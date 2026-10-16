Mateo Chávez lanza advertencia a La Hormiga González ante posible enfrentamiento en Europa League: “Que sienta el peso del estadio”

El lateral del AZ Alkmaar desea enfrentar a Hormigol y recibirlo en el AFAS Stadion, aunque el cruce dependerá de que ambos avancen en la fase de liga. (Instagram: @mateo.chaveez / @hormiga_glez)

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La Europa League podría cruzar los caminos de dos amigos que crecieron con la misma camiseta. Mateo Chávez y Armando González compartieron años de formación antes de salir de Chivas, pero ahora defienden colores distintos y sueñan con hacerse espacio en el futbol europeo.

Desde Países Bajos, el jugador del AZ Alkmaar mira de reojo el paso del Olympiacos de la “Hormiga”.

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Mateo Chávez advirtió que espera recibir a Armando González en el AFAS Stadion durante la Europa League. (AZ Alkmaar)

El “Tiloncito” desea que Armando mantenga el gol, aunque también lanzó un reto que convierte la amistad en una posible rivalidad dentro de la cancha: quiere recibirlo en el AFAS Stadion y hacerle sentir el peso de jugar como visitante.

Mateo Chávez abre la puerta a un duelo mexicano en el AFAS Stadion

El posible cruce todavía depende de que los dos clubes avancen desde la fase de liga y coincidan en el cuadro de eliminación. Olympiacos suma dos triunfos en sus primeras jornadas, mientras AZ Alkmaar registra una victoria y una derrota.

Contra el Hapoel Be’er Sheva, Chávez entró de cambio en el triunfo 2-1 del AZ Alkmaar, resultado que permitió al club neerlandés reaccionar después de la derrota sufrida ante el Sunderland en su debut.

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El club neerlandés AZ Alkmaar superó 2-1 al Hapoel Be’er Sheva tras caer ante el Sunderland en su debut continental. REUTERS/Scott Heppell

Luego del encuentro, el Tiloncito habló sobre González y reconoció que le gustaría verlo en la siguiente ronda: “Que haga la mayor cantidad de goles posible. Espero verlo en la siguiente ronda porque lo vamos a esperar aquí en el AFAS para que sienta el peso del estadio”.

El lateral también recordó que ya jugó dos amistosos ante Olympiacos, aunque aquellos partidos ocurrieron antes de la llegada de la “Hormiga” al futbol griego.

De esta manera, un encuentro oficial tendría otro significado por la relación que existe entre ambos desde su formación: “Ahora esperemos enfrentarlo en Europa League en la siguiente ronda”.

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La amistad entre Mateo y Armando comenzó antes de Chivas

La relación entre los dos futbolistas no comenzó en Guadalajara. Mateo Chávez y Armando González se conocieron desde niños, cuando coincidieron en las filiales de Necaxa en Aguascalientes, alrededor de los 5 o 6 años.

El futbol los separó durante una etapa, aunque más tarde volvieron a encontrarse en las fuerzas básicas de Chivas. Ahí compartieron vestidor, avanzaron por las categorías juveniles y alcanzaron el objetivo de debutar en Primera División.

Previamente, el defensa sostuvo que los dos han vivido procesos parecidos, tanto en momentos compartidos como en etapas desarrolladas por separado: “Creo que somos grandes amigos. Me pone muy contento cuando le pasan esas cosas y sé que él también se pone contento por mí”.

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La relación entre Mateo Chávez y Armando González inició a los cinco años en las filiales de Necaxa en Aguascalientes. (@miseleccionmx)

El jugador del AZ Alkmaar también reconoció el recorrido de la “Hormiga” para llegar a Grecia y reforzó el deseo de competir frente a un amigo en una instancia continental. “Yo sé lo que le ha costado estar donde está, lograr sus metas también. Le aprendo mucho a Hormi”.

La historia de los dos exjugadores del Rebaño pasa así de las canchas de formación a la posibilidad de un duelo en Europa. Si los resultados los colocan en la misma llave, la amistad quedará fuera del silbatazo inicial y se encontrarán con el boleto en juego.

AZ Alkmaar y Olympiacos mantienen vivo el choque en Europa League

El presente de los dos deja abierta la puerta para un cruce. Olympiacos arranca con 6 puntos en la Europa League, mientras que el AZ Alkmaar llega a 3 y necesita mantener resultados para seguir en zona de clasificación.

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González mantiene un inicio con presencia ofensiva en Grecia . Suma 4 goles y 2 asistencias en 7 partidos con Olympiacos . Tres anotaciones llegaron en la Copa de Grecia y una en la Europa League .

Su gol continental apareció ante Jagiellonia Białystok . Después, entró de cambio en el triunfo 1-0 sobre Olympique de Marsella , resultado que mantiene al equipo griego con paso perfecto tras dos jornadas.

Chávez , por su parte, tiene mayor continuidad en AZ Alkmaar . El defensor participó en todos los partidos de la temporada hasta ese momento y registra 1 gol y 4 asistencias .

El mexicano marcó contra Go Ahead Eagles y entregó dos asistencias ante Utrecht. En la Europa League inició frente al Sunderland y sumó minutos contra Hapoel Be’er Sheva.

Hormiga González acumula cuatro goles y dos asistencias en siete partidos oficiales con el Olympiacos. REUTERS/Louiza Vradi

En este sentido, si Olympiacos y AZ Alkmaar superan la fase de liga y coinciden en el camino de eliminación, la amistad de los dos exjugadores de Chivas tendrá una noche europea.

Chávez ya dejó claro dónde quiere que ocurra: en el estadio de Alkmaar, con la “Hormiga” frente a una grada que, según advierte, le hará sentir el peso.