Línea A del Metro CDMX podría suspender servicio si no recibe mantenimiento, según el sindicato del STC

Sindicato del STC Metro aseguró que podrían suspender el servicio en la Línea A por falta de mantenimiento y recursos (Cuartoscuro.com)

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La mañana de este jueves 15 de octubre, la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) presentó retrasos y una alta afluencia debido al cierre de carriles laterales en la Calzada Ignacio Zaragoza. Esta situación obligó a las personas a usar la ruta que va de La Paz a Pantitlán, pero la red del Metro CDMX se vio superada por la alta demanda de pasajeros.

Desde hace años se viene hablando de la necesidad de una renovación integral a las estaciones de la Línea A del Metro CDMX; sin embargo, el proyecto no ha sido realizando y son los usuarios quienes han sufrido las consecuencias del estado en el que opera esta ruta que conecta el oriente de la capital con el Estado de México.

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El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) pidió urgentemente a la Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para una rehabilitación integral de la Línea A del Metro, pues advirtieron que podrían suspender el servicio en los tramos que consideren peligrosos si las deficiencias no se atienden.

¿Línea A del Metro CDMX suspenderá su servicio?

En 2025, la Línea A del Metro registró un nuevo récord por las veces que suspendió el servicio. (Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

En un comunicado, el sindicato presidido por Fernando Espino expuso las urgencias que afectan la operación de la línea morada, consideraron que el abandono a las instalaciones y equipos pueden poner en riesgo a los pasajeros:

“Las condiciones de deterioro que actualmente presentan sus instalaciones y equipos son profundamente preocupantes, pues comprometen la seguridad de los miles de usuarios que diariamente utilizan este importante medio de transporte para trasladarse entre el Estado de México y la Ciudad de México”.

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Para los trabajadores, el deterioro de la infraestructura representa un riesgo directo para quienes viajan diariamente, por ello el sindicato planteó que atender las deficiencias debe ser una acción preventiva, antes de que ocurra un incidente durante la operación.

La posible suspensión del servicio no está planteada como una decisión inmediata, sino como una medida condicionada a que persistan los riesgos y no se atiendan las deficiencias.

“Podríamos vernos en la penosa, pero necesaria, determinación de suspender el servicio en los tramos donde no existan condiciones de seguridad, como medida preventiva para proteger la vida e integridad de los usuarios y trabajadores”, advirtió el SNTSTC.

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La posible suspensión del servicio no está planteada como una decisión inmediata, sino como una medida condicionada (X/ @MetroCDMX)

La organización rechazó que esa postura busque presionar a las autoridades. “Es una expresión de nuestra responsabilidad profesional y del conocimiento técnico que hemos adquirido durante décadas de servicio”, señaló.

Los trabajadores reiteraron su disposición de participar en las labores de rehabilitación con su experiencia y capacidad técnica. “La seguridad de los usuarios es nuestra máxima prioridad. La rehabilitación de la Línea A no admite más demoras”, afirmaron.

Para el sindicato, aplazar las obras significa dejar sin atender riesgos en una ruta estratégica para la movilidad entre la Ciudad de México y el Estado de México. Su llamado es que la prevención tenga prioridad en las decisiones presupuestales y operativas, por encima de cualquier consideración política.

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Las reparaciones que el sindicato pide para la Línea A

Entre las áreas que requieren atención inmediata, el SNTSTC menciona el sistema de catenaria, las vías, los equipos auxiliares, el sistema eléctrico y las comunicaciones. El sindicato insistió en que el alcance de los trabajos exige recursos, planeación técnica y voluntad institucional. Y es que, otras de las preocupaciones del Sindicato del STC son las afectaciones que tiene la red en temporada de lluvias.

El Sindicato del Metro CDMX exigió recursos (X/@MetroCDMX)

Históricamente, la Línea A es de las más afectadas por los hundimientos del terreno, la filtración de agua a la zona de vías y las inundaciones que suceden durante la temporada de lluvias en la capital, por lo que es constante que suspenda su servicio a consecuencia de las condiciones climáticas.

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La petición incluye mantenimiento profundo y el reemplazo de cables, postes, péndulos, herrajes y tornillería. También solicita sustituir aparatos de cambio de vía, aparatos de dilatación, juntas mecánicas, soldaduras, rieles y balasto.

El sindicato pide además rehabilitar y dar mantenimiento a los vehículos especializados que se utilizan para conservar las vías. En materia eléctrica, plantea reemplazar cable y recuperar las subestaciones de rectificación, fuerza y alumbrado.

La organización sostiene que la intervención va más allá de mejorar la operación cotidiana. “No se trata únicamente de mejorar la calidad del servicio, sino de prevenir accidentes que pudieran poner en riesgo la integridad física y la vida de las personas”, subrayó.

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Por otra parte, los trabajadores consideran necesario también dar mantenimiento y modernizar los conmutadores indispensables para coordinar la operación del servicio. “Estas son solamente algunas de las múltiples necesidades que requieren atención inmediata, cuya solución demanda recursos suficientes, planeación técnica y voluntad institucional”, afirmó la organización.

La Línea A es de las más afectadas por los hundimientos del terreno, la filtración de agua a la zona de vías y las inundaciones que suceden durante la temporada de lluvias

Sindicato del Metro CDMX pide más presupuesto para las 12 líneas

El SNTSTC no precisó un monto para las obras, pero ubicó su exigencia en el debate presupuestal federal. Aseguró que los recursos para el Metro no deben considerarse un gasto, sino una inversión social para los cerca de 5 millones de usuarios diarios que se transportan en las 12 líneas de la red.

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“Resulta indispensable comprender que la inversión en el Metro no representa un gasto, sino una obligación social y una inversión estratégica, que beneficia directamente a millones de personas, particularmente a las familias trabajadoras que dependen de este transporte para desarrollar sus actividades cotidianas”, sostuvo el sindicato.