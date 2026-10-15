Emanuel Navarrete, el vaquero mexicano que no quería boxear y ahora busca un nuevo título mundial

El Vaquero es campeón superpluma de la OMB y FIB (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Emanuel Navarrete nunca imaginó que su destinó estaría rodeado de cuadriláteros, guantes y costales de box. Sus éxitos arriba del ring marcan campeonatos del mundo y el privilegio de ser uno de los rostros del pugilismo mexicano a sus 31 años de edad.

Su distinción personal es asistir a los escenarios con el sombrero de vaquero. Su apodo fue producto de su autenticidad y su imagen está plasmada entre los púgiles que luchan por la patria en duelos de boxeo profesional fuera de México.

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El Vaquero Navarrete ha dado catedra de una técnica con frecuencia de golpeo y una condición físico atlética que contribuye a su posición como actual monarca superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Sin embargo, su reconocimiento en el box internacional casi se detiene porque Navarrete llegó a contemplar la posibilidad de retirarse del pugilismo en sus primeros años, no obstante, la voz de una leyenda como Juan Manuel “Dinamita” Márquez impidió al Vaquero “cometer ese error”.

“Él (Vaquero Navarrete) me decía: “Oye Juan yo no quiero ser boxeador. Yo no quería ser boxeador y me voy, ya estoy a punto de retirarme”, recordó el expúgil mexicano en el canal de Youtube Desde El Ring.

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“Yo le dije al Vaquero: “No, vas a cometer un gran error hermano”. A ver primero uno quiere ser boxeador y ya esto es prácticamente natural, ya lo traes en la sangre", agregó Juan Manuel Márquez al influir en la decisión de Emanuel Navarrete para seguir haciendo historia en el box profesional.

Emanuel Navarrete, el Vaquero que pasó de trabajar como albañil a conquistar tres divisiones del boxeo mundial

Va en busca del cinturón CMB en San Antonio el próximo 24 de octubre. (Instagram | worldboxingorg)

Emanuel Navarrete Martínez nació en San Juan Zitlaltepec, Estado de México y construyó su carrera desde el circuito local. Antes de consolidarse como profesional, combinó el boxeo con el trabajo de albañil en el negocio familiar de construcción en su tierra natal.

El Vaquero no nació en una familia boxeadora. Sus hermanos practicaron esta disciplina, pero Emanuel llegó más lejos tras construir una carrera que data desde el 2012 cuando debutó con victoria frente a Misael Ramírez en febrero de aquel año.

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“Iban mis hermanos y luego nada más asistía por ir a echar desastre y no estar en la casa”, contó el Vaquero Navarrete. “Le dije a mi papá: “Ya quiero entrar”. Ya cuando entré ya no quería ir y mi papá me exigió en seguir practicando el boxeo", añadió.

Vaquero Navarrete aprendió sus primeros pasos dentro del pugilismo entre los 7 y 8 años. Antes de dar el salto al profesional, él ejecutó “más de 100 peleas” a nivel amateur a raíz de una preparación que incluía enfrentar a rivales con mayoría de edad.

El mexicano en busca de un título más en las 130 libras. Foto: Getty Images

“Entre los 13 y 14 años peleaba con tipos de 22, 25 años, ya fuertes, grandes, y ahí me di cuenta que lo hacía bien”, comentó el mexicano admitiendo que “ni entrenaba a veces. Hubo semanas donde no iba al box y me llevaban aun así”.

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“Llegaba a la función, el peso que yo marcara no había ningún problema ni nada, peleaba y me iba bien, no me lastimaba y sin entrenar”, reveló el Vaquero Navarrete quien entendió que la importancia de ser disciplinado lo ayudaría a cruzar las fronteras para coronarse en tres divisiones:

Emanuel Navarrete Martínez se proclamó campeón en el peso supergallo al conseguir el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cual retuvo entre 2018 y 2020.

Más tarde, el orgullo del Estado de México se adjudicó la faja peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la mantuvo mediante defensas exitosas entre 2020 y 2023.

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Posteriormente, el Vaquero Navarrete incursionó en la categoría superpluma y obtuvo el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en 2023 y sumó el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en este 2026 al derrotar al mexicano, Eduardo Sugar Núñez, el 28 de febrero por nocaut técnico.

Vaquero Navarrete con una misión en San Antonio: despojar a O’Shaquie Foster del título CMB superpluma

El mexicano busca los tres títulos superpluma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emanuel Navarrete tomará un vuelo con destino a Texas para enfrentar al estadounidense, O’Shaquie Foster, por la unificación de los campeonatos superpluma desde el Frost Bank Center (o Alamodome), el sábado 24 de octubre.

El Vaquero mantiene un récord de 40 victorias (33 por nocaut y 7 por decisión), un empate, dos derrotas y un combate sin resultado en 44 compromisos dentro del boxeo profesional. En su siguiente pelea apostará los cinturones OMB y FIB mientras que O’Shaquie Foster pondrá en juego el título CMB de las 130 libras.

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