De Garbage a Enjambre: los conciertos gratuitos y actividades que cerrarán el año en el Zócalo de la CDMX

Garbage y Enjambre encabezarán la oferta de conciertos gratuitos organizados en el Zócalo de la Ciudad de México durante noviembre. (Especial )

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Una agenda de conciertos gratuitos y festividades masivas transformará el Zócalo capitalino en el centro de actividades del cierre de 2026.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México integró un calendario que combina presentaciones internacionales de rock, festivales multimúsica, ferias literarias e instalaciones tradicionales de temporada.

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Todos los actos programados en la Plaza de la Constitución mantendrán un esquema de entrada libre sin cobro de boletaje.

La plancha principal del primer cuadro dispone de capacidad para albergar a más de 100,000 asistentes por jornada.

El ingreso peatonal a los eventos dependerá del aforo máximo permitido por las autoridades de gestión de riesgos.

Enjambre regresa al Zócalo diez años después de su primera presentación masiva

La agrupación zacatecana Enjambre confirmó su presentación en la explanada capitalina para el domingo 8 de noviembre a las 17:00 horas.

El espectáculo se agendó en medio de su gira nacional Daños Luz Tour 2026, entre sus fechas en Campeche y San Luis Potosí.

El show representa el retorno de la alineación integrada por Luis Humberto, Rafael, Julián, Ángel e Isaac Navejas a la Plaza de la Constitución tras su actuación en agosto de 2016 durante la Semana de las Juventudes.

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La banda llega a la explanada tras agotar dos fechas consecutivas en el Estadio GNP Seguros los días 29 y 30 de agosto, donde reunió a más de 120,000 personas.

La confirmación del concierto en el Centro Histórico fue adelantada por los propios integrantes a través de una prenda oficial vendida durante sus presentaciones de agosto.

La Plaza de la Constitución recibirá a la agrupación en medio de su gira nacional Daños Luz Tour 2026. (IG: enjambremx)

El festival Vitae Fest busca promover las expresiones culturales

El concierto de Enjambre forma parte de la segunda edición del Vitae Fest, un encuentro promovido por la entidad internacional Vitae Global Foundation.

El festival combina estilos musicales como rock alternativo, regional mexicano y pop latino en un mismo escenario.

El fundador de la organización, Luis Quinelli, expuso que el proyecto busca generar espacios de diálogo y encuentro frente a la división social mediante propuestas artísticas gratuitas en plazas urbanas.

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La iniciativa ha realizado eventos en ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Roma.

La edición de 2026 contempla también las actuaciones de Banda Los Recoditos, el dúo Mau y Ricky y el cantante Alexander Acha.

En su versión previa de mayo de 2025, el evento proyectó un mensaje grabado del papa Francisco dirigido a los asistentes reunidos en la plancha del Zócalo.

Las presentaciones contemplan participaciones de Enjambre, Banda Los Recoditos, Mau y Ricky y el cantante Alexander Acha en la jornada. (IG: vitae.fest)

Garbage festeja tres décadas de trayectoria en el Zócalo

El sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas se presentará la agrupación Garbage, formada en 1993 en Madison, Wisconsin.

El grupo llegará a la capital con una alineación que incluye a la cantante Shirley Manson, Butch Vig, Steve Marker y Duke Erikson.

La banda ha vendido más de 17 millones de discos en todo el mundo y suma a su gira 2026 a la bajista Nicole Fiorentino, exintegrante de Smashing Pumpkins.

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La agrupación incorporó a la música a comienzos de 2025 para completar un recorrido internacional de 38 conciertos.

El repertorio de la banda para la capital mexicana contempla temas como Only Happy When It Rains, Stupid Girl, I Think I’m Paranoid y la canción principal de la película de James Bond The World Is Not Enough.

Garbage festeja tres décadas de trayectoria en el Zócalo. (Concierto Garbage/Gob CDMX)

La Feria del Libro y las tradiciones de Día de Muertos ocupan el primer cuadro

La actividad en el espacio público arrancó con la XXVI Feria Internacional del Libro en el Zócalo, instalada con foros de lectura, espacios de cocina literaria y talleres en la Biblio Móvil.

Del 29 de octubre al 2 de noviembre, la plancha albergará la Ofrenda Monumental de Día de Muertos, dedicada este año a la figura de la Catrina de José Guadalupe Posada.

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La instalación contempla una figura central de cartonería de 32 metros de altura, acompañada por tapetes de aserrín y arreglos de flor de cempasúchil.

El sábado 31 de octubre a las 14:00 horas ingresará a la plaza el Gran Desfile de Día de Muertos, cuyo recorrido partirá desde Paseo de la Reforma para concluir frente al Palacio Nacional.

Del 29 de octubre al 2 de noviembre, la plancha albergará la Ofrenda Monumental de Día de Muertos. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La Verbena Navideña cerrará el calendario cultural de fin de año

Las actividades en la Plaza de la Constitución concluirán durante diciembre con la instalación de la Verbena Navideña.

El montaje contempla áreas de juegos mecánicos gratuitos, villas recreativas y la colocación del alumbrado decorativo monumental en los edificios de la jefatura de Gobierno.

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Las actividades en la Plaza de la Constitución concluirán durante diciembre con la instalación de la Verbena Navideña. Crédito:Cuartoscuro/Edgar Negrete

La programación decembrina incluirá conciertos de villancicos, coros locales y presentaciones de danza en el escenario central del espacio público.

Para la atención de los visitantes, el gobierno capitalino coordinará operativos de control peatonal en las arterias 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo, así como esquemas especiales en la estación del Metro Zócalo-Tenochtitlan.

Las autoridades recomiendan a los asistentes anticipar su llegada a la Plaza de la Constitución debido a los cortes a la circulación vehicular y a las revisiones de seguridad en los accesos peatonales.

La Secretaría de Cultura capitalina publicará la programación detallada con los horarios de cada presentación a través de sus canales oficiales en los días previos a cada fecha.

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