México

Ronald Johnson destaca la detención de “El Cromo”: es una muestra de por qué Trump designó al CJNG como terroristas

Iván Sánchez Santiago fue capturado por elementos federales en Guadalajara, Jalisco

Detenido El Cromo de Los Cromos en Oaxaca
Tras su captura, El Cromo fue trasladado a la sede de la FEMDO en CDMX. Foto: Especial
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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este jueves 15 de octubre en su cuenta oficial de la red social X la captura de Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, y la presentó como prueba de la designación que Donald Trump hizo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como Organización Terrorista Extranjera.

El operativo, encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), concluyó con la detención de “El Cromo” en Guadalajara, Jalisco, sin que se registrara un solo disparo, tras una búsqueda que comenzó en Oaxaca y Chiapas.

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El embajador retuiteó en redes sociales la publicación original del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó el pasado 14 de octubre que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades mantuvieron un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generaron violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.

Publicación del embajador de Estados Unidos en México. Crédito: X - @USAmbMex
Publicación del embajador de Estados Unidos en México. Crédito: X - @USAmbMex

Sobre esa base, Johnson escribió: “las organizaciones criminales prosperan mediante la violencia y el miedo, pero las operaciones basadas en inteligencia pueden llevar a sus líderes ante la justicia”.

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El embajador sostuvo que la detención de “El Cromo”, líder de “Los Cromos”, una organización criminal vinculada al CJNG, demuestra por qué el presidente estadounidense designó a cárteles como el CJNG bajo la orden de Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Johnson detalló además los delitos que le atribuyen a “El Cromo”: homicidios, extorsiones, secuestros y el presunto asesinato de una niña de cuatro años. En el mensaje, el embajador recalcó que esas acusaciones revelan el daño devastador que los criminales causan a familias inocentes.

El mensaje cerró con un llamado a la acción conjunta: “debemos seguir desmantelando sus redes, haciendo que los responsables rindan cuentas y protegiendo a nuestras comunidades”.

Información en desarrollo...

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