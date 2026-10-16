Por qué Sergio Ramos le obsequió un caballo a Jorge Campos: cumpleaños del “Brody” revive su relación con el español

El equino de Pura Raza Española, utilizado como semental antes de llegar a México, ya tiene descendencia: un alazán, un bayo y otro pequeño de dos años en la familia Campos. (Especial)

Guardar

La celebración por los 60 años de Jorge Campos volvió a poner la mirada en una historia que nació lejos de los estadios y terminó en los corrales de Plan de los Amates, Guerrero.

Entre sus caballos aparece Babel de Ramos, el ejemplar español que recibió de Sergio Ramos tras una charla sobre una pasión que ambos comparten.

PUBLICIDAD

Jorge Campos y Sergio Ramos entablaron relación durante una pretemporada del Real Madrid en Los Ángeles. (Foto: Jim Rassol-Imagn Images)

El histórico exarquero mexicano habló sobre sus intereses con el defensor y el español le ofreció enviarle uno. Años después, Babel permanece con la familia Campos y ya dejó descendencia.

De una charla en la pretemporada del Real Madrid al rancho de Jorge Campos

El regalo no respondió a una campaña ni a un acto protocolario. La historia comenzó cuando Campos y Ramos coincidieron en Los Ángeles, durante una pretemporada del Real Madrid.

Más allá de las referencias al fútbol, la conversación derivó hacia los ejemplares que el español tenía en su criadero y el gusto del mexicano por la vida ecuestre.

Sergio Ramos le comentó a Jorge que tenía varios caballos y que mantenía una actividad de crianza en España . El exarquero respondió que compartía esa pasión y que en Guerrero también dedicaba tiempo al cuidado de animales.

De aquella conversación salió una promesa que parecía hecha a la medida: Ramos le enviaría un ejemplar.

Con el tiempo, el caballo llegó a la propiedad de la familia Campos , donde encontró espacio entre los corrales y el entorno rural que el mexicano conserva desde su infancia.

Jorge recordó el acuerdo con la ironía que lo caracteriza.

Le dijo a Ramos: “Mándamelo y si me gusta te lo pago”. Después, al contar que nunca entregó dinero por el animal, remató entre risas que no le había gustado.

Entre risas, el Brody reveló que no le gustó el ejemplar, y por ello nunca le pagó a Ramos por él. (Foto: especial)

Con el paso de los años, Babel se convirtió en un gesto personal entre dos figuras que encontraron un terreno común fuera de los vestidores, las concentraciones y las cámaras.

PUBLICIDAD

El caballo pasó a formar parte de la rutina del exarquero en Guerrero, donde convive con su madre, su hermano y los recuerdos de una carrera que lo llevó de Acapulco a las Copas Mundiales.

Babel de Ramos encontró una nueva vida en Plan de los Amates

Campos ha presentado al caballo como Babel de Ramos. Antes de llegar a México, el animal formaba parte del entorno ecuestre de Ramos y era utilizado como semental.

Babel es identificado como un caballo de Pura Raza Española , conocido también como PRE .

Su perfil se relaciona con la doma y la morfología, disciplinas distintas al circuito de carreras con el que suele asociarse la expresión “pura sangre” .

Jorge ha señalado que el ejemplar fue campeón del mundo en movimientos. Al explicarlo, habló de la manera en que levanta las patas, su desplazamiento y ejercicios como el passage , propios de la doma clásica.

El caballo no quedó aislado en la propiedad. Babel ya dejó crías, entre ellas un alazán, un bayo y otro ejemplar de dos años que genera expectativas en el entorno familiar.

Los caballos y los gallos forman parte del paisaje cotidiano de la casa, donde el portón abierto y las fotografías del “Brody” dibujan un retrato distinto al de las canchas.

La vivienda de la familia Campos en Guerrero combina la crianza de equinos con los recuerdos del paso del exguardameta por el futbol profesional. (Captura de pantalla Azteca Deportes)

Más allá de las versiones sobre un valor estimado de 7 millones de dólares o sus premios, entre los corrales de Plan de los Amates, el regalo de Sergio Ramos dejó de ser una curiosidad del futbol para convertirse en parte de la cotidianidad de Jorge Campos y la historia que hoy continúa con sus crías.

PUBLICIDAD

El cumpleaños 60 de Campos pone a Babel en escena

El cumpleaños de Jorge Campos abrió una ventana hacia diferentes etapas de su vida. Volvieron sus partidos con Pumas, sus goles como delantero, los coloridos uniformes que portaba en el arco y su presencia en los Mundiales de 1994, 1998 y 2002.

Nacido el 15 de octubre de 1966 en Acapulco , el exarquero llegó a los 60 años como una de las figuras más reconocibles del futbol mexicano.

Su carrera combinó títulos, actuaciones aplaudidas internacionalmente y una imagen que se mantuvo vigente fuera de la cancha.

Jorge ha vinculado su estilo con el surf , la playa y la vida de Acapulco , elementos que aparecen tanto en sus uniformes como en las pausas que toma lejos de la televisión.

El caballo une la amistad con Sergio Ramos, el gusto por los equinos y el lugar al que Campos vuelve cuando el calendario le permite alejarse del ruido futbolístico.

El cumpleaños 60 de Jorge Campos evocó sus participaciones con la Selección Mexicana en las Copas Mundiales de 1994, 1998 y 2002. (Foto: Daniel Jefferson-Imagn Images)

Así, mientras Ramos mantiene su actividad en España, el regalo que envió cruzó el Atlántico y echó raíces en Guerrero. Babel de Ramos ya no es solamente el caballo que recibió el “Brody”: es parte del paisaje que rodea a Campos cuando regresa a casa.