EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: ‘La caída de El Mayo’, Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

13:57 hsHoy
La docuserie La caída de El Mayo llevará a Netflix el caso de Ismael Zambada García, líder cofundador del Cártel de Sinaloa, cuya llegada a Estados Unidos en julio de 2024 abrió una pugna entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.
12:40 hsHoy
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco cuestionó los avances reportados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, luego de que la dependencia calificó como falsa la versión de un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que afirmó a una televisora italiana haber participado en una incineración masiva de personas en dicho sitio.