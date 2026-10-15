México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: ‘La caída de El Mayo’, Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

La producción de tres episodios revisará la vida de Ismael “El Mayo” Zambada, desde su paso criminal hasta su caída

Guardar
13:57 hsHoy

‘La caída de El Mayo’: Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

La producción de tres episodios revisará la vide de Ismael “El Mayo” Zambada, desde su paso criminal hasta su caída

Netflix prepara una serie sobre el caso de “El Mayo” Zambada. (Netflix/Departamento de Justicia)
Netflix prepara una serie sobre el caso de “El Mayo” Zambada. (Netflix/Departamento de Justicia)

La docuserie La caída de El Mayo llevará a Netflix el caso de Ismael Zambada García, líder cofundador del Cártel de Sinaloa, cuya llegada a Estados Unidos en julio de 2024 abrió una pugna entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.

Leer la nota completa
12:40 hsHoy

Guerreros Buscadores de Jalisco cuestiona avances de FGR en Rancho Izaguirre y revelan hallazgos de restos afuera del predio

La FGR negó que en el Rancho Izaguirre hubiera una incineración masiva de personas tras la difusión del testimonio de un presunto sicario del CJNG a una televisora italiana

Guerreros Buscadores de Jalisco responde a la FGR. Foto: Jesús Aviles / Infobae México
Guerreros Buscadores de Jalisco responde a la FGR. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco cuestionó los avances reportados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, luego de que la dependencia calificó como falsa la versión de un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que afirmó a una televisora italiana haber participado en una incineración masiva de personas en dicho sitio.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

CateoOperativoDetenidoCrimen organizadoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticiasÚltima horaCDMX

Últimas noticias

Si tu hijo ve estas 5 caricaturas, un pediatra dice que se la quites hoy mismo

Un especialista en desarrollo infantil señala cinco producciones audiovisuales que, según su experiencia clínica, afectan el lenguaje y la atención en menores de edad

Si tu hijo ve estas 5 caricaturas, un pediatra dice que se la quites hoy mismo

Detienen a un hombre que fingía ayudar a adultos mayores en cajeros para robarles sus tarjetas bancarias en CDMX

La investigación busca determinar si está relacionado con otros robos de tarjetas bancarias cometidos con el mismo método

Detienen a un hombre que fingía ayudar a adultos mayores en cajeros para robarles sus tarjetas bancarias en CDMX

NFL México, CONADE y Miami Dolphins unen fuerzas para expandir el Flag Football en el país: ¿en qué consiste el plan?

El proyecto contempla capacitar a entrenadores, entregar material deportivo a escuelas y conectar a nuevos jugadores con el torneo nacional NFL FLAG U12

NFL México, CONADE y Miami Dolphins unen fuerzas para expandir el Flag Football en el país: ¿en qué consiste el plan?

Suéter liso y reloj discreto: así fue captado Emilio Azcárraga en la exclusiva fiesta de Televisa que es criticada

La imagen se viralizó en medio de críticas por el presupuesto del evento, que usuarios compararon con ediciones anteriores de mayor despliegue

Suéter liso y reloj discreto: así fue captado Emilio Azcárraga en la exclusiva fiesta de Televisa que es criticada

México prepara ocho cruces fronterizos con Estados Unidos ante la presión del comercio bilateral

El plan también incluye ampliar los horarios de operación, implementar inspecciones conjuntas e incorporar tecnología de revisión que permita examinar vehículos sin abrirlos

México prepara ocho cruces fronterizos con Estados Unidos ante la presión del comercio bilateral

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los servicios públicos subieron casi el doble que la inflación en el año: los gastos fijos ganan peso en el presupuesto familiar

Los servicios públicos subieron casi el doble que la inflación en el año: los gastos fijos ganan peso en el presupuesto familiar

Quebró una importante algodonera vinculada a Vicentin: debe más de USD 260 millones y peligran 350 empleos

Por la escalada sobre Malvinas, Reino Unido podría vetar el ingreso de Argentina a un bloque comercial que representa el 13% del PIB mundial

El conmovedor mensaje de la mamá de Gaspi a cuatro meses de su muerte: “Te solté para que tuvieras alas”

Receta de canelones de acelga con ricota, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA

Hilary Swank, embarazada a los 52 años: así anunció que espera a su tercer hijo

Hilary Swank, embarazada a los 52 años: así anunció que espera a su tercer hijo

Un deslizamiento soterró una vivienda y causó la muerte de un hombre en la zona 7, ciudad de Guatemala

Terremoto en Panamá: 547 personas con discapacidad y 50 embarazadas entre los afectados

El Gobierno de El Salvador propone hasta 15 años de prisión por conducción peligrosa en transporte pesado

Alerta sanitaria en Honduras por aumento de casos asociados al gusano barrenador

DEPORTES

Estudiantes abre su llave de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo en La Plata: hora, TV y probables formaciones

Estudiantes abre su llave de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo en La Plata: hora, TV y probables formaciones

“No recuerdo nada”: el escalofriante video de la lesión en el cuello que sufrió un luchador de Muay Thai tras recibir una patada que lo dejó inconsciente

Dolor en Chile por la muerte de Marianne von Gierke, la fisicoculturista de 40 años que brilló en Mr. Olympia y era una referente de la disciplina

Una joven promesa del tenis mundial insultó a un alcanzapelotas y recibió una sanción en medio del partido: “Vos sabés lo que le dijiste”

Las revelaciones del histórico médico de Locomotora Castro sobre su salud: “No puedo creer lo que pasó”