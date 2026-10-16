Pelea en Morena por Quintana Roo: exaspirante a la gubernatura acusa que encuestas son una “burla” y Citlalli Hernández responde

Pelea en Morena: exaspirante a la gubernatura de Quintana Roo acusa que encuestas son una “burla”, Citlalli Hernández le responde en X. (Fotos: RS)

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A medida que el proceso electoral avanza, Morena comprueba que su principal rival no se encuentra en la oposición, sino al interior del propio partido. Esta vez se trata de Quintana Roo, donde la morenista Marybel Villegas Canché mostró su inconformidad con el nombramiento de Eugenio “Gino” Segura Vázquez, triunfo que se anunció estuvo apegado a las “encuestas” realizadas en la entidad.

Designación en Quintana Roo genera molestia en Morena

La diputada por el Distrito 2 mostró su rechazo al método implementado por la dirigencia del guinda. Al ser cuestionada por medios de comunicación, señaló que los resultados de las encuestas “no son reales, no son confiables”, descartando su participación en el proceso para buscar una candidatura municipal.

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Se lanzó contra Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, de quien dijo, presenta “encuestas amañadas”, resaltando que esta inconformidad no solo se presenta en Quintana Roo, sino en Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Baja California.

La exsecretaria de la Mujer no dudó en contestar a la diputada morenista, en un breve mensaje en redes sociales Hernández Mora puso en evidencia el desconocimiento de Villegas Canché respecto a los estatutos internos del guinda:

“Quizás la Diputada Marybel Villegas no conoce las entrañas de morena ni sus estatutos ni órganos internos, porque yo soy presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, no soy la Comisión de Encuestas. No veo cómo pueda yo amañar alguna encuesta si yo no las hago”.

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Exaspirante a la gubernatura de Quintana Roo acusa que encuestas de Citlalli Hernández son una “burla”. (Foto: RS)

Finalizó el texto cuestionando cómo obtuvo su lugar al interior de San Lázaro, donde mantiene una diputación por mayoría relativa al ser suplente de la legisladora Elda María Xix Euan: “Por cierto, ¿su diputación actual fue producto de una encuesta?”.

¿Quién es Gino Segura, la “corcholata” de Morena en Quintana Roo?

El disgusto por el nombramiento de Gino Segura como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo quedó expuesto durante el anuncio en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde simpatizantes de Rafael Marín Mollinedo, uno de los aspirantes descartados, gritaron “fraude”.

Tras la designación, el senador con licencia, de 30 años y originario de Cancún, quedó perfilado como el aspirante virtual de Morena a la gubernatura del estado rumbo a 2027.

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Antes del Senado fue subsecretario de Servicios Administrativos en el Congreso estatal y oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez, cuando Mara Lezama era presidenta municipal; después ocupó la Secretaría de Finanzas y Planeación en el gobierno estatal que ella encabeza, una trayectoria que lo ubica entre los perfiles lejanos a la presidenta Claudia Sheinbaum y cercanos a los gobernadores en turno.

Las autoridades electorales de Quintana Roo revisaron varias denuncias por presunta promoción anticipada antes de su designación. El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) identificó 71 bardas rotuladas con la palabra “Gino” en Cancún y Playa del Carmen, y aunque señaló que el contenido podía generar un beneficio político, no acreditó la responsabilidad directa del senador.

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El senador con licencia niega promoción anticipada pese a los señalamientos por bardas con su imagen.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) confirmó en septiembre la negativa de medidas cautelares, cabe recordar que, en agosto ya había desechado otra queja relacionada con un evento deportivo en Felipe Carrillo Puerto.

Pese a las acusaciones, Gino Segura ha negado haber incurrido en actos proselitistas y atribuye las confusiones a medios y redes sociales: “La verdad es que muchas veces ciertos medios de comunicación y redes sociales confunden este tipo de procesos con campañas adelantadas”.

Nuevo León y Michoacán, las principales disputas de Morena

En Nuevo León, Tatiana Clouthier ha pedido la salida de Clara Luz Flores como coordinadora estatal, sumando a los exaspirantes Waldo Fernández, Andrés Mijes y Judith Díaz a su exigencia.

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El grupo también cuestionó la encuesta interna que definió a Flores y señaló que sus niveles de aceptación bajaron, similar a lo ocurrido en la elección de 2021, cuando perdió la gubernatura.

En Michoacán, Raúl Morón también se lanzó contra la designación de Carlos Torres Piña como coordinador estatal, pese a haber aceptado antes el resultado de la encuesta que lo definió.

El aspirante ha pedido revisar el proceso y anuncia una “alternativa” política, además de buscar el respaldo de una encuesta espejo impulsada por el PT.