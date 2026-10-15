México

Se queda en prisión "El junior", operador ligado a "Los Rusos" en Acapulco

La defensa solicitó duplicidad del plazo constitucional para definir su situación jurídica

Detenido líder de Los Rusos Guerrero
Foto: X/@OHarfuch
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En audiencia inicial, un juez de control calificó de legal la detención de Eliceo Valente Ramírez, alias “El Junior”, y le dictó prisión preventiva a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). El señalado fue identificado por las autoridades como líder de una célula vinculada con el grupo delictivo Los Rusos, con presencia en Guerrero.

La medida cautelar responde a su presunta participación en dos delitos: portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos, según informó la FGR en un comunicado oficial. La defensa solicitó duplicidad del plazo constitucional para definir su situación jurídica.

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Resolución del juez de control en la audiencia inicial

Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó la imputación formal contra Valente Ramírez. El juez validó la legalidad de la captura antes de analizar los datos de prueba aportados por la representación federal.

Tras la imputación, la defensa del detenido solicitó la duplicidad del plazo constitucional, mecanismo legal que amplía el tiempo para que la autoridad judicial resuelva su situación jurídica. Esta solicitud pospone la decisión sobre si el caso avanzará a vinculación a proceso.

La FGR precisó que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, a Eliceo “N” se le considera inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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Delitos imputados a “El Junior”

La imputación formal contra el detenido comprende dos conductas. La primera corresponde a portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delito previsto en la legislación federal en materia de armamento.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Se queda en prisión "El junior", operador ligado a "Los Rusos" en Acapulco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda imputación es por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de narcóticos. El comunicado de la FGR no detalla el tipo ni la cantidad de sustancia que sustenta esta acusación.

Ambos delitos forman parte de la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía Especializada de Control Regional, instancia encargada de judicializar el caso ante el juez de control.

La detención en Acapulco

Eliceo “N” fue asegurado días antes de la audiencia en Acapulco, Guerrero, como resultado del trabajo del Gabinete de Seguridad federal. En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina, con apoyo de autoridades estatales.

Detenido Los Rusos en Guerrero
Foto: X/@OHarfuch

De acuerdo con información difundida previamente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la captura se realizó en la colonia Magallanes mediante labores de inteligencia que permitieron identificar la ubicación y los movimientos del señalado.

Las autoridades aseguraron dos armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, 300 dosis de metanfetamina y una camioneta.

Señalamientos previos de las autoridades

Antes de la audiencia judicial, el Gabinete de Seguridad federal había presentado a Valente Ramírez, conocido como “El Junior”, como presunto líder de una célula vinculada con Los Rusos y jefe de sicarios que operaban en el Mercado Central de Acapulco.

García Harfuch lo relacionó con extorsiones a comerciantes de ese mercado, con homicidios y con ataques contra transportistas en el puerto. El funcionario indicó además que el detenido contaba con una orden de aprehensión previa por el delito de homicidio.

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
Se queda en prisión "El junior", operador ligado a "Los Rusos" en Acapulco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades federales lo señalaron como colaborador cercano de Antonio Bautista Vargas, alias “Cabañas”, detenido con anterioridad en el marco de la misma investigación. Según estas fuentes, “El Junior” habría tenido la encomienda de seleccionar a los sicarios que participaron en un ataque armado contra agentes de la SSPC ocurrido en octubre de 2025 en Acapulco, cuando los elementos realizaban operativos contra extorsionadores.

Con su detención, las autoridades contabilizaron siete personas aseguradas en relación con esa agresión contra personal federal, además de un presunto integrante de la célula fallecido durante las acciones operativas más recientes.

Estos señalamientos corresponden a las líneas de investigación divulgadas por el Gabinete de Seguridad antes de la audiencia inicial y no forman parte de los dos delitos por los que un juez de control le dictó prisión preventiva a Eliceo Valente Ramírez.

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