Mató a sus dos hijos por creer que tenían “ADN de serpiente” e iban a convertirse en “terribles monstruos”

Matthew Taylor Coleman con su esposa y sus dos hijas pequeñas, a las que mató por creer en las teorías de conspiración.

El propietario de una escuela de surf de California fue acusado de matar a sus dos hijos en México como consecuencia de su fervor por las teorías de conspiración de QAnon e Illuminati, que lo hicieron convencerse de que los pequeños “iban a convertirse en terribles monstruos”.

Matthew Taylor Coleman, de 40 años, fue acusado este miércoles de asesinato en el extranjero de ciudadanos estadounidenses en relación con la muerte de su hijo de 2 años y su hija de 10 meses, según la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California. Las autoridades dijeron que Coleman confesó los asesinatos y le dijo al FBI que usó una pistola de pesca submarina para apuñalarlos.

En la denuncia penal del caso se alega que Coleman contó al FBI que mató a sus hijos porque estaba convencido de que iban a convertirse en “terribles monstruos” pues las teorías de conspiración lo llevaron a creer que su esposa les había transmitido “ADN de serpiente”.

Matthew Taylor Coleman habría matado a sus hijos con apuñalándolos con una pistola de pesca submarina

La esposa de Coleman, identificada solo por sus iniciales, se comunicó con la policía de Santa Bárbara después de que su esposo sacó a los niños el sábado, pero no le dijo a dónde iban. Ella se preocupó después de que él no respondió a sus mensajes y, sabiendo que su esposo no tenía un asiento de niños para el automóvil con él, llamó a la policía.

El domingo se presentó el informe de una persona desaparecida y los oficiales le pidieron que usara la función Find My iPhone de Apple para ver si podía encontrar a Coleman. El programa mostró la última ubicación conocida de Coleman en Rosarito, México, dijo.

La policía alertó al FBI sobre la investigación, ya que se convirtió en un caso de presunto secuestro de los padres. Coleman fue detenido el lunes luego de que agentes de protección fronteriza inspeccionaran su camioneta cuando regresó a Estados Unidos, donde los agentes no vieron a sus hijos y encontraron sangre en el vehículo, dijeron las autoridades.

La denuncia alega que Coleman confesó los asesinatos al ser entrevistado el lunes y dio a las autoridades la ubicación del arma homicida y la ropa ensangrentada desechada. También identificó dos cuerpos recuperados por las autoridades mexicanas como los de sus hijos.

Matthew Taylor Coleman creía que sus hijos se convertirían en "terribles monstruos" por haber sido contaminados de "ADN de serpiente".

Un juez ordenó que Coleman fuera detenido sin derecho a fianza el miércoles y programó su comparecencia para el 31 de agosto. Según la denuncia, Coleman dijo que sabía que lo que hizo estuvo mal pero que “era el único curso de acción que salvaría al mundo”.

Es probable que el “ADN de la serpiente” sea una referencia a la teoría de la conspiración del “pueblo lagarto”, que sostiene falsamente que los extraterrestres reptiles gobiernan el mundo en secreto y han tomado posiciones importantes en el gobierno, la banca y Hollywood.

Coleman dijo a las autoridades que se enteró del “ADN de la serpiente” a través de las teorías de conspiración de QAnon e Illuminati, a pesar de que la teoría de la conspiración del pueblo lagarto es anterior a ambas en varias décadas.

FILE PHOTO: Jacob Chansley, el sacerdote búfalo de QAnon, uno de los que entraron al Capitolio de Estados Unidos para protestar por la derrota de Donald Trump en las elecciones pasadas. REUTERS/Cheney Orr/File Photo

Los creyentes en cada teoría de la conspiración se han fusionado durante los últimos años porque los influencers conspiracionistas y los algoritmos en las redes sociales con frecuencia agrupan todas las teorías.

QAnon es una teoría de la conspiración más reciente basada en la creencia de que una “élite” global similar a los “reptiliano” ha escalado hasta la cima del gobierno de los Estados Unidos, asesinando y comiendo niños en secreto y que Donald Trump estaba trabajando silenciosamente para derrotarlos durante su tiempo en el cargo.

Estas creencias han causado graves problemas en el país con personas tomando acciones extremas impulsadas por el deseo de “salvar el mundo” de estos grupos. Tiroteos, asaltos a restaurantes de pizza que supuestamente eran refugio de esclavos sexuales para la élite pedófila (pizza gate), y el asalto al Capitolio, han incluido estas “medidas extremas” de los conspiracionistas.

