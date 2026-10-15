Qué sigue para el Pitbull Cruz bajo la dirección de Eddy Reynoso luego de separarse de su padre

Pitbull Cruz explicó qué sigue en su carrera luego de separarse de su padre, quien fue su entrenador por 17 años (IG/ @eddyreynosoedb)

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Isaac El Pitbull Cruz dio carpetazo a la controversia que surgió luego de separarse de su padre, Isaac Cruz García, quien fue su entrenador por 17 años. El boxeador dejó en claro que a partir de este momento seguirá bajo la dirección de Eddy Reynoso en el Canelo Team, por lo que su papá ya no forma parte de su equipo de trabajo.

El peleador de la Magdalena Contreras ahora definirá su futuro arriba del ring, luego de defender el título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Néstor Bravo en septiembre, ya se plantea cuáles son los nuevos objetivos.

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En conferencia de prensa, el Pitbull dejó atrás la controversia familiar para ahora priorizar su carrera. Y entre los primeros objetivos es buscar un nuevo rival para el 2027, pues aseguró que ya está en tiempo para volver al ring a finales de año.

¿Cuándo peleará el Pitbull Cruz?

Pitbull Cruz explicó que todavía no define la fecha ni el rival para su próxima pelea después de defender el título interino del CMB. El boxeador mexicano señaló que aún no comenzó las conversaciones con Sean Gibbons, integrante de su equipo y promotor, aunque espera reunirse pronto con él para establecer una fecha tentativa y analizar las opciones para su siguiente combate.

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Pitbull Cruz explicó que todavía no define la fecha ni el rival para su próxima pelea después de defender el título interino del CMB (IG/ @isaacpitbullcruz)

“Todavía no hemos hablado con Gibbons, que es con el que estamos trabajando y estamos esperando tener una nueva conversación con él para ver una fecha tentativa, un posible rival”, declaró Pitbull Cruz ante los medios de comunicación durante los Martes de Café del WBC.

El campeón interino descartó la posibilidad de regresar al ring en diciembre de 2026, debido a que el tiempo disponible no permitiría concretar la pelea. “Creo que el tiempo ya no lo permite, esperemos que sea en el primer trimestre del 2027”, afirmó.

Entre los perfiles que el Pitbull quisiera enfrentar está el ganador de la contienda Dalton Smith vs Alberto Puello para aspirar al título mundial del CMB. “Uno de los rivales que me gustaría enfrentar es al ganador de la pelea de Dalton Smith y Puello, creo que esa oportunidad, esa pelea creo que la quieren, y me la he ganado arriba del ring”, sentenció.

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Qué pasará con la posible pelea del Pitbull Cruz y Ryan García

Ryan García quiere pelear con el Pitbull Cruz (AFP)

Ryan García retó al Pitbull Cruz en septiembre, el mexico-americano alzó la mano para ser el siguiente contrincante de Isaac, pero condicionó la pelea para que se realice antes de que concluya el 2026, pidió subirse al ring en diciembre. Sin embargo, el capitalino frenó la posibilidad.

Según explicó en conferencia de prensa, el nombre de Ryan García ha rondado su agenda desde hace varios años, pero la pelea no se ha concretado porque todavía no existe un acuerdo entre ambas partes.

“Como lo mencionan, el nombre de Ryan García se ha venido hablando no de hace dos años, sino más o menos cinco años, pero no se ha podido dar esa pelea, no ha habido un cierre de ambas partes”, expresó. El boxeador añadió que el enfrentamiento podría concretarse cuando llegue el momento: “Pero ya será el tiempo o llegará el tiempo cuando Dios lo quiera, y así va a ser”.

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Pitbull Cruz se separa de su padre Isaac Cruz García

Isaac Pitbull Cruz confirmó que su separación personal, familiar y profesional de su padre, Isaac Cruz García, era definitiva y que continuaría su preparación con el Canelo Team de Eddy Reynoso. La decisión ocurrió luego de que su exentrenador expresó inconformidad y exigió una compensación económica por el cambio de esquina.

El boxeador mexicano Isaac 'Pitbull' Cruz compartió un comunicado oficial durante una conferencia del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en la que anunció la reestructuración de su equipo de trabajo y el término de la relación laboral con su padre, Isaac Cruz, quien fue su entrenador durante años (X/ @wbcboxeo)

El ex campeón mundial de peso superligero de la AMB fijó su postura durante las actividades de los Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo. El boxeador sostuvo que tomó la decisión de forma autónoma, en busca de bienestar, tranquilidad y desarrollo profesional.

La disputa surgió después de que Cruz anunció su incorporación al equipo encabezado por Reynoso. Su padre, quien lo entrenó durante años, se molestó por la determinación y planteó una exigencia económica.

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El púgil leyó un posicionamiento ante la prensa para responder a las declaraciones públicas de su progenitor. Reconoció el acompañamiento, esfuerzo y dedicación que recibió de Cruz García durante distintas etapas de su formación como boxeador.

“Ante las recientes declaraciones públicas de mi padre, el señor Isaac Cruz García, consideré necesario expresar mi posición de manera clara, respetuosa y definitiva”, declaró.

Cruz afirmó que la participación de su padre formó parte de su historia personal y deportiva, por lo que mantendría el reconocimiento a sus aportaciones en su crecimiento. Aclaró que ese agradecimiento no implicaba renunciar a su autonomía ni a tomar decisiones sobre su vida y carrera.

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