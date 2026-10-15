México

Emanuel Navarrete, el vaquero mexicano que no quería boxear y ahora busca un nuevo título mundial

El orgullo del Estado de México peleará contra O’Shaquie Foster en busca del título CMB de las 130 libras en San Antonio. Texas

Un boxeador sin camiseta lleva un sombrero de vaquero y sostiene un cinturón de campeonato con los brazos en alto.
El Vaquero es campeón superpluma de la OMB y FIB (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Emanuel Navarrete nunca imaginó que su destinó estaría rodeado de cuadriláteros, guantes y costales de box. Sus éxitos arriba del ring marcan campeonatos del mundo y el privilegio de ser uno de los rostros del pugilismo mexicano a sus 31 años de edad.

Su distinción personal es asistir a los escenarios con el sombrero de vaquero. Su apodo fue producto de su autenticidad y su imagen está plasmada entre los púgiles que luchan por la patria en duelos de boxeo profesional fuera de México.

PUBLICIDAD

El Vaquero Navarrete ha dado catedra de una técnica con frecuencia de golpeo y una condición físico atlética que contribuye a su posición como actual monarca superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Sin embargo, su reconocimiento en el box internacional casi se detiene porque Navarrete llegó a contemplar la posibilidad de retirarse del pugilismo en sus primeros años, no obstante, la voz de una leyenda como Juan Manuel “Dinamita” Márquez impidió al Vaquero “cometer ese error”.

“Él (Vaquero Navarrete) me decía: “Oye Juan yo no quiero ser boxeador. Yo no quería ser boxeador y me voy, ya estoy a punto de retirarme”, recordó el expúgil mexicano en el canal de Youtube Desde El Ring.

PUBLICIDAD

“Yo le dije al Vaquero: “No, vas a cometer un gran error hermano”. A ver primero uno quiere ser boxeador y ya esto es prácticamente natural, ya lo traes en la sangre", agregó Juan Manuel Márquez al influir en la decisión de Emanuel Navarrete para seguir haciendo historia en el box profesional.

Emanuel Navarrete, el Vaquero que pasó de trabajar como albañil a conquistar tres divisiones del boxeo mundial

Vaquero Navarrete es uno de los campeones más sólidos del boxeo mexicano en los últimos años (Instagram | worldboxingorg)
Va en busca del cinturón CMB en San Antonio el próximo 24 de octubre. (Instagram | worldboxingorg)

Emanuel Navarrete Martínez nació en San Juan Zitlaltepec, Estado de México y construyó su carrera desde el circuito local. Antes de consolidarse como profesional, combinó el boxeo con el trabajo de albañil en el negocio familiar de construcción en su tierra natal.

El Vaquero no nació en una familia boxeadora. Sus hermanos practicaron esta disciplina, pero Emanuel llegó más lejos tras construir una carrera que data desde el 2012 cuando debutó con victoria frente a Misael Ramírez en febrero de aquel año.

“Iban mis hermanos y luego nada más asistía por ir a echar desastre y no estar en la casa”, contó el Vaquero Navarrete. “Le dije a mi papá: “Ya quiero entrar”. Ya cuando entré ya no quería ir y mi papá me exigió en seguir practicando el boxeo", añadió.

Vaquero Navarrete aprendió sus primeros pasos dentro del pugilismo entre los 7 y 8 años. Antes de dar el salto al profesional, él ejecutó “más de 100 peleas” a nivel amateur a raíz de una preparación que incluía enfrentar a rivales con mayoría de edad.

Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete
El mexicano en busca de un título más en las 130 libras. Foto: Getty Images

“Entre los 13 y 14 años peleaba con tipos de 22, 25 años, ya fuertes, grandes, y ahí me di cuenta que lo hacía bien”, comentó el mexicano admitiendo que “ni entrenaba a veces. Hubo semanas donde no iba al box y me llevaban aun así”.

“Llegaba a la función, el peso que yo marcara no había ningún problema ni nada, peleaba y me iba bien, no me lastimaba y sin entrenar”, reveló el Vaquero Navarrete quien entendió que la importancia de ser disciplinado lo ayudaría a cruzar las fronteras para coronarse en tres divisiones:

Emanuel Navarrete Martínez se proclamó campeón en el peso supergallo al conseguir el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cual retuvo entre 2018 y 2020.

Más tarde, el orgullo del Estado de México se adjudicó la faja peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la mantuvo mediante defensas exitosas entre 2020 y 2023.

