El Mante. También designó a Roque Sánchez Carrizal en Miquihuana y a José Luis Cedillo en Nuevo Morelos.

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Para San Fernando, Romero mencionó a Maybella Lizeth Ramírez Saldívar, mientras que en Victoria nombró a Jorge Alberto Tico Becerra Cino. Además, presentó a Juan José Salazar Hernández como coordinador del distrito local 14, con cabecera en Ciudad Victoria.

Las elecciones de Tamaulipas están previstas para el 6 de junio de 2027, cuando se elegirán 36 diputados locales, 43 ayuntamientos y 8 diputados federales.

Partido Verde exigirá 15 filtros a quienes busquen candidaturas en Tamaulipas

El dirigente estatal Manuel Muñoz Cano anunció 15 filtros internos para quienes busquen una candidatura en las elecciones de 2027, requisitos que superan los del INE y el IETAM. Crédito: PVEM

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas exigirá 15 filtros internos, incluido un examen de antidoping, a quienes busquen una candidatura en las elecciones de 2027, requisitos que su dirigencia estatal considera más estrictos que los solicitados por el INE y el IETAM.

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Manuel Muñoz Cano, dirigente estatal del partido, informó el pasado 5 de septiembre que las personas aspirantes también deberán presentar una evaluación psicológica y sus datos personales. El partido recibió numerosas solicitudes antes del inicio formal del proceso electoral en la entidad el 13 de septiembre.

“El partido está pidiendo diferentes pruebas y requisitos: el perfil psicológico, el antidoping y todos sus datos personales”, declaró Muñoz Cano durante una visita a Reynosa.

Muñoz Cano encabezó actividades de organización interna y supervisó la entrega de cartas compromiso de 50 comités de base, con la presencia de la senadora Maki Ortiz.

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Verde propone un pacto por la honestidad en Tamaulipas

El PVEM pidió al IETAM supervisar de manera detallada los recursos utilizados durante las campañas electorales del estado. (INE)

El líder partidista pidió a los partidos aliados, opositores y autoridades electorales de Tamaulipas que se sumen a un pacto por la honestidad. También planteó que las personas aspirantes hagan públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

“Que nos comprometamos, pero en los hechos, no solamente en la narrativa, a que los candidatos sean gente verdaderamente honesta y transparente, que no tengan nada que señalarles”, expresó. Muñoz Cano solicitó al IETAM vigilar “minuciosamente” los recursos utilizados durante las campañas electorales.

De acuerdo con cifras del INE citadas por el dirigente, el Partido Verde cuenta con 1 millón 061 mil afiliados en el país; más de 40 mil se encuentran en Tamaulipas. La fuerza política habría duplicado su militancia durante el último año y ocupa el segundo lugar en afiliaciones, solo detrás de Morena.

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PRI sostiene conversaciones con el PAN para una alianza en el 2027

Alito Moreno Cárdenas afirmó que las dirigencias opositoras y fuerzas locales construyen acuerdos frente a Morena. (@alitomorenoc/X)

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, sostiene conversaciones locales con el PAN para una posible alianza contra Morena en las elecciones de junio de 2027, cuando estarán en disputa 17 gubernaturas.

Movimiento Ciudadano descartó sumarse a un bloque con el tricolor. Su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, retomó un video de Vicente Fox en el que el expresidente panista criticaba al PRI y reiteró que su partido no irá con “la vieja política”.

El PRI perfila triunfos en 11 estados para 2027

El expresidente Vicente Fox visitó la sede nacional del PRI para promover un bloque opositor contra el partido oficialista. (especial)

Moreno Cárdenas aseguró el pasado 13 de octubre que el proceso electoral 2026-2027 ya comenzó y que Morena dio a conocer a sus posibles candidatos para las 17 gubernaturas. Por ello, dijo que la oposición construye acuerdos con las dirigencias de Acción Nacional y con partidos locales.

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El dirigente priista consideró viable que una alianza obtenga el triunfo en 11 estados: Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur y Michoacán.

Según Moreno, los números de las encuestas favorecen a la oposición en esas entidades. También afirmó que Morena enfrenta divisiones dentro de la coalición que integra con el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

“No ganan las gubernaturas... Y en todos los datos que tenemos hoy por hoy, Morena se derrumba, se divide”, declaró el presidente del PRI.

Moreno Cárdenas acusó a Morena de intentar apoderarse del órgano electoral y mencionó el tema de las “boletas planchadas”. Ante ello, señaló que su partido hizo un llamado al INE.

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El líder priista también criticó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien acusó de buscar “controlar” la elección en la entidad.

Movimiento Ciudadano mantiene el rechazo a una coalición con el PRI

Jorge Álvarez Máynez reiteró que su partido no sumará fuerzas con la vieja política en las próximas elecciones. (Agencias de gobierno)

La postura de Movimiento Ciudadano contrastó con el llamado de Moreno a integrar un bloque opositor con el PAN, el PRI, MC y organizaciones de la sociedad civil. Álvarez Máynez cerró la puerta a una alianza con el tricolor hace casi un mes, después de que Fox defendió su acercamiento con el dirigente priista.

El pasado 4 de septiembre, Vicente Fox visitó la sede nacional del PRI y calificó el encuentro como una “misión ciudadana”. Días después, durante el Encuentro Nacional Juvenil de Acción Nacional en Aguascalientes, pidió a los partidos de oposición dejar de lado sus diferencias ante Morena.

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Moreno respondió al mensaje del expresidente panista en redes sociales y manifestó disposición para sumar fuerzas. “México siempre estará por encima de cualquier diferencia política”, escribió.

Álvarez Máynez difundió entonces un video de la etapa presidencial de Fox, cuando el panista señalaba al PRI como origen de la corrupción en México. El dirigente emecista retomó una frase del material: “No hay manera de que nuestro movimiento vaya con la vieja política”.