Posteriormente, el Vaquero Navarrete incursionó en la categoría superpluma y obtuvo el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en 2023 y sumó el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en este 2026 al derrotar al mexicano, Eduardo Sugar Núñez, el 28 de febrero por nocaut técnico.

Vaquero Navarrete con una misión en San Antonio: despojar a O’Shaquie Foster del título CMB superpluma

Dos boxeadores vistos de perfil se miran de cerca mientras llevan cinturones de campeonato sobre sus hombros.
El mexicano busca los tres títulos superpluma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emanuel Navarrete tomará un vuelo con destino a Texas para enfrentar al estadounidense, O’Shaquie Foster, por la unificación de los campeonatos superpluma desde el Frost Bank Center (o Alamodome), el sábado 24 de octubre.

El Vaquero mantiene un récord de 40 victorias (33 por nocaut y 7 por decisión), un empate, dos derrotas y un combate sin resultado en 44 compromisos dentro del boxeo profesional. En su siguiente pelea apostará los cinturones OMB y FIB mientras que O’Shaquie Foster pondrá en juego el título CMB de las 130 libras.

Temas Relacionados

Vaquero NavarreteBoxeoBoxEstado de Méxicomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía de Oaxaca golpea red de extorsión y prestamos “gota a gota” operada bajo fachada de anexos y protegida por ASAEO

Nueve centros reclutaron a personas con adicciones para operar como cobradores y halcones, en un esquema que generó ganancias mensuales estimadas en 20 millones de pesos

Fiscalía de Oaxaca golpea red de extorsión y prestamos “gota a gota” operada bajo fachada de anexos y protegida por ASAEO

Temblor hoy en México: se registra sismo de 4.1 en Oaxaca este 15 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra sismo de 4.1 en Oaxaca este 15 de octubre de 2026

Oaxaca registra sismo de 4.1 de intensidad en Matías Romero

El temblor se produjo a las 15:55 horas, a una distancia de 38 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 104.1 km

Oaxaca registra sismo de 4.1 de intensidad en Matías Romero

Capturan en Sinaloa a cuatro familiares de "Carlitos Rugrats", operador criminal ligado a "Los Mayos"

Las detenciones se realizaron tras ejecutar cinco cateos en la comunidad de Laguna Colorada

Capturan en Sinaloa a cuatro familiares de "Carlitos Rugrats", operador criminal ligado a "Los Mayos"

Se registra sismo de 4.4 de magnitud

El temblor tuvo lugar a las 15:29 horas, a una distancia de 95 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.2 km

Se registra sismo de 4.4 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco

Fiscalía de Oaxaca golpea red de extorsión y prestamos “gota a gota” operada bajo fachada de anexos y protegida por ASAEO

Capturan en Sinaloa a cuatro familiares de "Carlitos Rugrats", operador criminal ligado a "Los Mayos"

Desde una cárcel en Ciudad Juárez, un ciudadano estadounidense dirigía el tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia EEUU: hay cinco acusados

Tras viralizarse video de operativo en Culiacán, Gabinete de Seguridad confirma siete detenidos con nexos a una célula delictiva

ENTRETENIMIENTO

Asistente da detalles de la salud de Laura Bozzo luego de su trasladado hasta CDMX en ambulancia

Asistente da detalles de la salud de Laura Bozzo luego de su trasladado hasta CDMX en ambulancia

Qué le pasó a Junior H: el cantante se vuelve tendencia por rumores sobre su salud

Cómo registrarse a la preventa de U2 en el Estadio GNP Seguros: requisitos y fecha límite

Aldo Rendón se niega a ir al concierto de Mariana Ochoa en La Maraka

De la preventa al espectáculo: por qué Televisa realiza su fiesta anual y qué se decide en el Upfront

DEPORTES

El “Matador” Hernández respalda a Gilberto Mora y Rafa Márquez como el futuro de la Selección Mexicana

El “Matador” Hernández respalda a Gilberto Mora y Rafa Márquez como el futuro de la Selección Mexicana

La copa que todos quieren levantar: así es el trofeo TANE que se entregará al ganador del Gran Premio de México

Óscar de la Hoya acusa a Canelo Álvarez de imponer intereses personales para realizar la pelea en Riad pese a bombardeos: “Valoren la vida”

Entre palapas y caballos españoles: así es el rancho en Guerrero donde Jorge Campos conecta con sus raíces

Benjamín Gil se convierte en nuevo entrenador de los Diablos Rojos del México